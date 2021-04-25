Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний
Согласно томосу об автокефалии все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.
Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в последнее время ситуация с переходом религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ приостановилась. Но единичные случаи и сейчас есть практически в каждой области.
"Это касается и западной Украины, и центральной Украины. И мне сообщали на днях, что сейчас несколько переходов, которые не афишируются специально для того, чтобы до конца юридически оформить документы, а уже потом озвучить о том, что эти переходы состоялись", - отметил Епифаний.
В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день, согласно томосу об автокефалии, все православные приходы в Украине принадлежат Православной церкви Украины (ПЦУ), но есть те, которые не признают этой реальности.
"Здесь надо понимать глубже суть этого вопроса. Возможно, мы даже говорим неправильно о переходах. Почему? Потому что, согласно томосу, согласно разъяснениям Его Святейшества, патриарха Варфоломея, все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ. Но существует такой определенный канонический коллапс, что в Украине есть те, которые не признают этой реальности. Но постепенно, я думаю, они присоединятся к признанию томоса. Это не переход, потому что они реально находятся в Украине. И, согласно тем решениям, которые были приняты Вселенским патриархатом, все они относятся к ПЦУ. Но временно они хотят принадлежать к РПЦ, хотя это канонически неправильно. Регистрируется много новых общин, особенно на востоке Украины. Это определенный такой сложный процесс, но постепенно мы развиваемся и утверждаемся", - рассказал Епифаний.
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Венеты, анты, русь-дромиты, склавины, Бастарны, скордиски, кельты, галлы, мурдасы, медийцы - все эти народы являются потомками киммерийцев. Самые древние люди наших степей, пеласги, трипольцы, киммерийцы - люди черноморского потопа. Пеласги(лелеги) - посттрипольцы(усатовцы) сбежали с наших земель(около третьего тысячелетия до н.э.). Tрипольцы, беженцы черноморского потопа с Передней Азии и с Балкан, поселились в наших землях, образовав анклав Трипольской культуры. Киммерийцы , наши предки по отцу в позднетрипольское время , опустились из лесостепей и вытеснили трипольцев на юг, составив с ними и с выходцами из Сев. Кавказа(предположительно германцы) в Буджаке(возле Одессы, вдоль лимана) Усатовскую культуру. Затем скифы с востока их прогнали (беглецы в средиземноморье - народы моря, филистимляне - пеласги-палестинцы). Часть киммерийцев осталась в Крыму, став рабами скифов. Часть трипольце-киммерийцев ушли, через западный Кавказ(палайцы, амазонки), вплоть до Трои, Где с киммерийцами Передней Азии защищали Трою. Но после поражения от греков, часть киммерийцев бежали Черным морем в Меотиду, став русами, а часть тз Трои ведомые Венетом , сбежали на Балканы-Сев. Италию, позже расселившись по Европе под именем венеты. Венеты Балкан(норики) поучаствовали в этногенезе славян(анты, склавины).
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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