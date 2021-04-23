Россия начала возвращать войска с учений в оккупированном Крыму

Российские военные, принимавшие участие в учении в Крыму, начали возвращаться на базы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"23 апреля войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.

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Напомним, ранее министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.