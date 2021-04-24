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Новости Коронавирус и карантин
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Одесская область с 25 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Одесская область с 25 апреля выходит из

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Одесской области с "красной" зоны карантина с 25 апреля.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне Киев и 11 областей, в 15 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось ранее, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и еще пять областей.

карантин (16729) Одесская область (3696) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
входит и выходит... замечательно выходит (с)...
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24.04.2021 14:28 Ответить
+1
**** там лечить? Циферки подправили и вуаля.

Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
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24.04.2021 14:30 Ответить
+1
Просто выходит... Не потому что там рекордное количество вакцинаций сделано, не потому что там карантин свято соблюдался... А потому что таки занесли в нужный кабинетик нужную сумму за Одессу. Курортный сезон на носу, однако.
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24.04.2021 14:38 Ответить
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Брависсимо! Доблестным степановоляшкам удалось излечить целую область
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24.04.2021 14:20 Ответить
**** там лечить? Циферки подправили и вуаля.

Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
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24.04.2021 14:30 Ответить
Ничего Вы не понимаете, курортный сезон на носу, какая красная зона? Куда президенту ездить? После его последних визитов арабы тоже не хотят его больше видеть.
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24.04.2021 16:08 Ответить
За те що відмінили червону зону в Одеській області, потрібно саджати чиновників в тюрму за фальсифікації! В Одесі досі не покращилась ситуація з коронавірусом, просто люди вже бояться лягати в лікарні, бо там ніхто не лікує, медицина в Одеській області повністю розвалена! Статистичним даним вірити не можна, вони фальсифікуються!
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24.04.2021 18:52 Ответить
Вісті з Одеси!
В стране больше года эпидемия, Одесса в красной зоне. А я уже переболел коронавирусом. Но уже вторую неделю сильно ломит кости и температура 37-38. Пошел к врачу, та направила на анализ крови. Возможно повторное заражение Ковидом. Это в пятницу. Но анализы принимают до 10 утра. Пошел с утра в субботу. А у них выходной суббота и воскресенье. Эпидемия, город в красной зоне, а у них выходной. Ну не кидорасы?!!!
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24.04.2021 19:01 Ответить
Захотели, в красную, захотели в синюю, а какая разница.
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24.04.2021 14:22 Ответить
входит и выходит... замечательно выходит (с)...
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24.04.2021 14:28 Ответить
Просто выходит... Не потому что там рекордное количество вакцинаций сделано, не потому что там карантин свято соблюдался... А потому что таки занесли в нужный кабинетик нужную сумму за Одессу. Курортный сезон на носу, однако.
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24.04.2021 14:38 Ответить
картина ясная
Одеса - красная...
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24.04.2021 14:56 Ответить
харьков обогнал одессу по смертности...
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24.04.2021 16:02 Ответить
А как же иначе мы примем толпы туристов? Срочно выйдем, а после праздников опять войдем....
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24.04.2021 18:39 Ответить
 
 