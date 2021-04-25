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Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний

Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний

Согласно томосу об автокефалии все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в последнее время ситуация с переходом религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ приостановилась. Но единичные случаи и сейчас есть практически в каждой области.

"Это касается и западной Украины, и центральной Украины. И мне сообщали на днях, что сейчас несколько переходов, которые не афишируются специально для того, чтобы до конца юридически оформить документы, а уже потом озвучить о том, что эти переходы состоялись", - отметил Епифаний.

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В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день, согласно томосу об автокефалии, все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.

"Здесь надо понимать глубже суть этого вопроса. Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Потому что, согласно томосу, согласно разъяснениям Его Святейшества, патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс, что в Украине есть те, которые не признают этой реальности. Но постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию томоса. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно. Регистрируется много новых общин, особенно на востоке Украины. Это определенный такой сложный процесс, но постепенно мы развиваемся и утверждаемся", - рассказал Епифаний.

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церковь (1325) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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"Вам никто Томос не даст" Пам'ятаєте?
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25.04.2021 12:15 Ответить
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25.04.2021 12:11 Ответить
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Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9530

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25.04.2021 12:11 Ответить
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Як довелося довго чекати цієї заяви. Вже більше 2х років як би пройшло, і тільки зараз патріарх ПЦУ сказав, те що мав сказати ще у 2019. Хоча і на цьому окей
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26.04.2021 09:38 Ответить
На заметку кацапо нехристи :
Венеты, анты, русь-дромиты, склавины, Бастарны, скордиски, кельты, галлы, мурдасы, медийцы - все эти народы являются потомками киммерийцев. Самые древние люди наших степей, пеласги, трипольцы, киммерийцы - люди черноморского потопа. Пеласги(лелеги) - посттрипольцы(усатовцы) сбежали с наших земель(около третьего тысячелетия до н.э.). Tрипольцы, беженцы черноморского потопа с Передней Азии и с Балкан, поселились в наших землях, образовав анклав Трипольской культуры. Киммерийцы , наши предки по отцу в позднетрипольское время , опустились из лесостепей и вытеснили трипольцев на юг, составив с ними и с выходцами из Сев. Кавказа(предположительно германцы) в Буджаке(возле Одессы, вдоль лимана) Усатовскую культуру. Затем скифы с востока их прогнали (беглецы в средиземноморье - народы моря, филистимляне - пеласги-палестинцы). Часть киммерийцев осталась в Крыму, став рабами скифов. Часть трипольце-киммерийцев ушли, через западный Кавказ(палайцы, амазонки), вплоть до Трои, Где с киммерийцами Передней Азии защищали Трою. Но после поражения от греков, часть киммерийцев бежали Черным морем в Меотиду, став русами, а часть тз Трои ведомые Венетом , сбежали на Балканы-Сев. Италию, позже расселившись по Европе под именем венеты. Венеты Балкан(норики) поучаствовали в этногенезе славян(анты, склавины).
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26.04.2021 13:00 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ:Часть киммерийце-трипольцев, буджакско-усатовского периода, но с восточных территорий будущей Украины , из-за смены климата( стал более засушливым - каспийская регрессия), сбежали далеко на Восток(2500-2700 лет до н.э.) строить Аркаимные города, а спустя 300 лет, бросив Аркаимные места(2100-2200 лет до н.э), сбежали на юг(катаклизм, недельная ночь с похолоданиеи из-за вулканов): на север Китая - самоназвались сянбийцами, к Вьетнаму- самоназвались кхмерами, на север Индии-Ирана - самоназвались арьями и тут же, лет через 300, пересамозвались в индусов- иранцев). , но часть расселившихся в Индии, кто назвался арьями, вернулись назад, в аркаимные места, затем снова ушли в Индию, но там долго не задержались и ушли в северную Африку (около 2000 лет до н.э. под новым именем ГИКСОСЫ(цари пастухов), где захватили власть в Египте... Около 300 лет гиксосы правили Египтом, но египтяне вскоре их прогнали. Потеряв свою былую мощь, гиксосы потеряли и свое имя. Помыкавшись Передней Азией , бывшие гиксосы уходят в прикаспий, где соединяются с саками (родственниками , которые никуда не уходили из аркаимных мест и не стали арьями), а воскрепнув числом , пришли в наши земли под именем скифов и прогнали киммерийцев...
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26.04.2021 13:00 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2:А что же случилось с рабами Крыма и беженцами-киммерийцами из Трои. Рабов Kрыма(киммерийцев) скифы прогнали на Волгу, где те самоназвались мурдасами. Мурдасов потеснили восточные племена, которых начали теснить пришедшие в движение на севере Китая будущие гунны. Часть мурдасов смешалась с пришедшими монголоидами, самоназвавшись, утигами, и ушли на север, где вместе с пришедшими сюда с запада ляхами, ведомыми Вятко, поучаствовали в этногенезе вятичей. Остальные мурдасы ушли на Запад, где получили имя от народов -соседей: и галлы, и кельты, что одно и тоже, и греки, и алеманы и франки... Те же киммерийцы, что бежали из Трои в Меотиду, стали зваться русью-дромитами, на первом этапе своего становления под новым именем, превратились в грозных для греков черноморских пиратов, которые щемили греков и в Средиземке. Затем русь-дромитов-антов у Меотиды потеснили гунны, как и готы в союзе с бастарнами. Русь-анты ушли на север, где и построили КИЕВ... Бастарны - часть венетов, смешавшихся с германцами. Бастарны(певкины) к нам пришли в Дунай-Карпаты с района Балкан, куда попали из северной Италии. Были бастарны и в Полабье. Но связь их с итальянскими и балканскими бастарнами недостаточно исследована. Балканские бастарны расселились вплоть до Днепра, но увлеклись походами в римскую империю + дружба с готами , что привело к исчезновению их со страниц истории. Место бастарнов у Днепра заняли РУСЬ-АНТЫ, которые построили Киев...
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26.04.2021 13:01 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-3: P.S. Русь-дромиты - в некоторых источниках упоминается , что русь-дромиты имеют родство с франками, Но в этногенезе франков участвовали галлы. А галлы - это мурдасы. Мурдасы - бывшие киммерийцы-рабы Крыма. Так что, вполне возможно, что киммерийцы Меотиды частью породнились с бывшими киммерийцами, рабами Крыма - мурдасами, впоследствии галло-франками. Хочу сакцентировать ваше внимание на том, что те процессы этногенеза, которые происходили в землях будущей Украины, не присущи землям будущей Московии. Потому что на тех территориях, 12 000 лет назад, после потопа, плескaлось море Каспийское, которое только и того, что не соединялось с балтикой(Балтийское море , как и Красное, образовалось после Черноморскрго потопа) Во времена Триполья над будущей Московской территорией было обособленное пресноводное море, к тому времени Каспий немного усохся. Пресноводное море имело с южной стороны дамбу, которую нагромоздил ледник, по мере своего движения. Прорыв дамбы произошел на рубеже новой эры. Тогда вода пошла Днепром, а в районе Запорожья вода промыла себе еще одно русло на Запад. То русло соединялось с Бугом. Но у Днепра тогда образовалось еще и третье русло - в Крым. Примерно в то время Каспий еще соединялся с Черным морем... Потому-то территория между Крымом и Каспием была болотистой Меотидой. И это время, когда в будущих украинских землях уже была Зарубинецуая культура (2-ой век до н.э.- 2-ой век н.э), предшественница Черняховской и Киевской, чисто славянских культур. В это время и начались расселяться славяне из Карпат и в Западную Европу, и в Приильменье. Почему из Карпат?...
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26.04.2021 13:02 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-4: ...Почему из Карпат?... бо последний раз именно в Карпатах мутировала наша , славянская гаплогруппа по отцу - R1a1 Z283… И когда в 8-ом веке новой эры, на московских болотах встретились кассубы полабья, склавины Карпат, русь из под Киева, ляхове с Вятко, утиги, бывшие рабы Крыма,киммерийце-мурдасы + чудь, весь, мордва... Вот тогда только появились первые кацапы, тогда они еще не были москалями. Бо Москва - проект Орды, как северный улус. Кстати , тогда москaли просили хана перенести столицу Орды в Москву. У кацапов до сих пор на самозванной гундяевской церкви красуется крест с полумесяцем - символ предательства РУСИ, в угоду ордынцам, символ коллаборационизма всех времен и народов...
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26.04.2021 13:02 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-5:В ЖИТИИ СВЯТЫХ сообщается, что алексашка-невский с тятей елозил задом не только перед ордынцами, но и перед Папой римским. Сохранились 2 булы(письма) между предателем РУСИ алексашкой невским и Папой римским, где упоминается, что алексашке была отправлена корона короля и титул короля, взамен на принятие Московией веры латинского обряда. По этому случаю былa построена на Московии церковь латинского обряда. Но ордынская разведка не дремала... Предателей сначала Руси, а затем Орды, ордынцы отравили . Сначала тятьку алексашки, а затем и а.невского, когда те в очередной раз с прогибью повезли в Орду дань. До 1700-ых годов на Московии русью не пахло . В 1700-ых цари-германцы, с какого-то бодуна, обозвали москалей русскими (какими?чьими?) , т.е., из под руси, что у Киева? В это же время москли основательно предали потомков-ордынцев, Крымское ханство, прекратив им платить дань( с 1240-го по 1700-е москaли платят дань ордынцам, вместо того чтобы объединиться с русью и раз и навсегда покончить с Ордою). К слову, Киев в 14-ом столетии не платил дань в Орду, бо в союзе с литовцами, с оружием в руках, завоевал себе такое право. Потому то у руси, что у Киева, как и у Минска, в то время уже было Магдебургское право, тогда и беларусы были в союзе с Киевом и Литвой... А сейчас выискалось несчастьице, пыня, собиратель руських земель, к которым московия - никаким боком, разве что, как предатель Руси. В то время, когда Минск и Киев заимели Магдебургское право, московия возрождает Орду-3 и Орду-4 - казанское ханство... Ось така казочка кацапо-малятка... в 15-ом столетии, когда вы возрождали ОРДУ-4 и сдирали кожу живьем со священников, которых ваши же князья присылали вас же, нехристей, крестить , вами в Киевской Лавре и не воняло. Тогда вы, ущербные, подчинялись Киевской Церкви... почитайте Меховского, который все это видел своими глазами и описал в своем историческом повествовании ("Трактат о двух Сарматиях").
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26.04.2021 13:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/70964 Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии Киевской Руси финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а потом построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московским. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедавали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и кровным побратимом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные его приходы сразу же попали под контроль несторианской церкви, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
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26.04.2021 13:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/70964... Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
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26.04.2021 13:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/70964... Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
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26.04.2021 13:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/70964... В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.

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26.04.2021 13:12 Ответить
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