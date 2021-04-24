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Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо"

Байден

Президент США Джо Байден високо оцінив заяву президента РФ Володимира Путіна, який закликав всі країни долучитися до міжнародних проєктів щодо боротьби зі зміною клімату.

На це звернула увагу британська газета The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я дуже натхнений учорашнім закликом президента Путіна до співпраці у справі видалення вуглекислого газу. Сполучені Штати розраховують на співпрацю з Росією та іншими країнами в цьому питанні. Це обнадійливо", – процитувала у твітері слова Байдена журналістка CNN Кейт Салліван.

Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise."

— Kate Sullivan (@KateSullivanDC) April 23, 2021

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Байден сказав, що останній день кліматичного саміту був "не про загрозу надзвичайної ситуації, а про можливість розв'язання проблем у сфері зміни клімату", написала газета.

Путін у своєму виступі на саміті 22 квітня вказав на необхідність об'єднання зусиль усіх країн.

"Запрошуємо всі зацікавлені країни долучитися до спільних наукових досліджень, спільно інвестувати у кліматичні проєкти, які мають практичне значення, активніше зайнятися розробленням низьковуглецевих технологій щодо пом'якшення наслідків та адаптації до змін клімату", – навела слова Путіна пресслужба Кремля.

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Кліматичний саміт проводили із 22 до 23 квітня у форматі відеоконференції. Він відбувся за ініціативою Байдена. Крім Путіна, президент США запросив на нього лідерів понад 40 країн, зокрема голову Китаю Сі Цзіньпіна.

Автор: 

Байден Джо (2893) клімат (180) путін володимир (24226) саміт (824) США (23616)


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Топ коментарі
+17
То убийцей называет то этим убийцей восхищается.Старый маразматик.
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24.04.2021 15:02 Відповісти
+12
шматочок ковбаски на указочці перед скаженим хижаком, яким його заманюють до клітки.
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24.04.2021 15:04 Відповісти
+10
А как одно к другому относится.
Если расейка заплатит деньги за "климат", это никак не отменит того, что расейка убийца.
Ты ещё не понял как действует Запад?
Кнут и пряник...
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24.04.2021 15:32 Відповісти
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Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 2053
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24.04.2021 17:28 Відповісти
Га-га-га-га-га!!. Гы-гы-гы-гыы!.....те, которые меняют нам климат,от тех невозможно ждать воодушевлений.
Климат меняют моды волн( не просто волны, а типы,моды волн) и это не обсуждается. Излучетель волн -Луна. И самое главное, волны ( нитки) обязательно проходят через кольцо, точнее линзу. Правильно гравитационную линзу. Это то, что вы называете гало. К гало оно не имеет никакого отношения. Вы должны понимать, что планету можно как разогреть так и заморозить, все зависит от моды волны.
И теперь, почему никто!!...никто не спрашивает, как затонула индонезийская подлодка?? Почему все молчат?....кхе, кхе ...я отвечу, она затонула строго так же, как затонула аргентинская подлодка. Обе исправные, экипажи подготовлены и обе лодки....УПАЛИ!!....да,да ..именно упали на дно. Именно так как падают на дно киты, которые потом в панике выбрасываются на берег. Вы надеюсь улавливаете связь??
Ну если не улавливаете, то подождем, ...не повторяемся!
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24.04.2021 17:39 Відповісти
Дно...
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24.04.2021 17:39 Відповісти
И скажите, что Байден - не старый маразматик. То Байдену от Путина мокротой смердело, то Путину язык промеж полужопий закладывает. Маразматик он и есть маразматик.
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24.04.2021 17:50 Відповісти
О-дааа.
У плешивыша "чёрный пояс" по обещаниям и надувным "золотым горам"...
У нас на это уже даже голуби не ведутся...
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24.04.2021 17:50 Відповісти
В рашке строят Нью-Васюки "идеального экологического топлива".

Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 307
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24.04.2021 17:52 Відповісти
Воодушевился он... Чему ты воодушевился? Тебя как лоха разводят, а ты ведешься.
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24.04.2021 18:39 Відповісти
Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо" - Цензор.НЕТ 1618
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24.04.2021 19:34 Відповісти
Шаг вперёд, два назад. Нашёл чему воодушевляться, поганый сморчок рассказывает, 'как он любит братские народы' , у нас уже даже заклятые путенофилы 'не воодушевляются', а ждут очередных обстрелов после его речей , даже деревянный всегда падает при таких словах
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24.04.2021 20:29 Відповісти
Ні-ні, жо байден замислив хитру гру! Ви шо! жо байден - мощщний старік, спершу заманить куйла, а потім як дасть йому у вухо! Аж загуде!
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24.04.2021 20:46 Відповісти
Большая Грязная Политика как она есть.
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24.04.2021 20:51 Відповісти
Бензоколонку похвалили - явный фуфлопряник от Байдена
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24.04.2021 20:55 Відповісти
байден был при абаме.
это слабый демократишка.
все его слава это квартал 95.
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24.04.2021 20:55 Відповісти
гоніш дурілка, Байден центрист ближчий до республіканців у таборі демократів, дрг покійного Маккейна https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1yMDIwJfwAhVRHs0KHcchDd4QFjAAegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.golosameriki.com%2Fa%2Fwidow-of-ex-us-republican-presidential-candidate-john-mccain-supports-democrat-biden-%2F5595014.html&usg=AOvVaw2MloHQMd_1s3lv7EZBcnkE Вдова Джона Маккейна поддержала демократа Джо Байденаhttps://www.golosameriki.com › widow-of-ex-us-repub...
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24.04.2021 21:26 Відповісти
Цей "центрист" зараз наводнює США нелегалами, щоби назавжди позбавити білих людей обирати представників республіканської партії до керівних органів, вбиває американську економіку й підігрує расі. Для тебе, куріцо, спеціально розповім, що свого часу отакі "центристи" потайки зверталися до КГБ срср, щоби він під час передвиборчої кампанії надав компромат на Рейгана. А те, що маккейн підтримував глобалістів, а його дружина з'їхала з глузду, нічого не доводить. Лише те, що вона - ідіотка, якщо підтримує ворога Сполуячених Штатів.
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24.04.2021 22:16 Відповісти
проблема лідерства республіканців не в імігрантах , США це й є країна імігрантів ... ну а бувають й республіканці КГБістськими агентами,,,
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25.04.2021 04:32 Відповісти
Маються на увазі іммігранти жовті та чорні. А Сполучені Штати збудували БІЛІ іммігранти з Європи. Тому не треба пересимкувати.
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25.04.2021 07:21 Відповісти
А фюрер відповіді щодо зустрічі так і не дав.
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24.04.2021 21:23 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=*******************************************************************&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDGx6NYf51CSqVZ7RTLI6_L1UR_q1fFyxLp9iZr_sLUlhD9HPwfBrwFXo0EcGXCeDPGIL8JJCXBhz_iWkfnnRfEdUkP9YAPhbGwzTDlVGkDjVhXgRZCU8wJ--CXXgCT3GK-YLfGBbzIXxqnDCPcTbhYAXygfhl1yTQc__xVKly6CysKYnGJ9GZ1O8rZaCOgKHw2zU2a0qak4l5saAEGxDYRivPRzuyJ9TPv2g7qAO0DjrfEsIceC_K1Ze90cYQmZqsys4O34ogDJl3d5B2D3E2hCSljy_9EL58knt7jfBNgCTqKhVo&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159282934943953?__xts__%5B0%5D=68.ARDGx6NYf51CSqVZ7RTLI6_L1UR_q1fFyxLp9iZr_sLUlhD9HPwfBrwFXo0EcGXCeDPGIL8JJCXBhz_iWkfnnRfEdUkP9YAPhbGwzTDlVGkDjVhXgRZCU8wJ--CXXgCT3GK-YLfGBbzIXxqnDCPcTbhYAXygfhl1yTQc__xVKly6CysKYnGJ9GZ1O8rZaCOgKHw2zU2a0qak4l5saAEGxDYRivPRzuyJ9TPv2g7qAO0DjrfEsIceC_K1Ze90cYQmZqsys4O34ogDJl3d5B2D3E2hCSljy_9EL58knt7jfBNgCTqKhVo&__tn__=-R 4 ч. ·

Схоже, єдиним прямим наслідком російського воєнного блефу стало те, шо чехи нарешті згадали Празьку весну.
А це немало.
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24.04.2021 21:29 Відповісти
Хто така забужка? Це не та, часом, дуринда, що підтримувала в 2010 януковича, а Юлію Тимошенко порівнювала з Ельзою Кох? Це ж стільки треба тараканів у голові виростити...
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25.04.2021 07:25 Відповісти
КОМУ ЩО А БАЙДЕНУ ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ
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24.04.2021 21:42 Відповісти
это потому, что Трамп - огенд кримля.
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25.04.2021 02:43 Відповісти
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