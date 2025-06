Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо"

Президент США Джо Байден високо оцінив заяву президента РФ Володимира Путіна, який закликав всі країни долучитися до міжнародних проєктів щодо боротьби зі зміною клімату.

На це звернула увагу британська газета The Guardian, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Я дуже натхнений учорашнім закликом президента Путіна до співпраці у справі видалення вуглекислого газу. Сполучені Штати розраховують на співпрацю з Росією та іншими країнами в цьому питанні. Це обнадійливо", – процитувала у твітері слова Байдена журналістка CNN Кейт Салліван.





Biden: "I’m very heartened by President Putin's call yesterday for the world to collaborate and advance carbon dioxide removal, and the United States look forward to working with Russia and other countries in that endeavor. It has great promise."