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Байден "воодушевился" выступлением Путина на климатическом саммите: "Это многообещающе"

Байден

Президент США Джо Байден высоко оценил заявление президента РФ Владимира Путина, который призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата.

На это обратила внимание британская газета The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству в деле удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе", - процитировала в Twitter слова Байдена журналистка CNN Кейт Салливан.

Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise."

— Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 23, 2021

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Байден сказал, что последний день саммита по климату был "не об угрозе чрезвычайной ситуации, а о возможности решения проблем в сфере изменения климата", написала газета.

Путин в своем выступлении на саммите 22 апреля указал на необходимость объединения усилий всех стран.

"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

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Климатический саммит проходил с 22-го по 23 апреля в формате видеоконференции. Он прошел по инициативе Байдена. Помимо Путина, президент США пригласил на него лидеров более 40 стран, в частности главу Китая Си Цзиньпина.

Байден Джо (2795) климат (164) путин владимир (31654) саммит (1230) США (27334)


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Топ комментарии
+17
То убийцей называет то этим убийцей восхищается.Старый маразматик.
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24.04.2021 15:02 Ответить
+12
шматочок ковбаски на указочці перед скаженим хижаком, яким його заманюють до клітки.
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24.04.2021 15:04 Ответить
+10
А как одно к другому относится.
Если расейка заплатит деньги за "климат", это никак не отменит того, что расейка убийца.
Ты ещё не понял как действует Запад?
Кнут и пряник...
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24.04.2021 15:32 Ответить
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Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 2053
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24.04.2021 17:28 Ответить
Га-га-га-га-га!!. Гы-гы-гы-гыы!.....те, которые меняют нам климат,от тех невозможно ждать воодушевлений.
Климат меняют моды волн( не просто волны, а типы,моды волн) и это не обсуждается. Излучетель волн -Луна. И самое главное, волны ( нитки) обязательно проходят через кольцо, точнее линзу. Правильно гравитационную линзу. Это то, что вы называете гало. К гало оно не имеет никакого отношения. Вы должны понимать, что планету можно как разогреть так и заморозить, все зависит от моды волны.
И теперь, почему никто!!...никто не спрашивает, как затонула индонезийская подлодка?? Почему все молчат?....кхе, кхе ...я отвечу, она затонула строго так же, как затонула аргентинская подлодка. Обе исправные, экипажи подготовлены и обе лодки....УПАЛИ!!....да,да ..именно упали на дно. Именно так как падают на дно киты, которые потом в панике выбрасываются на берег. Вы надеюсь улавливаете связь??
Ну если не улавливаете, то подождем, ...не повторяемся!
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24.04.2021 17:39 Ответить
Дно...
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24.04.2021 17:39 Ответить
И скажите, что Байден - не старый маразматик. То Байдену от Путина мокротой смердело, то Путину язык промеж полужопий закладывает. Маразматик он и есть маразматик.
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24.04.2021 17:50 Ответить
О-дааа.
У плешивыша "чёрный пояс" по обещаниям и надувным "золотым горам"...
У нас на это уже даже голуби не ведутся...
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24.04.2021 17:50 Ответить
В рашке строят Нью-Васюки "идеального экологического топлива".

Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 307
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24.04.2021 17:52 Ответить
Воодушевился он... Чему ты воодушевился? Тебя как лоха разводят, а ты ведешься.
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24.04.2021 18:39 Ответить
Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 1618
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24.04.2021 19:34 Ответить
Шаг вперёд, два назад. Нашёл чему воодушевляться, поганый сморчок рассказывает, 'как он любит братские народы' , у нас уже даже заклятые путенофилы 'не воодушевляются', а ждут очередных обстрелов после его речей , даже деревянный всегда падает при таких словах
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24.04.2021 20:29 Ответить
Ні-ні, жо байден замислив хитру гру! Ви шо! жо байден - мощщний старік, спершу заманить куйла, а потім як дасть йому у вухо! Аж загуде!
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24.04.2021 20:46 Ответить
Большая Грязная Политика как она есть.
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24.04.2021 20:51 Ответить
Бензоколонку похвалили - явный фуфлопряник от Байдена
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24.04.2021 20:55 Ответить
байден был при абаме.
это слабый демократишка.
все его слава это квартал 95.
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24.04.2021 20:55 Ответить
гоніш дурілка, Байден центрист ближчий до республіканців у таборі демократів, дрг покійного Маккейна https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yMDIwJfwAhVRHs0KHcchDd4QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.golosameriki.com%2Fa%2Fwidow-of-ex-us-republican-presidential-candidate-john-mccain-supports-democrat-biden-%2F5595014.html&usg=AOvVaw2MloHQMd_1s3lv7EZBcnkE Вдова Джона Маккейна поддержала демократа Джо Байденаhttps://www.golosameriki.com › widow-of-ex-us-repub...
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24.04.2021 21:26 Ответить
Цей "центрист" зараз наводнює США нелегалами, щоби назавжди позбавити білих людей обирати представників республіканської партії до керівних органів, вбиває американську економіку й підігрує расі. Для тебе, куріцо, спеціально розповім, що свого часу отакі "центристи" потайки зверталися до КГБ срср, щоби він під час передвиборчої кампанії надав компромат на Рейгана. А те, що маккейн підтримував глобалістів, а його дружина з'їхала з глузду, нічого не доводить. Лише те, що вона - ідіотка, якщо підтримує ворога Сполуячених Штатів.
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24.04.2021 22:16 Ответить
проблема лідерства республіканців не в імігрантах , США це й є країна імігрантів ... ну а бувають й республіканці КГБістськими агентами,,,
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25.04.2021 04:32 Ответить
Маються на увазі іммігранти жовті та чорні. А Сполучені Штати збудували БІЛІ іммігранти з Європи. Тому не треба пересимкувати.
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25.04.2021 07:21 Ответить
А фюрер відповіді щодо зустрічі так і не дав.
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24.04.2021 21:23 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDGx6NYf51CSqVZ7RTLI6_L1UR_q1fFyxLp9iZr_sLUlhD9HPwfBrwFXo0EcGXCeDPGIL8JJCXBhz_iWkfnnRfEdUkP9YAPhbGwzTDlVGkDjVhXgRZCU8wJ--CXXgCT3GK-YLfGBbzIXxqnDCPcTbhYAXygfhl1yTQc__xVKly6CysKYnGJ9GZ1O8rZaCOgKHw2zU2a0qak4l5saAEGxDYRivPRzuyJ9TPv2g7qAO0DjrfEsIceC_K1Ze90cYQmZqsys4O34ogDJl3d5B2D3E2hCSljy_9EL58knt7jfBNgCTqKhVo&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159282934943953?__xts__%5B0%5D=68.ARDGx6NYf51CSqVZ7RTLI6_L1UR_q1fFyxLp9iZr_sLUlhD9HPwfBrwFXo0EcGXCeDPGIL8JJCXBhz_iWkfnnRfEdUkP9YAPhbGwzTDlVGkDjVhXgRZCU8wJ--CXXgCT3GK-YLfGBbzIXxqnDCPcTbhYAXygfhl1yTQc__xVKly6CysKYnGJ9GZ1O8rZaCOgKHw2zU2a0qak4l5saAEGxDYRivPRzuyJ9TPv2g7qAO0DjrfEsIceC_K1Ze90cYQmZqsys4O34ogDJl3d5B2D3E2hCSljy_9EL58knt7jfBNgCTqKhVo&__tn__=-R 4 ч. ·

Схоже, єдиним прямим наслідком російського воєнного блефу стало те, шо чехи нарешті згадали Празьку весну.
А це немало.
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24.04.2021 21:29 Ответить
Хто така забужка? Це не та, часом, дуринда, що підтримувала в 2010 януковича, а Юлію Тимошенко порівнювала з Ельзою Кох? Це ж стільки треба тараканів у голові виростити...
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25.04.2021 07:25 Ответить
КОМУ ЩО А БАЙДЕНУ ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ
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24.04.2021 21:42 Ответить
это потому, что Трамп - огенд кримля.
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25.04.2021 02:43 Ответить
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