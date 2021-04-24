На Львовщине будут судить 29-летнего мужчину, застрелившего собаку односельчанки
29-летний местный житель застрелил животное из охотничьего ружья во дворе хозяйки собаки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.
12 апреля, около 13.00, в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сел Червоноградского района, которая сообщила, что неизвестный убил ее собаку.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции № 1 Червоноградского районного отдела полиции.
Как установили правоохранители, к преступлению причастен 29-летний местный житель, который, находясь во дворе заявителя, застрелил собаку из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58.
Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к ружью.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.
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потрібно пристрелити , як він це зробив із собакою !