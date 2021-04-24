Байден "воодушевился" выступлением Путина на климатическом саммите: "Это многообещающе"

Президент США Джо Байден высоко оценил заявление президента РФ Владимира Путина, который призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата.

На это обратила внимание британская газета The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству в деле удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе", - процитировала в Twitter слова Байдена журналистка CNN Кейт Салливан.

Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise." — Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 23, 2021

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Байден сказал, что последний день саммита по климату был "не об угрозе чрезвычайной ситуации, а о возможности решения проблем в сфере изменения климата", написала газета.



Путин в своем выступлении на саммите 22 апреля указал на необходимость объединения усилий всех стран.



"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

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Климатический саммит проходил с 22-го по 23 апреля в формате видеоконференции. Он прошел по инициативе Байдена. Помимо Путина, президент США пригласил на него лидеров более 40 стран, в частности главу Китая Си Цзиньпина.



