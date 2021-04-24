Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало туристам не відвідувати Україну, незалежно від того, чи були вони вакциновані.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
До списку не рекомендованих для подорожей громадянами Ізраїлю країн потрапили, крім України, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Туреччина.
"Ситуація у світі така, що ми не рекомендуємо виїжджати за кордон, якщо в цьому немає необхідності. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження, зокрема штамами. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - заявив виконавчий директор міністерства Хезі Леві.
У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю також зазначили, що нові штами коронавірусу можуть бути небезпечні навіть для тих, хто вже вакцинувався.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам не відвідувати Україну через загрозу зараження коронавірусом.
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я би ще у список включив рашу.. там ситуація точно не краща ,як в Україні..
Американці, ізраїльтяни, Хто далі, буде шарахатися "мудрого" наріду з країни перемігшої дебілізації?
До Євреїв - повага!
))
Одна падлюка в Їзраїлі від Мене сховалася...
Иначе зачем было "вакцинировать" всё население ? Вспомните как ещё несколько десятилетий назад вакцинация от оспы (!) гарантировала возможность поездки в Индию, например, где оспа была эндемична. А ведь оспа - это не "ковид"; это 20%-50% смертность, и тяжелейшие осложнения даже если выжил, включая потерю зрения.
Люди, очнитесь наконец. Ваc разводят как детишек малолетних.
В Австралии путем карантинных ограничений добились нулевой смертности от ковида. В Украине мы хороним более 400 умерших от ковида в день. И ты агитируешь нас отказаться от соблюдения карантина. Кто из нас провокатор?
В других штатах и этого не было.
Я искренне надеюсь что вас всех, авторов и исполнителей спецоперации "ковид", разделают согласно Нюрнбергским протоколам.
Но, для этого режима, "ковидный" аудит - это смерть.
Иди своей дорогой, "борец с ковидом".
Разведка ООС: "РФ планирует провокации и теракт на Пасху для нового вторжения в Украину." Каких-то подлостей от Кутина ждут многие эксперты. Теперь, вот, настораживающая и открытая информация поступила и от штаба ООС и тут еще и Израиль кипишует завуалированно правда о своих гражданах..Так что, возможно, многие рано радовались официальным заявлениям из москвы…
Для сезонной простуды - каждый год новая вакцина, а тут - для всех штаммов годятся, наперёд.
Клоуны ВОЗовские разводят баранов на стрижку и мясо.