На Львовщине будут судить 29-летнего мужчину, застрелившего собаку односельчанки

29-летний местный житель застрелил животное из охотничьего ружья во дворе хозяйки собаки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции.

12 апреля, около 13.00, в полицию обратилась 56-летняя жительница одного из сел Червоноградского района, которая сообщила, что неизвестный убил ее собаку.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники отделения полиции № 1 Червоноградского районного отдела полиции.

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Как установили правоохранители, к преступлению причастен 29-летний местный житель, который, находясь во дворе заявителя, застрелил собаку из гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-58.

Правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника оружие и патроны к ружью.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.