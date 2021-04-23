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Росія почала повертати війська з навчань в окупованому Криму

Росія почала повертати війська з навчань в окупованому Криму

Російські військові, які брали участь у навчанні в Криму, почали повертатися на бази.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міноборони РФ.

"23 квітня війська (сили) Південного військового округу та Повітряно-десантних військ, задіяні у заходах раптової перевірки, розпочали повернення у пункти постійної дислокації", - заявили у військовому відомстві у п'ятницю.

"Наразі військові підрозділи та з'єднання здійснюють марші на залізничні станції вантаження та аеродроми, здійснюють вантаження на десантні кораблі, залізничні платформи та літаки військово-транспортної авіації", - сказали в Міноборони РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США дуже уважно стежитимуть за відведенням військ РФ від кордонів з Україною, - представник Держдепу Прайс

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України.

Автор: 

армія рф (18036) Крим (14200) росія (66431) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+7
Приглашение на встречу на Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:22 Відповісти
+6
войска возвращаются на легке, а привезенное вооружение, ГСМ, военное имущество, остаются в построенных полевых лагерях..
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!
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23.04.2021 10:30 Відповісти
+2
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23.04.2021 10:26 Відповісти
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Приглашение на встречу на Донбассе это была конечно ловушка Зеленского. Президента России там должен был ждать Ярош. Путин уже у трапа своего самолета получил срочную шифровку от Ермака. После чего отменил визит и на всякий случай отвел войска, чтобы не спровоцировать разъяренного Зеленского.
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23.04.2021 10:22 Відповісти
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23.04.2021 10:26 Відповісти
та бред сивых...- думайте, кто-что и как...
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23.04.2021 22:43 Відповісти
***** проколотило понти і відкочується.
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23.04.2021 10:24 Відповісти
деньжат потратили на игры с оружием немеряно . а по результату кроме обосранных трусов Зеленского выхлопа ноль
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23.04.2021 10:25 Відповісти
да ему похрен что его старые бабки на 2 тыс меньше денег получат по пенсии
все равно лизать жопу будут
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23.04.2021 13:11 Відповісти
У зебанавтов праздник они Крым освободили
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23.04.2021 10:27 Відповісти
Вначале было СЛОВО....= Библия. Так что, пусть разговаривают. Все - со всеми. Без этого не будет мира.
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23.04.2021 10:29 Відповісти
войска возвращаются на легке, а привезенное вооружение, ГСМ, военное имущество, остаются в построенных полевых лагерях..
в следующий раз они приедут на легке за неделю и на все подготовленное..
это подготовка к войне залегендированая под учения..
нужно готовится к худшему!
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23.04.2021 10:30 Відповісти
"В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации", - сказали в Минобороны РФ.__________ ОБСЕЯЛИСЬ! С одной страной (которая меньше) храбрости еще хватило, а со странами запада - обсеялись...
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23.04.2021 10:30 Відповісти
посцяли и в люлю)))
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23.04.2021 10:31 Відповісти
параша страдает предсмертной деменцией. то что она забудет отвести основную массу введённых войск и из крыма и от границы, это вобщем то не трудно понять. или вообще снова забудет о них и опять скажет "ихтамнет".
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23.04.2021 10:54 Відповісти
Быстро же "научились", видно к параду на 9 мая будут "готовиться".
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23.04.2021 11:32 Відповісти
Каспийская флотилия будет плыть против течения (Дона)?
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23.04.2021 12:05 Відповісти
 
 