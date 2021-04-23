Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19
Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало туристам не посещать Украину, независимо от того, были ли они вакцинированы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
В список не рекомендованных для путешествий стран граждан Израиля стран попали, кроме Украины, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.
"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно не рекомендуем выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения, в частности штаммами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил исполнительный директор министерства Хези Леви.
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В министерстве здравоохранения Израиля также отметили, что новые штаммы коронавируса могут быть опасны даже для тех, кто уже вакцинировался.
Напомним, ранее Соединенные Штаты рекомендовали своим гражданам не посещать Украину из-за угрозы заражения коронавирусом.
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я би ще у список включив рашу.. там ситуація точно не краща ,як в Україні..
Американці, ізраїльтяни, Хто далі, буде шарахатися "мудрого" наріду з країни перемігшої дебілізації?
До Євреїв - повага!
))
Одна падлюка в Їзраїлі від Мене сховалася...
Иначе зачем было "вакцинировать" всё население ? Вспомните как ещё несколько десятилетий назад вакцинация от оспы (!) гарантировала возможность поездки в Индию, например, где оспа была эндемична. А ведь оспа - это не "ковид"; это 20%-50% смертность, и тяжелейшие осложнения даже если выжил, включая потерю зрения.
Люди, очнитесь наконец. Ваc разводят как детишек малолетних.
В Австралии путем карантинных ограничений добились нулевой смертности от ковида. В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день. И ты агитируешь нас отказаться от соблюдения карантина. Кто из нас провокатор?
В других штатах и этого не было.
Я искренне надеюсь что вас всех, авторов и исполнителей спецоперации "ковид", разделают согласно Нюрнбергским протоколам.
Но, для этого режима, "ковидный" аудит - это смерть.
Иди своей дорогой, "борец с ковидом".
Разведка ООС: "РФ планирует провокации и теракт на Пасху для нового вторжения в Украину." Каких-то подлостей от Кутина ждут многие эксперты. Теперь, вот, настораживающая и открытая информация поступила и от штаба ООС и тут еще и Израиль кипишует завуалированно правда о своих гражданах..Так что, возможно, многие рано радовались официальным заявлениям из москвы…
Для сезонной простуды - каждый год новая вакцина, а тут - для всех штаммов годятся, наперёд.
Клоуны ВОЗовские разводят баранов на стрижку и мясо.