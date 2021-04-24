Байден "воодушевился" выступлением Путина на климатическом саммите: "Это многообещающе"
Президент США Джо Байден высоко оценил заявление президента РФ Владимира Путина, который призвал все страны подключиться к международным проектам по борьбе с изменением климата.
На это обратила внимание британская газета The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству в деле удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе", - процитировала в Twitter слова Байдена журналистка CNN Кейт Салливан.
Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise."— Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 23, 2021
Байден сказал, что последний день саммита по климату был "не об угрозе чрезвычайной ситуации, а о возможности решения проблем в сфере изменения климата", написала газета.
Путин в своем выступлении на саммите 22 апреля указал на необходимость объединения усилий всех стран.
"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - привела слова Путина пресс-служба Кремля.
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Климат меняют моды волн( не просто волны, а типы,моды волн) и это не обсуждается. Излучетель волн -Луна. И самое главное, волны ( нитки) обязательно проходят через кольцо, точнее линзу. Правильно гравитационную линзу. Это то, что вы называете гало. К гало оно не имеет никакого отношения. Вы должны понимать, что планету можно как разогреть так и заморозить, все зависит от моды волны.
И теперь, почему никто!!...никто не спрашивает, как затонула индонезийская подлодка?? Почему все молчат?....кхе, кхе ...я отвечу, она затонула строго так же, как затонула аргентинская подлодка. Обе исправные, экипажи подготовлены и обе лодки....УПАЛИ!!....да,да ..именно упали на дно. Именно так как падают на дно киты, которые потом в панике выбрасываются на берег. Вы надеюсь улавливаете связь??
Ну если не улавливаете, то подождем, ...не повторяемся!
У плешивыша "чёрный пояс" по обещаниям и надувным "золотым горам"...
У нас на это уже даже голуби не ведутся...
это слабый демократишка.
все его слава это квартал 95.
Схоже, єдиним прямим наслідком російського воєнного блефу стало те, шо чехи нарешті згадали Празьку весну.
А це немало.