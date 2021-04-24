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Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба

Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба

Находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского МИДа, главы украинской и румынской дипломатии отметили готовность двух государств к началу стратегического партнерства, учитывая современный уровень отношений Киева и Бухареста и исходя из веков дружественного сосуществования наших народов в Центральной Европе и регионе Черного моря.

"Украина стремится официально начать стратегическое партнерство с Румынией. Это означает особые отношения между нашими государствами. Мы с Богданом Ауреску договорились воплотить это в реальность ", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство Украины и Румынии сделает сильнее не только оба наших государства, но и будет способствовать безопасности, стабильности и процветанию широкого региона.

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Главы МИД обсудили дальнейшее расширение экономического сотрудничества, создание новых возможностей в торговле и увеличение человеческих контактов.

Стороны договорились как можно быстрее провести консультации между причастными ведомствами Украины и Румынии для устранения препятствий для открытия дополнительных пропускных пунктов на украинском-румынской границе и осуществления совместных инфраструктурных проектов.

Стороны также договорились активизировать деятельность рабочей группы по сотрудничеству в энергетике.

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Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску уделили отдельное внимание теме обеспечения прав украинского национального меньшинства в Румынии и румынского национального меньшинства в Украине. Министры договорились приложить совместные усилия с тем, чтобы в духе взаимоуважения и в рамках действующего законодательства гарантировать сохранение идентичности, обеспечения развития и благополучия украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине.

Кроме того, министры обсудили региональную безопасность и согласились с необходимостью консолидированных усилий мирового сообщества для деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановления мира и стабильности в регионе.

"Румыния - преданный друг Украины. Наши государства разделяют общее видение ситуации с безопасностью в регионе ", - подытожил Кулеба.

Собеседники обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Ауреску сообщил о готовности румынской стороны направить для участия в военном параде в столице нашего государства воинское подразделение вооруженных сил Румынии.

МИД (7030) Румыния (1126) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
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Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3445
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24.04.2021 12:14 Ответить
+1
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4932
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24.04.2021 12:15 Ответить
+1
Взнання Румунською Церквою ПЦУ - це буде ще один ляпас москві
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24.04.2021 12:54 Ответить
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Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3445
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24.04.2021 12:14 Ответить
гугл нічого не видав
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24.04.2021 16:24 Ответить
там только голословное:
https://twitter.com/WeltRussische/status/1385645209309040641 Другую ссылку я пока не нашёл , найду пришлю ! Я - немец , людей не обманываю !
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24.04.2021 17:18 Ответить
Дивно в мене пише що цей твіт не доступний. Хоча я ніяких претензій не маю просто було цікаво все ж Ізраїль дуже ватний і це при тому що основний ворог Ізраїля який його регулярно обстрілює та робить теракти отримує зброю із рф.
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25.04.2021 12:03 Ответить
І в мене вже недоступний...
Отже на жаль мабуть був фейк...
Та все одно москалям - жопа.
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25.04.2021 12:26 Ответить
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4932
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24.04.2021 12:15 Ответить
Взнання Румунською Церквою ПЦУ - це буде ще один ляпас москві
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24.04.2021 12:54 Ответить
Так ставайте, чего тяните. Надоели эти сообщения про готовность. Шо, дальше готовности дело не идет?
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24.04.2021 12:58 Ответить
"Румыния - преданный друг Украины." Ха-ха. А Черновцы - это Румыния или Украина?
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24.04.2021 13:02 Ответить
Есть хороший лонгрид по-поводу оккупации Одессы румынами. По ссылке:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/6399264.html
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24.04.2021 13:57 Ответить
 
 