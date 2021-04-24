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Україна та Румунія готові стати стратегічними партнерами, - Кулеба

Україна та Румунія готові стати стратегічними партнерами, - Кулеба

Перебуваючи 23 квітня із робочим візитом у Румунії, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з румунським колегою Богданом Ауреску.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі українського МЗС, голови української та румунської дипломатії сказали про готовність двох держав до початку стратегічного партнерства, з огляду на сучасний рівень відносин Києва і Бухаресту і виходячи зі століть дружнього співіснування наших народів у Центральній Європі та регіоні Чорного моря.

"Україна прагне офіційно почати стратегічне партнерство з Румунією. Це означає особливі відносини між нашими державами. Ми з Богданом Ауреску домовилися зробити це реальністю", - заявив Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що стратегічне партнерство України та Румунії зробить сильнішими не лише обидві наші держави, а і сприятиме безпеці, стабільності та процвітанню ширшого регіону.

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Глави МЗС обговорили подальше розширення економічної співпраці, створення нових можливостей у торгівлі та збільшення людських контактів.

Сторони домовилися якнайшвидше провести консультації між причетними відомствами України та Румунії задля усунення перешкод для відкриття додаткових пропускних пунктів на українсько-румунському кордоні та втілення спільних інфраструктурних проєктів.

Сторони також домовилися активізувати діяльність робочої групи зі співпраці в енергетиці.

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Дмитро Кулеба та Богдан Ауреску приділили окрему увагу темі забезпечення прав української національної меншини в Румунії та румунської національної меншини в Україні. Міністри домовилися докласти спільних зусиль із тим, щоб у дусі взаємоповаги та в рамках чинного законодавства гарантувати збереження ідентичності, забезпечення розвитку та благополуччя української громади в Румунії та румунської громади в Україні.

Крім того, міністри обговорили регіональну безпеку і погодилися з необхідністю консолідованих зусиль світової спільноти для деокупації тимчасово окупованих територій України, відновлення миру і стабільності в регіоні.

"Румунія - відданий друг України. Наші держави поділяють спільне бачення безпекової ситуації у регіоні", - підсумував Кулеба.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту Кримської платформи в рамках святкування 30-ї річниці незалежності України.

Ауреску поінформував про готовність румунської сторони направити для участі у військовому параді у столиці нашої держави військовий підрозділ Збройних сил Румунії.

Автор: 

МЗС (4202) Румунія (1202) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3445
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24.04.2021 12:14 Відповісти
+1
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4932
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24.04.2021 12:15 Відповісти
+1
Взнання Румунською Церквою ПЦУ - це буде ще один ляпас москві
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24.04.2021 12:54 Відповісти
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Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3445
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24.04.2021 12:14 Відповісти
гугл нічого не видав
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24.04.2021 16:24 Відповісти
там только голословное:
https://twitter.com/WeltRussische/status/1385645209309040641 Другую ссылку я пока не нашёл , найду пришлю ! Я - немец , людей не обманываю !
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24.04.2021 17:18 Відповісти
Дивно в мене пише що цей твіт не доступний. Хоча я ніяких претензій не маю просто було цікаво все ж Ізраїль дуже ватний і це при тому що основний ворог Ізраїля який його регулярно обстрілює та робить теракти отримує зброю із рф.
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25.04.2021 12:03 Відповісти
І в мене вже недоступний...
Отже на жаль мабуть був фейк...
Та все одно москалям - жопа.
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25.04.2021 12:26 Відповісти
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4932
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24.04.2021 12:15 Відповісти
Взнання Румунською Церквою ПЦУ - це буде ще один ляпас москві
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24.04.2021 12:54 Відповісти
Так ставайте, чего тяните. Надоели эти сообщения про готовность. Шо, дальше готовности дело не идет?
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24.04.2021 12:58 Відповісти
"Румыния - преданный друг Украины." Ха-ха. А Черновцы - это Румыния или Украина?
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24.04.2021 13:02 Відповісти
Есть хороший лонгрид по-поводу оккупации Одессы румынами. По ссылке:
https://oleg-leusenko.livejournal.com/6399264.html
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24.04.2021 13:57 Відповісти
 
 