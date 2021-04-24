Одесская область с 25 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов
По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Одесской области с "красной" зоны карантина с 25 апреля.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.
Как сообщалось ранее, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и еще пять областей.
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Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
В стране больше года эпидемия, Одесса в красной зоне. А я уже переболел коронавирусом. Но уже вторую неделю сильно ломит кости и температура 37-38. Пошел к врачу, та направила на анализ крови. Возможно повторное заражение Ковидом. Это в пятницу. Но анализы принимают до 10 утра. Пошел с утра в субботу. А у них выходной суббота и воскресенье. Эпидемия, город в красной зоне, а у них выходной. Ну не кидорасы?!!!
Одеса - красная...