Одеська область із 25 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

За результатами позачергового засідання Державної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про вихід Одеської області з "червоної" зони карантину з 25 квітня.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося раніше, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України наступного тижня "червону" зону покинуть Київ і ще п'ять областей.