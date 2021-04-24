На Львівщині судитимуть 29-річного чоловіка, який застрелив собаку односельчанки

29-річний місцевий житель застрелив тварину з мисливської рушниці у дворі господарки собаки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

12 квітня близько 13:00 у поліцію звернулася 56-річна жителька одного із сіл Червоноградського району, яка повідомила, що невідомий убив її собаку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції.

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Як встановили правоохоронці, до злочину причетний 29-річний місцевий житель, який, перебуваючи у дворі заявниці, застрелив собаку з гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-58.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника зброю і набої до зброї.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження із твариною, що спричинило її загибель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

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Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт спрямовано на розгляд суду.