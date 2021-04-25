Усі православні парафії в Україні належать ПЦУ, - Епіфаній

Згідно з Томосом про автокефалію, всі православні парафії в Україні належать Православній церкві України (ПЦУ), але є ті, які не визнають цієї реальності.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що останнім часом ситуація з переходом релігійних громад до юрисдикції ПЦУ призупинилася. Але поодинокі випадки і зараз є практично в кожній області.

"Це стосується і заходу України, і центральної частини України. І мені повідомляли днями, що є зараз декілька переходів, які не афішуються навмисно для того, щоб до кінця юридично оформити документи, а вже потім оголосити про те, що ці переходи відбулися", - зазначив Епіфаній.

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Водночас він підкреслив, що наразі, згідно з Томосом про автокефалію, всі православні парафії в Україні належать Православній церкві України (ПЦУ), але є ті, які не визнають цієї реальності.

"Тут треба розуміти глибше суть цього питання. Можливо, ми навіть говоримо неправильно про переходи. Чому? Бо, згідно з Томосом, відповідно до роз’яснень Його Всесвятості, патріарха Варфоломія, всі православні парафії в Україні належать ПЦУ. Але існує такий певний канонічний колапс, що в Україні є ті, які не визнають цієї реальності. Але поступово, я думаю, вони долучаться до визнання Томосу. Це не перехід, бо вони реально розташовані в Україні. І, згідно з тими рішеннями, які були ухвалені Вселенським патріархатом, всі вони належать до ПЦУ. Але тимчасово вони хочуть належати до РПЦ, хоча це канонічно неправильно. Реєструється багато нових громад, особливо на сході України. Це певний такий складний процес, але поступово ми розвиваємося і утверджуємося", - розповів Епіфаній.

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