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На Львівщині судитимуть 29-річного чоловіка, який застрелив собаку односельчанки

На Львівщині судитимуть 29-річного чоловіка, який застрелив собаку односельчанки

29-річний місцевий житель застрелив тварину з мисливської рушниці у дворі господарки собаки.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Нацполіції.

12 квітня близько 13:00 у поліцію звернулася 56-річна жителька одного із сіл Червоноградського району, яка повідомила, що невідомий убив її собаку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1  Червоноградського районного відділу поліції.

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Як встановили правоохоронці, до злочину причетний 29-річний місцевий житель, який, перебуваючи у дворі заявниці, застрелив собаку з гладкоствольної мисливської рушниці ІЖ-58.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисника зброю і набої до зброї.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.1 ст.299 (жорстоке поводження із твариною, що спричинило її загибель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт терміном  до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років.

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Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт спрямовано на розгляд суду.

Автор: 

тварини (471) Нацполіція (15325) стрілянина (1799) вбивство (3125) Львівська область (2481)


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Топ коментарі
+18
Без мотивації нічого не зрозуміло. Що, не буває дибільних собачників? Може вона весь час випускала собаку гуляти на вулицю а та нападала на людей/дітей? А на прохання односельчан не випускати собаку хазяйка чхати хотіла? Або може вона сама натравлювала собаку на когось? Такого не може бути?
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24.04.2021 14:59 Відповісти
+14
Судити не потрібно ,
потрібно пристрелити , як він це зробив із собакою !
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24.04.2021 14:49 Відповісти
+14
Виходячи с того, що про мотиви дій чоловіка нічого не повідомляється (і скоріш за все навмисно не повідомляється), то собачниця саме так себе і поводила.
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24.04.2021 15:16 Відповісти
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Потрібно виродку дати ТРИ повних роки. Це бидло, біовідход. Собаку застрелив у ЧУЖОМУ дворі. Мразота
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24.04.2021 21:33 Відповісти
Та ты шо !!!!
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25.04.2021 00:41 Відповісти
Собака брат человека.
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24.04.2021 21:42 Відповісти
Двоюрідний...
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25.04.2021 19:01 Відповісти
Видно собака конкретно дістала.
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24.04.2021 22:20 Відповісти
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