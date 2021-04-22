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Новини Агресія Росії проти України
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МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію

МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію

Міністерство закордонних справ стежить за інформацією про відведення російських військ від кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, в міністерстві моніторять цю ситуацію.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

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Автор: 

армія рф (18036) МЗС (4202) росія (66431) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+8
МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию - Цензор.НЕТ 6982
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22.04.2021 17:24 Відповісти
+6
Дякую воїнам,що захищають Україну на фронті!
Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
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22.04.2021 17:30 Відповісти
+3
Він прикинувся, що вмер...
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22.04.2021 17:26 Відповісти
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МИД Украины об отводе российских войск: Мониторим данную ситуацию - Цензор.НЕТ 6982
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22.04.2021 17:24 Відповісти
Він прикинувся, що вмер...
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22.04.2021 17:26 Відповісти
какаяразница.
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22.04.2021 17:29 Відповісти
Нічого,завтра почуємо якого геніального архістратега має Україна !!!)))
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22.04.2021 17:34 Відповісти
кацапы никуда не убегают.Думаешь просто так началось нытьё узеленских, что "формула штанмаера - добро в чистом виде"? Они из Сирии уже 10 раз выводили войска.
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22.04.2021 18:18 Відповісти
Думаю, але ***** видно придумало нову заподлянку.
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22.04.2021 18:23 Відповісти
Знов зебіли намагаються спамити.
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22.04.2021 18:34 Відповісти
Чёто грустные какие-то на фотке
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22.04.2021 17:29 Відповісти
Дякую воїнам,що захищають Україну на фронті!
Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
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22.04.2021 17:30 Відповісти
Я вчора писав що незабаром розпочнеться деескалація ,чекаємо на дифірамби ,який Віслючок видатний деескалатор !!!))))
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22.04.2021 17:32 Відповісти
***** отримало відлуп. Мабуть буде план "Б" - аншлюс Білорусі на 9 травня.
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22.04.2021 17:54 Відповісти
Нічого не буде ,нема сенса ,Біларуський федокруг РФіі де факто вже є ,а юридичний бік ,тобто законний,ніколи РФію не цікавив !!!)))
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22.04.2021 17:58 Відповісти
Бандергоги отходят. Крыса Чучундра зассала.
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22.04.2021 18:16 Відповісти
МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію - Цензор.НЕТ 454.
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22.04.2021 18:20 Відповісти
Розслаблятися і зараховувати перемогу поки що ранувато, можлива воєнна хитрість (точніше, підлість) кацапів.
Хоча сподіваємось, що ***** ВСРАЛОСЯ.
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22.04.2021 19:01 Відповісти
А есть чем мониторить? Большой вопрос.
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22.04.2021 19:18 Відповісти
 
 