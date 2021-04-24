На Львівщині судитимуть 29-річного чоловіка, який застрелив собаку односельчанки
29-річний місцевий житель застрелив тварину з мисливської рушниці у дворі господарки собаки.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.
12 квітня близько 13:00 у поліцію звернулася 56-річна жителька одного із сіл Червоноградського району, яка повідомила, що невідомий убив її собаку.
На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції.
Як встановили правоохоронці, до злочину причетний 29-річний місцевий житель, який, перебуваючи у дворі заявниці, застрелив собаку з гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-58.
Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника зброю і набої до зброї.
Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження із твариною, що спричинило її загибель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт спрямовано на розгляд суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потрібно пристрелити , як він це зробив із собакою !