Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо"
Президент США Джо Байден високо оцінив заяву президента РФ Володимира Путіна, який закликав всі країни долучитися до міжнародних проєктів щодо боротьби зі зміною клімату.
На це звернула увагу британська газета The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Я дуже натхнений учорашнім закликом президента Путіна до співпраці у справі видалення вуглекислого газу. Сполучені Штати розраховують на співпрацю з Росією та іншими країнами в цьому питанні. Це обнадійливо", – процитувала у твітері слова Байдена журналістка CNN Кейт Салліван.
Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise."— Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 23, 2021
Байден сказав, що останній день кліматичного саміту був "не про загрозу надзвичайної ситуації, а про можливість розв'язання проблем у сфері зміни клімату", написала газета.
Путін у своєму виступі на саміті 22 квітня вказав на необхідність об'єднання зусиль усіх країн.
"Запрошуємо всі зацікавлені країни долучитися до спільних наукових досліджень, спільно інвестувати у кліматичні проєкти, які мають практичне значення, активніше зайнятися розробленням низьковуглецевих технологій щодо пом'якшення наслідків та адаптації до змін клімату", – навела слова Путіна пресслужба Кремля.
Кліматичний саміт проводили із 22 до 23 квітня у форматі відеоконференції. Він відбувся за ініціативою Байдена. Крім Путіна, президент США запросив на нього лідерів понад 40 країн, зокрема голову Китаю Сі Цзіньпіна.
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Климат меняют моды волн( не просто волны, а типы,моды волн) и это не обсуждается. Излучетель волн -Луна. И самое главное, волны ( нитки) обязательно проходят через кольцо, точнее линзу. Правильно гравитационную линзу. Это то, что вы называете гало. К гало оно не имеет никакого отношения. Вы должны понимать, что планету можно как разогреть так и заморозить, все зависит от моды волны.
И теперь, почему никто!!...никто не спрашивает, как затонула индонезийская подлодка?? Почему все молчат?....кхе, кхе ...я отвечу, она затонула строго так же, как затонула аргентинская подлодка. Обе исправные, экипажи подготовлены и обе лодки....УПАЛИ!!....да,да ..именно упали на дно. Именно так как падают на дно киты, которые потом в панике выбрасываются на берег. Вы надеюсь улавливаете связь??
Ну если не улавливаете, то подождем, ...не повторяемся!
У плешивыша "чёрный пояс" по обещаниям и надувным "золотым горам"...
У нас на это уже даже голуби не ведутся...
это слабый демократишка.
все его слава это квартал 95.
Схоже, єдиним прямим наслідком російського воєнного блефу стало те, шо чехи нарешті згадали Празьку весну.
А це немало.