В Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом

Молодой человек, проживающий на испанском острове Майорка, будучи больным COVID-19 и зная об этом, продолжал ходить на работу и угрожал заразить других. Его арестовали по подозрению в умышленном причинении вреда.

По информации ВВС, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру более 40 ° C, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.

Позже пять его коллег и еще три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего же он, скорее всего умышленно, заразил 22 человека.

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В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция заявила, что мужчина в течение нескольких дней проявлял симптомы заболевания, но отказывался уходить домой с работы.

Однажды он сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результатов.

Когда он получил положительные результаты теста, коллеги забили тревогу, говорят в полиции. Расследование инцидента проводили с января.

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Ни у кого из зараженных людей не было тяжелого течения болезни.