Россия начала возвращать войска с учений в оккупированном Крыму
Российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в военном ведомстве в пятницу.
"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.
Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.
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все равно лизать жопу будут
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!