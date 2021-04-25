В Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом
Молодой человек, проживающий на испанском острове Майорка, будучи больным COVID-19 и зная об этом, продолжал ходить на работу и угрожал заразить других. Его арестовали по подозрению в умышленном причинении вреда.
По информации ВВС, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру более 40 ° C, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.
Позже пять его коллег и еще три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Всего же он, скорее всего умышленно, заразил 22 человека.
В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция заявила, что мужчина в течение нескольких дней проявлял симптомы заболевания, но отказывался уходить домой с работы.
Однажды он сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результатов.
Когда он получил положительные результаты теста, коллеги забили тревогу, говорят в полиции. Расследование инцидента проводили с января.
Ни у кого из зараженных людей не было тяжелого течения болезни.
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Пацан заразив грипом колєг по работє, куди там сифілісу чи ***** )))))))
такой ужасный вирус шо даже заразив две футбольные команды, обосрался и не замочил никого)
Це і тиражують ЗМІ лякая короновірусом.
Довести умисел і, що саме від цієї людини заразилися складно.
Але беручи уваги, що Зараз масово ложать болт на демократичні принципи і свободи - не здивував.
Прощавайте свободи, скоро без паспорта для щеплення (вакцинації) з населеного пункту не виїдеш