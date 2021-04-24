Ізраїль рекомендував громадянам не їздити в Україну через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало туристам не відвідувати Україну, незалежно від того, чи були вони вакциновані.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

До списку не рекомендованих для подорожей громадянами Ізраїлю країн потрапили, крім України, Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Туреччина.

"Ситуація у світі така, що ми не рекомендуємо виїжджати за кордон, якщо в цьому немає необхідності. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження, зокрема штамами. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - заявив виконавчий директор міністерства Хезі Леві.

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У міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю також зазначили, що нові штами коронавірусу можуть бути небезпечні навіть для тих, хто вже вакцинувався.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати рекомендували своїм громадянам не відвідувати Україну через загрозу зараження коронавірусом.