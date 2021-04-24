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На Львовщине будут судить 29-летнего мужчину, застрелившего собаку односельчанки

На Львовщине будут судить 29-летнего мужчину, застрелившего собаку односельчанки

29-летний местный житель застрелил животное из охотничьего ружья во дворе хозяйки собаки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

12 апреля, около 13.00, в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сел Червоноградского района, которая сообщила, что неизвестный убил ее собаку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции № 1 Червоноградского районного отдела полиции.

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Как установили правоохранители, к преступлению причастен 29-летний местный житель, который, находясь во дворе заявителя, застрелил собаку из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к ружью.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

животные (937) Нацполиция (16607) стрельба (3272) убийство (6521) Львовская область (2952)


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Топ комментарии
+18
Без мотивації нічого не зрозуміло. Що, не буває дибільних собачників? Може вона весь час випускала собаку гуляти на вулицю а та нападала на людей/дітей? А на прохання односельчан не випускати собаку хазяйка чхати хотіла? Або може вона сама натравлювала собаку на когось? Такого не може бути?
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24.04.2021 14:59 Ответить
+14
Судити не потрібно ,
потрібно пристрелити , як він це зробив із собакою !
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24.04.2021 14:49 Ответить
+14
Виходячи с того, що про мотиви дій чоловіка нічого не повідомляється (і скоріш за все навмисно не повідомляється), то собачниця саме так себе і поводила.
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24.04.2021 15:16 Ответить
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Потрібно виродку дати ТРИ повних роки. Це бидло, біовідход. Собаку застрелив у ЧУЖОМУ дворі. Мразота
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24.04.2021 21:33 Ответить
Та ты шо !!!!
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25.04.2021 00:41 Ответить
Собака брат человека.
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24.04.2021 21:42 Ответить
Двоюрідний...
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25.04.2021 19:01 Ответить
Видно собака конкретно дістала.
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24.04.2021 22:20 Ответить
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