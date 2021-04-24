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Новини Коронавірус і карантин
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Одеська область із 25 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

Одеська область із 25 квітня виходить із

За результатами позачергового засідання Державної комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про вихід Одеської області з "червоної" зони карантину з 25 квітня.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 25 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

Читайте також: Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 11 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося раніше, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України наступного тижня "червону" зону покинуть Київ і ще п'ять областей.

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3350) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
входит и выходит... замечательно выходит (с)...
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24.04.2021 14:28 Відповісти
+1
**** там лечить? Циферки подправили и вуаля.

Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
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24.04.2021 14:30 Відповісти
+1
Просто выходит... Не потому что там рекордное количество вакцинаций сделано, не потому что там карантин свято соблюдался... А потому что таки занесли в нужный кабинетик нужную сумму за Одессу. Курортный сезон на носу, однако.
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24.04.2021 14:38 Відповісти
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Брависсимо! Доблестным степановоляшкам удалось излечить целую область
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24.04.2021 14:20 Відповісти
**** там лечить? Циферки подправили и вуаля.

Вот только почему-то Украина в лидерах по смертности от ковида в Европе все равно.
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24.04.2021 14:30 Відповісти
Ничего Вы не понимаете, курортный сезон на носу, какая красная зона? Куда президенту ездить? После его последних визитов арабы тоже не хотят его больше видеть.
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24.04.2021 16:08 Відповісти
За те що відмінили червону зону в Одеській області, потрібно саджати чиновників в тюрму за фальсифікації! В Одесі досі не покращилась ситуація з коронавірусом, просто люди вже бояться лягати в лікарні, бо там ніхто не лікує, медицина в Одеській області повністю розвалена! Статистичним даним вірити не можна, вони фальсифікуються!
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24.04.2021 18:52 Відповісти
Вісті з Одеси!
В стране больше года эпидемия, Одесса в красной зоне. А я уже переболел коронавирусом. Но уже вторую неделю сильно ломит кости и температура 37-38. Пошел к врачу, та направила на анализ крови. Возможно повторное заражение Ковидом. Это в пятницу. Но анализы принимают до 10 утра. Пошел с утра в субботу. А у них выходной суббота и воскресенье. Эпидемия, город в красной зоне, а у них выходной. Ну не кидорасы?!!!
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24.04.2021 19:01 Відповісти
Захотели, в красную, захотели в синюю, а какая разница.
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24.04.2021 14:22 Відповісти
входит и выходит... замечательно выходит (с)...
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24.04.2021 14:28 Відповісти
Просто выходит... Не потому что там рекордное количество вакцинаций сделано, не потому что там карантин свято соблюдался... А потому что таки занесли в нужный кабинетик нужную сумму за Одессу. Курортный сезон на носу, однако.
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24.04.2021 14:38 Відповісти
картина ясная
Одеса - красная...
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24.04.2021 14:56 Відповісти
харьков обогнал одессу по смертности...
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24.04.2021 16:02 Відповісти
А как же иначе мы примем толпы туристов? Срочно выйдем, а после праздников опять войдем....
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24.04.2021 18:39 Відповісти
 
 