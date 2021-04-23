Росія почала повертати війська з навчань в окупованому Криму
Російські військові, які брали участь у навчанні в Криму, почали повертатися на бази.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міноборони РФ.
"23 квітня війська (сили) Південного військового округу та Повітряно-десантних військ, задіяні у заходах раптової перевірки, розпочали повернення у пункти постійної дислокації", - заявили у військовому відомстві у п'ятницю.
"Наразі військові підрозділи та з'єднання здійснюють марші на залізничні станції вантаження та аеродроми, здійснюють вантаження на десантні кораблі, залізничні платформи та літаки військово-транспортної авіації", - сказали в Міноборони РФ.
Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.
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все равно лизать жопу будут
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!