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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19

Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19
Фото: nv.ua

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало туристам не відвідувати Україну, незалежно від того, чи були вони вакциновані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

До списку не рекомендованих для подорожей громадянами Ізраїлю країн потрапили, крім України, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Туреччина.

"Ситуація у світі така, що ми не рекомендуємо виїжджати за кордон, якщо в цьому немає необхідності. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження, зокрема штамами. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - заявив виконавчий директор міністерства Хезі Леві.

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У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю також зазначили, що нові штами коронавірусу можуть бути небезпечні навіть для тих, хто вже вакцинувався.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам не відвідувати Україну через загрозу зараження коронавірусом.

Автор: 

Ізраїль (1793) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Разом з цадиком Нахманом !!!)))
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24.04.2021 00:03 Відповісти
+9
Недавно Украина еле отбилась в Умани от ковидных израильтян.Сначала завезли гадость а теперь дурака включают как обычно.
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24.04.2021 00:10 Відповісти
+7
Ще краще звідси виїхати...
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24.04.2021 00:00 Відповісти
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Вакцинація до лампочки? Навіть Кайзером?
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23.04.2021 23:59 Відповісти
вот Кайзером им очень помогала
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24.04.2021 00:18 Відповісти
В одному відеосюжеті якийсь чувак Пфайзер назвав Кайзером і мені сподобалось.
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24.04.2021 00:28 Відповісти
а какая разница7
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24.04.2021 06:49 Відповісти
МУТАЦІЇ відбуваються,зокрема в Індії вже подвійна..

я би ще у список включив рашу.. там ситуація точно не краща ,як в Україні..
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24.04.2021 09:32 Відповісти
Краще б вони рекомендували пейсатим виїхати з України.
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24.04.2021 20:34 Відповісти
Ще краще звідси виїхати...
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24.04.2021 00:00 Відповісти
Разом з цадиком Нахманом !!!)))
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24.04.2021 00:03 Відповісти
я чую як вібратори там гудуть до вас далеченько, а в мене це все під боком...
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24.04.2021 06:51 Відповісти
Нах Нахмана
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24.04.2021 21:58 Відповісти
100% Всім кнессетом, бо на ВР України то вже мало схоже
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24.04.2021 10:47 Відповісти
Баба з воза ,коні в курсі справи !!!)))
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24.04.2021 00:02 Відповісти
Здобули.
Американці, ізраїльтяни, Хто далі, буде шарахатися "мудрого" наріду з країни перемігшої дебілізації?
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24.04.2021 00:04 Відповісти
"""Израиль рекомендовал гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19"""= Расиюшка ))))))😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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24.04.2021 00:06 Відповісти
Вэлкам в Умань! И валом, и с баблом---но без детворы. Всё мороженое умнут как всегда. Хоть и не кошерное.
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24.04.2021 00:07 Відповісти
Біда євреїв в Ізраілі - забагато євреїв. Наштрикали вас - радійте.
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24.04.2021 00:08 Відповісти
Та ні... Вас наштрикали неЄвреями...
До Євреїв - повага!
))
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24.04.2021 00:24 Відповісти
это конечно печально (нет)
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24.04.2021 00:09 Відповісти
Недавно Украина еле отбилась в Умани от ковидных израильтян.Сначала завезли гадость а теперь дурака включают как обычно.
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24.04.2021 00:10 Відповісти
В понедельник Израиль высылает часть рашистских дипломатов.
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24.04.2021 00:19 Відповісти
Жжжжаль....
Одна падлюка в Їзраїлі від Мене сховалася...
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24.04.2021 00:19 Відповісти
Не переймайся,падлюку вже вакцинували з імовірністю 40%!
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24.04.2021 09:50 Відповісти
так что, есть сомнения в эффективности пфайзер оказывается??
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24.04.2021 00:27 Відповісти
Ещё кто-то сомневается что "ковид" - полная муть, после такого совета ?
Иначе зачем было "вакцинировать" всё население ? Вспомните как ещё несколько десятилетий назад вакцинация от оспы (!) гарантировала возможность поездки в Индию, например, где оспа была эндемична. А ведь оспа - это не "ковид"; это 20%-50% смертность, и тяжелейшие осложнения даже если выжил, включая потерю зрения.
Люди, очнитесь наконец. Ваc разводят как детишек малолетних.
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24.04.2021 00:46 Відповісти
кто тогда в больницах умирает? боты?
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24.04.2021 08:52 Відповісти
дискусія не має змісту з дурантинофілами "на ставці" в Лахті..
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24.04.2021 09:34 Відповісти
В больницах умирают люди. Например, от осложнений после гриппа: пневмонии. Очень легко списать на "ковид", потому что симптомы ничем не отличаются.
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24.04.2021 09:39 Відповісти
Грипп сезонное заболевание,щас не сезон
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24.04.2021 22:01 Відповісти
Детей до 16 лет Израиль не вакцинировал.
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24.04.2021 10:27 Відповісти
Taки боятся что родители этого не забудут. Разумно.
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24.04.2021 10:29 Відповісти
Гораздо сильнее боятся ковида австралийцы, которые забаррикадировались на острове и жестким карантином задавили коронавирус. Но некоторые из них из-за этого заслона агитируют людей в других странах всячески нарушать подобные мероприятия.
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24.04.2021 10:50 Відповісти
Чепуха. Просто наше федеральное правительство отказалось плясать под дудку "института Джона Хопкинса" и оглашать фантастические цыфры. Эндрюс попытался у нас в Виктории играться в "ковид" и в дурантины; но неудачно поскользнулся на лестнице. С тех пор лечится, а "ковид" в Виктории пропал.
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24.04.2021 11:05 Відповісти
О, вы снова, не слезая с дивана раскрыли очередной сверхсекретный мировой заговор!
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24.04.2021 11:19 Відповісти
Да ну... "Ковид" очень любит выскакивать, как чёрт из табакерки, только в штатах где управляют лейбористы (т.е. китайские агенты).
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24.04.2021 11:44 Відповісти
Ну да, весь мир - китайские агенты и только Ким Чен Ын, Туркменбаши и покойный през Танзании - оплот свободы. Правда?
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24.04.2021 12:53 Відповісти
Правда что ты - дешёвый провокатор.
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24.04.2021 13:30 Відповісти
Нечего ответить по сути? Понятно.
В Австралии путем карантинных ограничений добились нулевой смертности от ковида. В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день. И ты агитируешь нас отказаться от соблюдения карантина. Кто из нас провокатор?
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24.04.2021 14:19 Відповісти
Провокатор и лжец - ты. Равно как и Степанов, Ляшко, и "институт Джона Хопкинса".
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24.04.2021 15:54 Відповісти
С моей стороны аргумены и цифры, а с твоей - голословные обзывательства. Ты жалок.
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24.04.2021 17:12 Відповісти
А ты смешон, пытаясь выдать за "пандемию" самое паскудное надувалово за все послевоенные десятилетия (хотя, нет, "палестинская проблема" была ещё круче).
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24.04.2021 17:15 Відповісти
У нас не было никаких настоящих карантинов вообще. Нигде. В Виктории была убогая имитация: тряпичные и инструментальные магазины закрыли, а бухошопы были открыты. Типа, "ковид" боится этанола больше чем метанола.
В других штатах и этого не было.
Я искренне надеюсь что вас всех, авторов и исполнителей спецоперации "ковид", разделают согласно Нюрнбергским протоколам.
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24.04.2021 15:58 Відповісти
Мы уже выясняли, что протоколы Нюрнберга ты знаешь хреновее, чем я. Да и твои рыдания по поводу жестокого карантина в штате Виктория а беспощадных коммунистах в его руководстве тоже многие помнят.
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24.04.2021 16:53 Відповісти
Наши комуняки терроризировали местное население; "карантином" это назвать нельзя.
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24.04.2021 17:12 Відповісти
"В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день" - ложь. Никто никогда не делал аудита: от чего умерли эти люди.
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24.04.2021 15:59 Відповісти
А по умершим от сердечно-сосудистых болезней аудит был? А по умершим от других болезней? По твоей логике, люди вообще не умирают, раз аудит по их смертям не проводился?
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24.04.2021 16:48 Відповісти
По моей логике нужен аудит по "ковиду".
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24.04.2021 17:13 Відповісти
Собирай деньги, оплачивай и будет тебе аудит.
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24.04.2021 17:34 Відповісти
Я не знал что за расследование по ст. 111 требуется частное финансирование.
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25.04.2021 00:04 Відповісти
А когда ты по этой статье дело возбудил?
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25.04.2021 00:15 Відповісти
Вообще-то это дело для властей: разобраться с "ковидной" статистикой. Ведь экономический ущерб абсолютно чудовищен; а все эти разноцветные "зоны" вообще являются нарушением прав граждан на свободное перемещение по территории своей страны.
Но, для этого режима, "ковидный" аудит - это смерть.
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25.04.2021 00:22 Відповісти
Вообще-то дело властей анализировать опыт других стран и лучшее из него применять у себя в стране. Пока одни из лучших по борьбе с ковидом - Израиль, Тайвань, Австралия. Во тих опыт я и предлагаю использовать. А опыт какой страны тут предлагаешь использовать ты?
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25.04.2021 01:06 Відповісти
Тебе самому не надоело твоё словоблудие ?
Иди своей дорогой, "борец с ковидом".
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25.04.2021 01:16 Відповісти
Что, не смог ответить на вопрос оппонента и решил сливаться?
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25.04.2021 01:38 Відповісти
хм.. а может опасность не в Ковиде а возможной агрессии кацапов в Украине !? (пейсатые хитрые и любят все завуалировать - кто с умом тот поймет)...
Разведка ООС: "РФ планирует провокации и теракт на Пасху для нового вторжения в Украину." Каких-то подлостей от Кутина ждут многие эксперты. Теперь, вот, настораживающая и открытая информация поступила и от штаба ООС и тут еще и Израиль кипишует завуалированно правда о своих гражданах..Так что, возможно, многие рано радовались официальным заявлениям из москвы…
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24.04.2021 00:46 Відповісти
Чет не понял? Страну они полностью вакцинировали, утверждая, пои этом, об эффективности около 95%. Ковидные больницы закрыли. Теперь же боятся ковида. Тол ли ковид мозги сьел, толи в вакцину не верят.
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24.04.2021 01:10 Відповісти
Ну при 95% эффективности, 5% таки заразятся. А если в Украине вдруг появится штамм который игнорирует вакцину, то они завезут его в Израиль.
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24.04.2021 01:17 Відповісти
Не фантазируйте. Во всём мире постоянно возникают какие-то "штаммы" - бразильский, английский, южноафриканский и проч.; однако асразенекский и пфайзерский шмурдяки удивительным образом эффективны сразу против всех, даже ещё не родившихся !
Для сезонной простуды - каждый год новая вакцина, а тут - для всех штаммов годятся, наперёд.
Клоуны ВОЗовские разводят баранов на стрижку и мясо.
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24.04.2021 01:28 Відповісти
Если мутация происходит в участке антигена, который не соответствует CDR участкам вариабельных частей антител, продуцирование которых вызывает вакцина, то вакцина будет так же эффективна и против мутированного штамма. То же самое, если мутация находится вообще вне протеина-мишени. А если мутация соответствует одному из CDR участков, то вакцина будет несколько менее эффективной и очень редко - эффективной ниже приемлемого предела.
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24.04.2021 10:44 Відповісти
Да, очень интересно. Можно диссертацию написать.
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24.04.2021 10:49 Відповісти
В новій методичці вже є. Читай.
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24.04.2021 20:37 Відповісти
А ещё лучше выехать.
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24.04.2021 01:19 Відповісти
УСІМ!
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24.04.2021 20:38 Відповісти
К началу сентября действие Кайзера уже закончится. Нужно вакцинироваться заново
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24.04.2021 05:20 Відповісти
начнется действие Рейхканцлера?
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24.04.2021 06:53 Відповісти
слава богу!
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24.04.2021 07:06 Відповісти
від вірусів не помирають,а лише від ускладнень.
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24.04.2021 09:35 Відповісти
"Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19"- так і астальних забіґітє абгатно дамой! Бєня імєєт авіакампанію, хватіт на усю власть і аппазізию! Тока астаґожьна АТО Іґан любит нєтолька ваздушьний бой с єво самальотікамі!
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24.04.2021 09:46 Відповісти
Треба припинити безвіз з Ізраілем.
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24.04.2021 10:08 Відповісти
Так они же все вакцинированные супер-вакциной, спасающей от вируса. Как так то?
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24.04.2021 13:18 Відповісти
Хасидов от вояжа в Умань даже ПВ КГБ СССР не могли остановить (во всяком случае - всех, некоторые пробирались). А COVID-19 и подавно их не остановит.
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24.04.2021 17:40 Відповісти
 
 