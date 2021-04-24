Минкульт о блокировке "каналов Медведчука" на YouTube: Они несли угрозу национальной безопасности Украины

Решение платформы YouTube ограничить работу подсанкционных каналов соратника Медведчука ZIK, 112-Украина и NewsOne является важным шагом к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.

Он пояснил, что каналы заблокировали на территории Украины из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.

"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", – заявил Ткаченко.

Напомним, 24 апреля YouTube прекратил трансляцию каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne на территории Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube не ответил на обращение Украины о блокировке "каналов Медведчука" на хостинге, - Ткаченко