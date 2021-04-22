МЗС України про відведення російських військ: Моніторимо цю ситуацію
Міністерство закордонних справ стежить за інформацією про відведення російських військ від кордонів України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РБК-Україна" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
За словами Ніколенка, в міністерстві моніторять цю ситуацію.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
Топ коментарі
+8 саша паламарчук
показати весь коментар22.04.2021 17:24 Відповісти Посилання
+6 саша паламарчук
показати весь коментар22.04.2021 17:30 Відповісти Посилання
+3 Вальд Ще
показати весь коментар22.04.2021 17:26 Відповісти Посилання
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Дякую Українцям 25%, що захищають Україну в тилу від Зеклоунади!
Хоча сподіваємось, що ***** ВСРАЛОСЯ.