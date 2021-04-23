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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия начала возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Россия начала возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

армия РФ (19892) Крым (26435) россия (96442) военные учения (3466)


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Топ комментарии
+7
Приглашение на встречу на Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:22 Ответить
+6
войска возвращаются на легке, а привезенное вооружение, ГСМ, военное имущество, остаются в построенных полевых лагерях..
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!
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23.04.2021 10:30 Ответить
+2
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23.04.2021 10:26 Ответить
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Приглашение на встречу на Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:22 Ответить
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23.04.2021 10:26 Ответить
та бред сивых...- думайте, кто-что и как...
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23.04.2021 22:43 Ответить
***** проколотило понти і відкочується.
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23.04.2021 10:24 Ответить
деньжат потратили на игры с оружием немеряно . а по результату кроме обосранных трусов Зеленского выхлопа ноль
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23.04.2021 10:25 Ответить
да ему похрен что его старые бабки на 2 тыс меньше денег получат по пенсии
все равно лизать жопу будут
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23.04.2021 13:11 Ответить
У зебанавтов праздник они Крым освободили
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23.04.2021 10:27 Ответить
Вначале было СЛОВО....= Библия. Так что, пусть разговаривают. Все - со всеми. Без этого не будет мира.
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23.04.2021 10:29 Ответить
войска возвращаются на легке, а привезенное вооружение, ГСМ, военное имущество, остаются в построенных полевых лагерях..
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!
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23.04.2021 10:30 Ответить
"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.__________ ОБСЕЯЛИСЬ! С одной страной (которая меньше) храбрости еще хватило, а со странами запада - обсеялись...
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23.04.2021 10:30 Ответить
посцяли и в люлю)))
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23.04.2021 10:31 Ответить
параша страдает предсмертной деменцией. то что она забудет отвести основную массу введённых войск и из крыма и от границы, это вобщем то не трудно понять. или вообще снова забудет о них и опять скажет "ихтамнет".
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23.04.2021 10:54 Ответить
Быстро же "научились", видно к параду на 9 мая будут "готовиться".
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23.04.2021 11:32 Ответить
Каспийская флотилия будет плыть против течения (Дона)?
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23.04.2021 12:05 Ответить
 
 