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Новости Коронавирус и карантин
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В Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом

В Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом

Молодой человек, проживающий на испанском острове Майорка, будучи больным COVID-19 и зная об этом, продолжал ходить на работу и угрожал заразить других. Его арестовали по подозрению в умышленном причинении вреда.

По информации ВВС, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру более 40 ° C, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.

Позже пять его коллег и еще три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего же он, скорее всего умышленно, заразил 22 человека.

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В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция заявила, что мужчина в течение нескольких дней проявлял симптомы заболевания, но отказывался уходить домой с работы.

Однажды он сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результатов.

Когда он получил положительные результаты теста, коллеги забили тревогу, говорят в полиции. Расследование инцидента проводили с января.

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Ни у кого из зараженных людей не было тяжелого течения болезни.

арест (10465) Испания (883) карантин (16729) заражение (17) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
а чи не хоче він зі своїми здібностями пожити в скрєпной?
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25.04.2021 13:13 Ответить
+5
Вот козел ,- говорим мы. Но ведь как бы все изменилось, если бы действие проходило в москве, а работал он в офисе пескова
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25.04.2021 13:18 Ответить
+5
у нас таких полно. Только не говорят что хотят заразить
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25.04.2021 13:52 Ответить
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а чи не хоче він зі своїми здібностями пожити в скрєпной?
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25.04.2021 13:13 Ответить
А з яких пір короновірусний грип це вірус ***** ?
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25.04.2021 13:19 Ответить
Вот козел ,- говорим мы. Но ведь как бы все изменилось, если бы действие проходило в москве, а работал он в офисе пескова
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25.04.2021 13:18 Ответить
Всратись від сміху -
Пацан заразив грипом колєг по работє, куди там сифілісу чи ***** )))))))
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25.04.2021 13:18 Ответить
шоб заразить сифиласам нужно вступить в пидложный контакт, а ему не давали, отседова и обиды пошли(
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25.04.2021 14:31 Ответить
Як встановлено, що він інфікований? За допомогою фальшивого тесту?
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25.04.2021 13:22 Ответить
Этот бред ещё обсуждать? Температура свыше 40 градусов но он ходил на работу и в ТРРЕНАЖЕРНЫЙ зад
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25.04.2021 13:27 Ответить
С телефона толком и не напишешь
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25.04.2021 13:29 Ответить
на роботу в ненажерний зад?
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25.04.2021 13:44 Ответить
работы они разные бывают. И 40 градусов этом может и не температура
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25.04.2021 15:07 Ответить
еще сто литров вина ему пусть купят раз никто не сдох и теперь все наслаждаются свирепым иммунитетом))
такой ужасный вирус шо даже заразив две футбольные команды, обосрался и не замочил никого)
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25.04.2021 13:45 Ответить
На температуру более 40 кудато ходить? Нуну
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25.04.2021 13:48 Ответить
да он бы хер бы руку поднял при температуре 40 С, там еще чутка и мозги плавиться начнут, какая тринажорка?
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25.04.2021 14:32 Ответить
у нас таких полно. Только не говорят что хотят заразить
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25.04.2021 13:52 Ответить
Повністю згоден. Як приклад що мені розповів свояк, начальниця його відділення банку ходила з температурою на роботу, аналіз підтвердив коронавірус, і тільки скарги вищому керівництву зупинили її. В підсумку працівники здали тести за свої гроші і виявили кілька хворих.
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25.04.2021 14:30 Ответить
а еслі просто пропал нюх и нету температуры то можна ходить на работу? у меня с обонянием все в порядке, просто спросил...
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25.04.2021 14:34 Ответить
Ну наверное стоит просто подумать! в этой ситуации и предположить что заболел короной в легкой форме ( просто так нюх не пропадает) , а дальше уже на усмотрение, если ты ЧЕЛОВЕК, то уйдешь на самоизоляцию, что бы не подвести менее удачного человека к больнице, а если ты кусок говна, то можно и по заражать знакомых, близких, коллег.
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25.04.2021 14:45 Ответить
у меня у знакомого, от курения, 3 года наза, еще до короны ню пропадал, потом вернулся. Хотя может это он создал корона вирис, а не бабуся из Вуханя?
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25.04.2021 14:52 Ответить
нюх*
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25.04.2021 14:52 Ответить
Мав на увазі вкус.
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25.04.2021 18:20 Ответить
Синусіт це називається коли нюх пропадає, а там де нюх, там і запах.
Це і тиражують ЗМІ лякая короновірусом.
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25.04.2021 18:15 Ответить
Если по профессии газовщик или химик то лучше не ходить.
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25.04.2021 14:49 Ответить
знаю чувака, травма головы в силовом виде спорта. Не чувствует ни вкуса, ни запаха...
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25.04.2021 14:55 Ответить
и сказали врачи, что уже никогда и не почувствет...
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25.04.2021 14:55 Ответить
Я би звернувся до сімейного лікаря за консультацією.
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25.04.2021 17:54 Ответить
при температуре +40 я пью жидкость с 40% содержанием вакцины от коронавируса для храбрости, и направляюсь в тренажерный зал. При -40 не знаю что делать, не пробовал
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25.04.2021 15:11 Ответить
Как можно арестовывать за то чего нет? С*ка простудой на них накашлял. Откуда столько дол********?
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25.04.2021 15:13 Ответить
Надеюсь у тебя такой неудачный сарказм, а если нет, то крепись, дурка не за горами((
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25.04.2021 15:34 Ответить
Так вот ты и крепись, раз про дурку лепишь. Это ты веришь в то чего нету, даешь себя обмануть. Веришь в новости без доказательств и не поддаешь сомнения никакую информацию. Я живу нормальной жизнью, не дышу отработанным воздухом и не усложняю себе жизнь. А какой твой уровень мед. образования?
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25.04.2021 15:43 Ответить
ТАКИХ ЗАРАЗ БІЛЬЩІСТЬ - РАЗ ЗМІ КОЖЕН ДЕНЬ КАЖУТЬ, ЗНАЧІТ ПРАВДА І ВЄРІТЬ НАДА
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25.04.2021 18:16 Ответить
Сто відсотків воно хворе.
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25.04.2021 17:57 Ответить
Нет КОВИДОДИКТАТУРЕ !
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25.04.2021 15:38 Ответить
Маразм ковідопараної прогресує.
Довести умисел і, що саме від цієї людини заразилися складно.
Але беручи уваги, що Зараз масово ложать болт на демократичні принципи і свободи - не здивував.
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25.04.2021 17:19 Ответить
КОРОНОВІРУС ЦЕ НЕ ЗАХВОРЮВАННЯ - КОРОНОВІРУС ЦЕ СМЕРТЕЛЬНИЙ ВИРОК ДЕМОКРАТІЇ І ВСІМ СВОБОДАМ ЯКІ МИ ЗНАЛИ ПІСЛЯ КРАХУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
Прощавайте свободи, скоро без паспорта для щеплення (вакцинації) з населеного пункту не виїдеш
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25.04.2021 18:19 Ответить
Мда....Очень много полоумных комментариев, про ковид это сказка, ковидзаговор и долой карантин. Я надеюсь что это пишет сотня другая пациентов дурдома, которые заводят каждый день аки что бы писать свою ересь. А если реально таких людей много, то это страшно и наш народ ничто не спасет, он деградирует и скоро превратится в маленькую кучку шизофренников.
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25.04.2021 18:24 Ответить
Я лично знаю нескольких ,которые зная что больны целенаправленно посещали места скопления людей. По моим оценкам около 85 % людей редкие пидо...сы.
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25.04.2021 22:37 Ответить
А ещё такое поведение иногда свойственно больным туберкулёзом
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26.04.2021 03:45 Ответить
Як завжди, під такими новинами активізується декілька диванних вірусологів - ковід-дисидентів, яким, бачте, елементарні необтяжливі протиепідемічні дії, продиктовані елементарним здоровим глуздом, здаються обмеженням прав та свобод (яких свобод - невідомо! мабуть, якраз свободи заразити іншого). Певно, з неменшим завзяттям вони відстоюють священне право не мити руки перед їдою, не чистити зуби, не митися, а вільно та демократично смердіти на оточуючих. За певної внутрішньої потреби можна також обматерити когось в транспорті чи супермаркеті - це теж свобода, яку неможна віднімати. Ну і звичайно - право кидати сміття повз смітники та сцяти у під'їздах. Все це є прояв дійсної свободи та демократії!
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25.04.2021 22:44 Ответить
 
 