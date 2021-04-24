Одеська область із 25 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов
За результатами позачергового засідання Державної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про вихід Одеської області з "червоної" зони карантину з 25 квітня.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.
Як повідомлялося раніше, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України наступного тижня "червону" зону покинуть Київ і ще п'ять областей.
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Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
В стране больше года эпидемия, Одесса в красной зоне. А я уже переболел коронавирусом. Но уже вторую неделю сильно ломит кости и температура 37-38. Пошел к врачу, та направила на анализ крови. Возможно повторное заражение Ковидом. Это в пятницу. Но анализы принимают до 10 утра. Пошел с утра в субботу. А у них выходной суббота и воскресенье. Эпидемия, город в красной зоне, а у них выходной. Ну не кидорасы?!!!
Одеса - красная...