Україна та Румунія готові стати стратегічними партнерами, - Кулеба

Перебуваючи 23 квітня із робочим візитом у Румунії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з румунським колегою Богданом Ауреску.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі українського МЗС, голови української та румунської дипломатії сказали про готовність двох держав до початку стратегічного партнерства, з огляду на сучасний рівень відносин Києва і Бухаресту і виходячи зі століть дружнього співіснування наших народів у Центральній Європі та регіоні Чорного моря.

"Україна прагне офіційно почати стратегічне партнерство з Румунією. Це означає особливі відносини між нашими державами. Ми з Богданом Ауреску домовилися зробити це реальністю", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що стратегічне партнерство України та Румунії зробить сильнішими не лише обидві наші держави, а і сприятиме безпеці, стабільності та процвітанню ширшого регіону.

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Глави МЗС обговорили подальше розширення економічної співпраці, створення нових можливостей у торгівлі та збільшення людських контактів.

Сторони домовилися якнайшвидше провести консультації між причетними відомствами України та Румунії задля усунення перешкод для відкриття додаткових пропускних пунктів на українсько-румунському кордоні та втілення спільних інфраструктурних проєктів.

Сторони також домовилися активізувати діяльність робочої групи зі співпраці в енергетиці.

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Дмитро Кулеба та Богдан Ауреску приділили окрему увагу темі забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні. Міністри домовилися докласти спільних зусиль із тим, щоб у дусі взаємоповаги та в рамках чинного законодавства гарантувати збереження ідентичності, забезпечення розвитку та благополуччя української громади в Румунії та румунської громади в Україні.

Крім того, міністри обговорили регіональну безпеку і погодилися з необхідністю консолідованих зусиль світової спільноти для деокупації тимчасово окупованих територій України, відновлення миру і стабільності в регіоні.

"Румунія - відданий друг України. Наші держави поділяють спільне бачення безпекової ситуації у регіоні", - підсумував Кулеба.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.

Ауреску поінформував про готовність румунської сторони направити для участі у військовому параді у столиці нашої держави військовий підрозділ Збройних сил Румунії.