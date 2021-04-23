РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10824 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 588 79

Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19

Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19
Фото: nv.ua

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало туристам не посещать Украину, независимо от того, были ли они вакцинированы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

В список не рекомендованных для путешествий стран граждан Израиля стран попали, кроме Украины, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно не рекомендуем выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения, в частности штаммами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил исполнительный директор министерства Хези Леви.

Также на Цензор.НЕТ: Израиль закрыл все COVID-отделения в больницах

В министерстве здравоохранения Израиля также отметили, что новые штаммы коронавируса могут быть опасны даже для тех, кто уже вакцинировался.

Напомним, ранее Соединенные Штаты рекомендовали своим гражданам не посещать Украину из-за угрозы заражения коронавирусом.

Автор: 

Израиль (2065) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Разом з цадиком Нахманом !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 00:03 Ответить
+9
Недавно Украина еле отбилась в Умани от ковидных израильтян.Сначала завезли гадость а теперь дурака включают как обычно.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:10 Ответить
+7
Ще краще звідси виїхати...
показать весь комментарий
24.04.2021 00:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцинація до лампочки? Навіть Кайзером?
показать весь комментарий
23.04.2021 23:59 Ответить
вот Кайзером им очень помогала
показать весь комментарий
24.04.2021 00:18 Ответить
В одному відеосюжеті якийсь чувак Пфайзер назвав Кайзером і мені сподобалось.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:28 Ответить
а какая разница7
показать весь комментарий
24.04.2021 06:49 Ответить
МУТАЦІЇ відбуваються,зокрема в Індії вже подвійна..

я би ще у список включив рашу.. там ситуація точно не краща ,як в Україні..
показать весь комментарий
24.04.2021 09:32 Ответить
Краще б вони рекомендували пейсатим виїхати з України.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:34 Ответить
Ще краще звідси виїхати...
показать весь комментарий
24.04.2021 00:00 Ответить
Разом з цадиком Нахманом !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 00:03 Ответить
я чую як вібратори там гудуть до вас далеченько, а в мене це все під боком...
показать весь комментарий
24.04.2021 06:51 Ответить
Нах Нахмана
показать весь комментарий
24.04.2021 21:58 Ответить
100% Всім кнессетом, бо на ВР України то вже мало схоже
показать весь комментарий
24.04.2021 10:47 Ответить
Баба з воза ,коні в курсі справи !!!)))
показать весь комментарий
24.04.2021 00:02 Ответить
Здобули.
Американці, ізраїльтяни, Хто далі, буде шарахатися "мудрого" наріду з країни перемігшої дебілізації?
показать весь комментарий
24.04.2021 00:04 Ответить
"""Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19"""= Расиюшка ))))))😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
24.04.2021 00:06 Ответить
Вэлкам в Умань! И валом, и с баблом---но без детворы. Всё мороженое умнут как всегда. Хоть и не кошерное.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:07 Ответить
Біда євреїв в Ізраілі - забагато євреїв. Наштрикали вас - радійте.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:08 Ответить
Та ні... Вас наштрикали неЄвреями...
До Євреїв - повага!
))
показать весь комментарий
24.04.2021 00:24 Ответить
это конечно печально (нет)
показать весь комментарий
24.04.2021 00:09 Ответить
Недавно Украина еле отбилась в Умани от ковидных израильтян.Сначала завезли гадость а теперь дурака включают как обычно.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:10 Ответить
В понедельник Израиль высылает часть рашистских дипломатов.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:19 Ответить
Жжжжаль....
Одна падлюка в Їзраїлі від Мене сховалася...
показать весь комментарий
24.04.2021 00:19 Ответить
Не переймайся,падлюку вже вакцинували з імовірністю 40%!
показать весь комментарий
24.04.2021 09:50 Ответить
так что, есть сомнения в эффективности пфайзер оказывается??
показать весь комментарий
24.04.2021 00:27 Ответить
Ещё кто-то сомневается что "ковид" - полная муть, после такого совета ?
Иначе зачем было "вакцинировать" всё население ? Вспомните как ещё несколько десятилетий назад вакцинация от оспы (!) гарантировала возможность поездки в Индию, например, где оспа была эндемична. А ведь оспа - это не "ковид"; это 20%-50% смертность, и тяжелейшие осложнения даже если выжил, включая потерю зрения.
Люди, очнитесь наконец. Ваc разводят как детишек малолетних.
показать весь комментарий
24.04.2021 00:46 Ответить
кто тогда в больницах умирает? боты?
показать весь комментарий
24.04.2021 08:52 Ответить
дискусія не має змісту з дурантинофілами "на ставці" в Лахті..
показать весь комментарий
24.04.2021 09:34 Ответить
В больницах умирают люди. Например, от осложнений после гриппа: пневмонии. Очень легко списать на "ковид", потому что симптомы ничем не отличаются.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:39 Ответить
Грипп сезонное заболевание,щас не сезон
показать весь комментарий
24.04.2021 22:01 Ответить
Детей до 16 лет Израиль не вакцинировал.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:27 Ответить
Taки боятся что родители этого не забудут. Разумно.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:29 Ответить
Гораздо сильнее боятся ковида австралийцы, которые забаррикадировались на острове и жестким карантином задавили коронавирус. Но некоторые из них из-за этого заслона агитируют людей в других странах всячески нарушать подобные мероприятия.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:50 Ответить
Чепуха. Просто наше федеральное правительство отказалось плясать под дудку "института Джона Хопкинса" и оглашать фантастические цыфры. Эндрюс попытался у нас в Виктории играться в "ковид" и в дурантины; но неудачно поскользнулся на лестнице. С тех пор лечится, а "ковид" в Виктории пропал.
показать весь комментарий
24.04.2021 11:05 Ответить
О, вы снова, не слезая с дивана раскрыли очередной сверхсекретный мировой заговор!
показать весь комментарий
24.04.2021 11:19 Ответить
Да ну... "Ковид" очень любит выскакивать, как чёрт из табакерки, только в штатах где управляют лейбористы (т.е. китайские агенты).
показать весь комментарий
24.04.2021 11:44 Ответить
Ну да, весь мир - китайские агенты и только Ким Чен Ын, Туркменбаши и покойный през Танзании - оплот свободы. Правда?
показать весь комментарий
24.04.2021 12:53 Ответить
Правда что ты - дешёвый провокатор.
показать весь комментарий
24.04.2021 13:30 Ответить
Нечего ответить по сути? Понятно.
В Австралии путем карантинных ограничений добились нулевой смертности от ковида. В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день. И ты агитируешь нас отказаться от соблюдения карантина. Кто из нас провокатор?
показать весь комментарий
24.04.2021 14:19 Ответить
Провокатор и лжец - ты. Равно как и Степанов, Ляшко, и "институт Джона Хопкинса".
показать весь комментарий
24.04.2021 15:54 Ответить
С моей стороны аргумены и цифры, а с твоей - голословные обзывательства. Ты жалок.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:12 Ответить
А ты смешон, пытаясь выдать за "пандемию" самое паскудное надувалово за все послевоенные десятилетия (хотя, нет, "палестинская проблема" была ещё круче).
показать весь комментарий
24.04.2021 17:15 Ответить
У нас не было никаких настоящих карантинов вообще. Нигде. В Виктории была убогая имитация: тряпичные и инструментальные магазины закрыли, а бухошопы были открыты. Типа, "ковид" боится этанола больше чем метанола.
В других штатах и этого не было.
Я искренне надеюсь что вас всех, авторов и исполнителей спецоперации "ковид", разделают согласно Нюрнбергским протоколам.
показать весь комментарий
24.04.2021 15:58 Ответить
Мы уже выясняли, что протоколы Нюрнберга ты знаешь хреновее, чем я. Да и твои рыдания по поводу жестокого карантина в штате Виктория а беспощадных коммунистах в его руководстве тоже многие помнят.
показать весь комментарий
24.04.2021 16:53 Ответить
Наши комуняки терроризировали местное население; "карантином" это назвать нельзя.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:12 Ответить
"В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день" - ложь. Никто никогда не делал аудита: от чего умерли эти люди.
показать весь комментарий
24.04.2021 15:59 Ответить
А по умершим от сердечно-сосудистых болезней аудит был? А по умершим от других болезней? По твоей логике, люди вообще не умирают, раз аудит по их смертям не проводился?
показать весь комментарий
24.04.2021 16:48 Ответить
По моей логике нужен аудит по "ковиду".
показать весь комментарий
24.04.2021 17:13 Ответить
Собирай деньги, оплачивай и будет тебе аудит.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:34 Ответить
Я не знал что за расследование по ст. 111 требуется частное финансирование.
показать весь комментарий
25.04.2021 00:04 Ответить
А когда ты по этой статье дело возбудил?
показать весь комментарий
25.04.2021 00:15 Ответить
Вообще-то это дело для властей: разобраться с "ковидной" статистикой. Ведь экономический ущерб абсолютно чудовищен; а все эти разноцветные "зоны" вообще являются нарушением прав граждан на свободное перемещение по территории своей страны.
Но, для этого режима, "ковидный" аудит - это смерть.
показать весь комментарий
25.04.2021 00:22 Ответить
Вообще-то дело властей анализировать опыт других стран и лучшее из него применять у себя в стране. Пока одни из лучших по борьбе с ковидом - Израиль, Тайвань, Австралия. Во тих опыт я и предлагаю использовать. А опыт какой страны тут предлагаешь использовать ты?
показать весь комментарий
25.04.2021 01:06 Ответить
Тебе самому не надоело твоё словоблудие ?
Иди своей дорогой, "борец с ковидом".
показать весь комментарий
25.04.2021 01:16 Ответить
Что, не смог ответить на вопрос оппонента и решил сливаться?
показать весь комментарий
25.04.2021 01:38 Ответить
хм.. а может опасность не в Ковиде а возможной агрессии кацапов в Украине !? (пейсатые хитрые и любят все завуалировать - кто с умом тот поймет)...
Разведка ООС: "РФ планирует провокации и теракт на Пасху для нового вторжения в Украину." Каких-то подлостей от Кутина ждут многие эксперты. Теперь, вот, настораживающая и открытая информация поступила и от штаба ООС и тут еще и Израиль кипишует завуалированно правда о своих гражданах..Так что, возможно, многие рано радовались официальным заявлениям из москвы…
показать весь комментарий
24.04.2021 00:46 Ответить
Чет не понял? Страну они полностью вакцинировали, утверждая, пои этом, об эффективности около 95%. Ковидные больницы закрыли. Теперь же боятся ковида. Тол ли ковид мозги сьел, толи в вакцину не верят.
показать весь комментарий
24.04.2021 01:10 Ответить
Ну при 95% эффективности, 5% таки заразятся. А если в Украине вдруг появится штамм который игнорирует вакцину, то они завезут его в Израиль.
показать весь комментарий
24.04.2021 01:17 Ответить
Не фантазируйте. Во всём мире постоянно возникают какие-то "штаммы" - бразильский, английский, южноафриканский и проч.; однако асразенекский и пфайзерский шмурдяки удивительным образом эффективны сразу против всех, даже ещё не родившихся !
Для сезонной простуды - каждый год новая вакцина, а тут - для всех штаммов годятся, наперёд.
Клоуны ВОЗовские разводят баранов на стрижку и мясо.
показать весь комментарий
24.04.2021 01:28 Ответить
Если мутация происходит в участке антигена, который не соответствует CDR участкам вариабельных частей антител, продуцирование которых вызывает вакцина, то вакцина будет так же эффективна и против мутированного штамма. То же самое, если мутация находится вообще вне протеина-мишени. А если мутация соответствует одному из CDR участков, то вакцина будет несколько менее эффективной и очень редко - эффективной ниже приемлемого предела.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:44 Ответить
Да, очень интересно. Можно диссертацию написать.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:49 Ответить
В новій методичці вже є. Читай.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:37 Ответить
А ещё лучше выехать.
показать весь комментарий
24.04.2021 01:19 Ответить
УСІМ!
показать весь комментарий
24.04.2021 20:38 Ответить
К началу сентября действие Кайзера уже закончится. Нужно вакцинироваться заново
показать весь комментарий
24.04.2021 05:20 Ответить
начнется действие Рейхканцлера?
показать весь комментарий
24.04.2021 06:53 Ответить
слава богу!
показать весь комментарий
24.04.2021 07:06 Ответить
від вірусів не помирають,а лише від ускладнень.
показать весь комментарий
24.04.2021 09:35 Ответить
"Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19"- так і астальних забіґітє абгатно дамой! Бєня імєєт авіакампанію, хватіт на усю власть і аппазізию! Тока астаґожьна АТО Іґан любит нєтолька ваздушьний бой с єво самальотікамі!
показать весь комментарий
24.04.2021 09:46 Ответить
Треба припинити безвіз з Ізраілем.
показать весь комментарий
24.04.2021 10:08 Ответить
Так они же все вакцинированные супер-вакциной, спасающей от вируса. Как так то?
показать весь комментарий
24.04.2021 13:18 Ответить
Хасидов от вояжа в Умань даже ПВ КГБ СССР не могли остановить (во всяком случае - всех, некоторые пробирались). А COVID-19 и подавно их не остановит.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:40 Ответить
 
 