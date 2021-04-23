Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19

Министерство здравоохранения Израиля рекомендовало туристам не посещать Украину, независимо от того, были ли они вакцинированы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

В список не рекомендованных для путешествий стран граждан Израиля стран попали, кроме Украины, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция.

"Ситуация в мире такова, что мы настоятельно не рекомендуем выезжать за границу, если в этом нет необходимости. Минздрав определил семь стран с очень высокой заболеваемостью и высокой вероятностью заражения, в частности штаммами. Рекомендуем по возможности не ездить в эти страны", - заявил исполнительный директор министерства Хези Леви.

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В министерстве здравоохранения Израиля также отметили, что новые штаммы коронавируса могут быть опасны даже для тех, кто уже вакцинировался.

Напомним, ранее Соединенные Штаты рекомендовали своим гражданам не посещать Украину из-за угрозы заражения коронавирусом.