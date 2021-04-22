МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію

Міністерство закордонних справ стежить за інформацією про відведення російських військ від кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, в міністерстві моніторять цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про відведення військ РФ: Це пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові