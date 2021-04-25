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Усі православні парафії в Україні належать ПЦУ, - Епіфаній

Усі православні парафії в Україні належать ПЦУ, - Епіфаній

Згідно з Томосом про автокефалію, всі православні парафії в Україні належать Православній церкві України (ПЦУ), але є ті, які не визнають цієї реальності.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що останнім часом ситуація з переходом релігійних громад до юрисдикції ПЦУ призупинилася. Але поодинокі випадки і зараз є практично в кожній області.

"Це стосується і заходу України, і центральної частини України. І мені повідомляли днями, що є зараз декілька переходів, які не афішуються навмисно для того, щоб до кінця юридично оформити документи, а вже потім оголосити про те, що ці переходи відбулися", - зазначив Епіфаній.

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Водночас він підкреслив, що наразі, згідно з Томосом про автокефалію, всі православні парафії в Україні належать Православній церкві України (ПЦУ), але є ті, які не визнають цієї реальності.

"Тут треба розуміти глибше суть цього питання. Можливо, ми навіть говоримо неправильно про переходи. Чому? Бо, згідно з Томосом, відповідно до роз’яснень Його Всесвятості, патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ. Але існує такий певний канонічний колапс, що в Україні є ті, які не визнають цієї реальності. Але поступово, я думаю, вони долучаться до визнання Томосу. Це не перехід, бо вони реально розташовані в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були ухвалені Вселенським патріархатом, всі вони належать до ПЦУ. Але тимчасово вони хочуть належати до РПЦ, хоча це канонічно неправильно. Реєструється багато нових громад, особливо на сході України. Це певний такий складний процес, але поступово ми розвиваємося і утверджуємося", - розповів Епіфаній.

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Автор: 

церква (701) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+53
"Вам никто Томос не даст" Пам'ятаєте?
Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5788
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25.04.2021 12:15 Відповісти
+45
Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6777
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25.04.2021 12:11 Відповісти
+25
Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 9530

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25.04.2021 12:11 Відповісти
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Як довелося довго чекати цієї заяви. Вже більше 2х років як би пройшло, і тільки зараз патріарх ПЦУ сказав, те що мав сказати ще у 2019. Хоча і на цьому окей
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26.04.2021 09:38 Відповісти
На заметку кацапо нехристи :
Венеты, анты, русь-дромиты, склавины, Бастарны, скордиски, кельты, галлы, мурдасы, медийцы - все эти народы являются потомками киммерийцев. Самые древние люди наших степей, пеласги, трипольцы, киммерийцы - люди черноморского потопа. Пеласги(лелеги) - посттрипольцы(усатовцы) сбежали с наших земель(около третьего тысячелетия до н.э.). Tрипольцы, беженцы черноморского потопа с Передней Азии и с Балкан, поселились в наших землях, образовав анклав Трипольской культуры. Киммерийцы , наши предки по отцу в позднетрипольское время , опустились из лесостепей и вытеснили трипольцев на юг, составив с ними и с выходцами из Сев. Кавказа(предположительно германцы) в Буджаке(возле Одессы, вдоль лимана) Усатовскую культуру. Затем скифы с востока их прогнали (беглецы в средиземноморье - народы моря, филистимляне - пеласги-палестинцы). Часть киммерийцев осталась в Крыму, став рабами скифов. Часть трипольце-киммерийцев ушли, через западный Кавказ(палайцы, амазонки), вплоть до Трои, Где с киммерийцами Передней Азии защищали Трою. Но после поражения от греков, часть киммерийцев бежали Черным морем в Меотиду, став русами, а часть тз Трои ведомые Венетом , сбежали на Балканы-Сев. Италию, позже расселившись по Европе под именем венеты. Венеты Балкан(норики) поучаствовали в этногенезе славян(анты, склавины).
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26.04.2021 13:00 Відповісти
ПРОДОЛЖЕНИЕ:Часть киммерийце-трипольцев, буджакско-усатовского периода, но с восточных территорий будущей Украины , из-за смены климата( стал более засушливым - каспийская регрессия), сбежали далеко на Восток(2500-2700 лет до н.э.) строить Аркаимные города, а спустя 300 лет, бросив Аркаимные места(2100-2200 лет до н.э), сбежали на юг(катаклизм, недельная ночь с похолоданиеи из-за вулканов): на север Китая - самоназвались сянбийцами, к Вьетнаму- самоназвались кхмерами, на север Индии-Ирана - самоназвались арьями и тут же, лет через 300, пересамозвались в индусов- иранцев). , но часть расселившихся в Индии, кто назвался арьями, вернулись назад, в аркаимные места, затем снова ушли в Индию, но там долго не задержались и ушли в северную Африку (около 2000 лет до н.э. под новым именем ГИКСОСЫ(цари пастухов), где захватили власть в Египте... Около 300 лет гиксосы правили Египтом, но египтяне вскоре их прогнали. Потеряв свою былую мощь, гиксосы потеряли и свое имя. Помыкавшись Передней Азией , бывшие гиксосы уходят в прикаспий, где соединяются с саками (родственниками , которые никуда не уходили из аркаимных мест и не стали арьями), а воскрепнув числом , пришли в наши земли под именем скифов и прогнали киммерийцев...
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26.04.2021 13:00 Відповісти
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2:А что же случилось с рабами Крыма и беженцами-киммерийцами из Трои. Рабов Kрыма(киммерийцев) скифы прогнали на Волгу, где те самоназвались мурдасами. Мурдасов потеснили восточные племена, которых начали теснить пришедшие в движение на севере Китая будущие гунны. Часть мурдасов смешалась с пришедшими монголоидами, самоназвавшись, утигами, и ушли на север, где вместе с пришедшими сюда с запада ляхами, ведомыми Вятко, поучаствовали в этногенезе вятичей. Остальные мурдасы ушли на Запад, где получили имя от народов -соседей: и галлы, и кельты, что одно и тоже, и греки, и алеманы и франки... Те же киммерийцы, что бежали из Трои в Меотиду, стали зваться русью-дромитами, на первом этапе своего становления под новым именем, превратились в грозных для греков черноморских пиратов, которые щемили греков и в Средиземке. Затем русь-дромитов-антов у Меотиды потеснили гунны, как и готы в союзе с бастарнами. Русь-анты ушли на север, где и построили КИЕВ... Бастарны - часть венетов, смешавшихся с германцами. Бастарны(певкины) к нам пришли в Дунай-Карпаты с района Балкан, куда попали из северной Италии. Были бастарны и в Полабье. Но связь их с итальянскими и балканскими бастарнами недостаточно исследована. Балканские бастарны расселились вплоть до Днепра, но увлеклись походами в римскую империю + дружба с готами , что привело к исчезновению их со страниц истории. Место бастарнов у Днепра заняли РУСЬ-АНТЫ, которые построили Киев...
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26.04.2021 13:01 Відповісти
ПРОДОЛЖЕНИЕ-3: P.S. Русь-дромиты - в некоторых источниках упоминается , что русь-дромиты имеют родство с франками, Но в этногенезе франков участвовали галлы. А галлы - это мурдасы. Мурдасы - бывшие киммерийцы-рабы Крыма. Так что, вполне возможно, что киммерийцы Меотиды частью породнились с бывшими киммерийцами, рабами Крыма - мурдасами, впоследствии галло-франками. Хочу сакцентировать ваше внимание на том, что те процессы этногенеза, которые происходили в землях будущей Украины, не присущи землям будущей Московии. Потому что на тех территориях, 12 000 лет назад, после потопа, плескaлось море Каспийское, которое только и того, что не соединялось с балтикой(Балтийское море , как и Красное, образовалось после Черноморскрго потопа) Во времена Триполья над будущей Московской территорией было обособленное пресноводное море, к тому времени Каспий немного усохся. Пресноводное море имело с южной стороны дамбу, которую нагромоздил ледник, по мере своего движения. Прорыв дамбы произошел на рубеже новой эры. Тогда вода пошла Днепром, а в районе Запорожья вода промыла себе еще одно русло на Запад. То русло соединялось с Бугом. Но у Днепра тогда образовалось еще и третье русло - в Крым. Примерно в то время Каспий еще соединялся с Черным морем... Потому-то территория между Крымом и Каспием была болотистой Меотидой. И это время, когда в будущих украинских землях уже была Зарубинецуая культура (2-ой век до н.э.- 2-ой век н.э), предшественница Черняховской и Киевской, чисто славянских культур. В это время и начались расселяться славяне из Карпат и в Западную Европу, и в Приильменье. Почему из Карпат?...
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26.04.2021 13:02 Відповісти
ПРОДОЛЖЕНИЕ-4: ...Почему из Карпат?... бо последний раз именно в Карпатах мутировала наша , славянская гаплогруппа по отцу - R1a1 Z283… И когда в 8-ом веке новой эры, на московских болотах встретились кассубы полабья, склавины Карпат, русь из под Киева, ляхове с Вятко, утиги, бывшие рабы Крыма,киммерийце-мурдасы + чудь, весь, мордва... Вот тогда только появились первые кацапы, тогда они еще не были москалями. Бо Москва - проект Орды, как северный улус. Кстати , тогда москaли просили хана перенести столицу Орды в Москву. У кацапов до сих пор на самозванной гундяевской церкви красуется крест с полумесяцем - символ предательства РУСИ, в угоду ордынцам, символ коллаборационизма всех времен и народов...
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26.04.2021 13:02 Відповісти
ПРОДОЛЖЕНИЕ-5:В ЖИТИИ СВЯТЫХ сообщается, что алексашка-невский с тятей елозил задом не только перед ордынцами, но и перед Папой римским. Сохранились 2 булы(письма) между предателем РУСИ алексашкой невским и Папой римским, где упоминается, что алексашке была отправлена корона короля и титул короля, взамен на принятие Московией веры латинского обряда. По этому случаю былa построена на Московии церковь латинского обряда. Но ордынская разведка не дремала... Предателей сначала Руси, а затем Орды, ордынцы отравили . Сначала тятьку алексашки, а затем и а.невского, когда те в очередной раз с прогибью повезли в Орду дань. До 1700-ых годов на Московии русью не пахло . В 1700-ых цари-германцы, с какого-то бодуна, обозвали москалей русскими (какими?чьими?) , т.е., из под руси, что у Киева? В это же время москли основательно предали потомков-ордынцев, Крымское ханство, прекратив им платить дань( с 1240-го по 1700-е москaли платят дань ордынцам, вместо того чтобы объединиться с русью и раз и навсегда покончить с Ордою). К слову, Киев в 14-ом столетии не платил дань в Орду, бо в союзе с литовцами, с оружием в руках, завоевал себе такое право. Потому то у руси, что у Киева, как и у Минска, в то время уже было Магдебургское право, тогда и беларусы были в союзе с Киевом и Литвой... А сейчас выискалось несчастьице, пыня, собиратель руських земель, к которым московия - никаким боком, разве что, как предатель Руси. В то время, когда Минск и Киев заимели Магдебургское право, московия возрождает Орду-3 и Орду-4 - казанское ханство... Ось така казочка кацапо-малятка... в 15-ом столетии, когда вы возрождали ОРДУ-4 и сдирали кожу живьем со священников, которых ваши же князья присылали вас же, нехристей, крестить , вами в Киевской Лавре и не воняло. Тогда вы, ущербные, подчинялись Киевской Церкви... почитайте Меховского, который все это видел своими глазами и описал в своем историческом повествовании ("Трактат о двух Сарматиях").
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26.04.2021 13:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/70964 Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии Киевской Руси финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а потом построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московским. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедавали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и кровным побратимом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные его приходы сразу же попали под контроль несторианской церкви, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
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26.04.2021 13:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/70964... Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
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26.04.2021 13:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/70964... Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
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26.04.2021 13:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/70964... В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.

https://censor.net/ru/comments/locate/3261853/0192145d-4a26-70dc-8e49-54119344f2f8 Ответить
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26.04.2021 13:12 Відповісти
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