Минкульт о блокировке "каналов Медведчука" на YouTube: Они несли угрозу национальной безопасности Украины
Решение платформы YouTube ограничить работу подсанкционных каналов соратника Медведчука ZIK, 112-Украина и NewsOne является важным шагом к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Telegram.
Он пояснил, что каналы заблокировали на территории Украины из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.
"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", – заявил Ткаченко.
Напомним, 24 апреля YouTube прекратил трансляцию каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne на территории Украины.
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Они и обязаны посадить его за это.
Ефремова из СИЗО выпустили и забыли о нем, как и о Богатыревой, которая вернулась в Украину при Зеле. Сразу задержали по уголовному делу, открытому попередниками, взяли с нее залог, опустили домой и уже 2 года не беспокоят ее ни одним допросом.
браво, зебилы!
то-то 21 апреля послы из ЕС встретились именно с Порохом, а не с вашим клоуном-ссыкуном))
Канал 112-970 000 подписоты.
1870 смотрят онлайн.
Кто там что закрыл?
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
откуда пишем?
Одесса,Опера,Ютьюб.
Всё работает.
Причем сидят они в Киеве, в километре от Зеленского - закрыть их можна за две секунды.
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
Джерело: дані YouTube
Деталі: Станом на ранок суботи при спробі переглянути контент "https://www.youtube.com/watch?v=3Q11d6I21PE 112 Україна " YouTube видає повідомлення "Відео недоступне. Цей контент не доступний в домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду".
На ютуб-каналі Newsone йде трансляція іншого каналу - "Перший незалежний".
А на https://www.youtube.com/channel/************************ ZIK з'явилася плашка "Цей канал недоступний у вашій країні
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/24/7291410/
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ
Чи я не в Україні, чи Ткаченко нахабно бреше
Всі можуть в цьому пересвідчитись... 112 - https://www.youtube.com/watch?v=46QKGEOiABA
ZiK - https://www.youtube.com/watch?v=8f0gS5pxq4Q
NEWSONE - https://www.youtube.com/watch?v=3e0FsU1N6OQ