Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба

Находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе украинского МИДа, главы украинской и румынской дипломатии отметили готовность двух государств к началу стратегического партнерства, учитывая современный уровень отношений Киева и Бухареста и исходя из веков дружественного сосуществования наших народов в Центральной Европе и регионе Черного моря.

"Украина стремится официально начать стратегическое партнерство с Румынией. Это означает особые отношения между нашими государствами. Мы с Богданом Ауреску договорились воплотить это в реальность ", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство Украины и Румынии сделает сильнее не только оба наших государства, но и будет способствовать безопасности, стабильности и процветанию широкого региона.

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Главы МИД обсудили дальнейшее расширение экономического сотрудничества, создание новых возможностей в торговле и увеличение человеческих контактов.

Стороны договорились как можно быстрее провести консультации между причастными ведомствами Украины и Румынии для устранения препятствий для открытия дополнительных пропускных пунктов на украинском-румынской границе и осуществления совместных инфраструктурных проектов.

Стороны также договорились активизировать деятельность рабочей группы по сотрудничеству в энергетике.

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Дмитрий Кулеба и Богдан Ауреску уделили отдельное внимание теме обеспечения прав украинского национального меньшинства в Румынии и румынского национального меньшинства в Украине. Министры договорились приложить совместные усилия с тем, чтобы в духе взаимоуважения и в рамках действующего законодательства гарантировать сохранение идентичности, обеспечения развития и благополучия украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине.

Кроме того, министры обсудили региональную безопасность и согласились с необходимостью консолидированных усилий мирового сообщества для деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановления мира и стабильности в регионе.

"Румыния - преданный друг Украины. Наши государства разделяют общее видение ситуации с безопасностью в регионе ", - подытожил Кулеба.

Собеседники обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы в рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины.

Ауреску сообщил о готовности румынской стороны направить для участия в военном параде в столице нашего государства воинское подразделение вооруженных сил Румынии.