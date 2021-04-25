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Новини Коронавірус і карантин
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В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом

В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом

Чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, хворіючи на COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному заподіянні шкоди.

За інформацією ВВС, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в тренажерний зал попри кашель і температуру понад 40 °C, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він ходив офісом, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п'ятеро його колег і ще три людини, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Загалом він, найімовірніше  навмисне, заразив 22 людей.

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У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік упродовж декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовлявся йти додому з роботи.

Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу і в тренажерний зал, поки чекав результатів.

Коли він отримав позитивний результат тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з січня.

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Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.

Автор: 

арешт (2540) Іспанія (934) карантин (18172) зараження (12) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
а чи не хоче він зі своїми здібностями пожити в скрєпной?
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25.04.2021 13:13 Відповісти
+5
Вот козел ,- говорим мы. Но ведь как бы все изменилось, если бы действие проходило в москве, а работал он в офисе пескова
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25.04.2021 13:18 Відповісти
+5
у нас таких полно. Только не говорят что хотят заразить
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25.04.2021 13:52 Відповісти
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а чи не хоче він зі своїми здібностями пожити в скрєпной?
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25.04.2021 13:13 Відповісти
А з яких пір короновірусний грип це вірус ***** ?
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25.04.2021 13:19 Відповісти
Вот козел ,- говорим мы. Но ведь как бы все изменилось, если бы действие проходило в москве, а работал он в офисе пескова
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25.04.2021 13:18 Відповісти
Всратись від сміху -
Пацан заразив грипом колєг по работє, куди там сифілісу чи ***** )))))))
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25.04.2021 13:18 Відповісти
шоб заразить сифиласам нужно вступить в пидложный контакт, а ему не давали, отседова и обиды пошли(
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25.04.2021 14:31 Відповісти
Як встановлено, що він інфікований? За допомогою фальшивого тесту?
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25.04.2021 13:22 Відповісти
Этот бред ещё обсуждать? Температура свыше 40 градусов но он ходил на работу и в ТРРЕНАЖЕРНЫЙ зад
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25.04.2021 13:27 Відповісти
С телефона толком и не напишешь
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25.04.2021 13:29 Відповісти
на роботу в ненажерний зад?
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25.04.2021 13:44 Відповісти
работы они разные бывают. И 40 градусов этом может и не температура
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25.04.2021 15:07 Відповісти
еще сто литров вина ему пусть купят раз никто не сдох и теперь все наслаждаются свирепым иммунитетом))
такой ужасный вирус шо даже заразив две футбольные команды, обосрался и не замочил никого)
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25.04.2021 13:45 Відповісти
На температуру более 40 кудато ходить? Нуну
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25.04.2021 13:48 Відповісти
да он бы хер бы руку поднял при температуре 40 С, там еще чутка и мозги плавиться начнут, какая тринажорка?
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25.04.2021 14:32 Відповісти
у нас таких полно. Только не говорят что хотят заразить
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25.04.2021 13:52 Відповісти
Повністю згоден. Як приклад що мені розповів свояк, начальниця його відділення банку ходила з температурою на роботу, аналіз підтвердив коронавірус, і тільки скарги вищому керівництву зупинили її. В підсумку працівники здали тести за свої гроші і виявили кілька хворих.
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25.04.2021 14:30 Відповісти
а еслі просто пропал нюх и нету температуры то можна ходить на работу? у меня с обонянием все в порядке, просто спросил...
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25.04.2021 14:34 Відповісти
Ну наверное стоит просто подумать! в этой ситуации и предположить что заболел короной в легкой форме ( просто так нюх не пропадает) , а дальше уже на усмотрение, если ты ЧЕЛОВЕК, то уйдешь на самоизоляцию, что бы не подвести менее удачного человека к больнице, а если ты кусок говна, то можно и по заражать знакомых, близких, коллег.
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25.04.2021 14:45 Відповісти
у меня у знакомого, от курения, 3 года наза, еще до короны ню пропадал, потом вернулся. Хотя может это он создал корона вирис, а не бабуся из Вуханя?
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25.04.2021 14:52 Відповісти
нюх*
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25.04.2021 14:52 Відповісти
Мав на увазі вкус.
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25.04.2021 18:20 Відповісти
Синусіт це називається коли нюх пропадає, а там де нюх, там і запах.
Це і тиражують ЗМІ лякая короновірусом.
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25.04.2021 18:15 Відповісти
Если по профессии газовщик или химик то лучше не ходить.
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25.04.2021 14:49 Відповісти
знаю чувака, травма головы в силовом виде спорта. Не чувствует ни вкуса, ни запаха...
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25.04.2021 14:55 Відповісти
и сказали врачи, что уже никогда и не почувствет...
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25.04.2021 14:55 Відповісти
Я би звернувся до сімейного лікаря за консультацією.
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25.04.2021 17:54 Відповісти
при температуре +40 я пью жидкость с 40% содержанием вакцины от коронавируса для храбрости, и направляюсь в тренажерный зал. При -40 не знаю что делать, не пробовал
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25.04.2021 15:11 Відповісти
Как можно арестовывать за то чего нет? С*ка простудой на них накашлял. Откуда столько дол********?
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25.04.2021 15:13 Відповісти
Надеюсь у тебя такой неудачный сарказм, а если нет, то крепись, дурка не за горами((
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25.04.2021 15:34 Відповісти
Так вот ты и крепись, раз про дурку лепишь. Это ты веришь в то чего нету, даешь себя обмануть. Веришь в новости без доказательств и не поддаешь сомнения никакую информацию. Я живу нормальной жизнью, не дышу отработанным воздухом и не усложняю себе жизнь. А какой твой уровень мед. образования?
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25.04.2021 15:43 Відповісти
ТАКИХ ЗАРАЗ БІЛЬЩІСТЬ - РАЗ ЗМІ КОЖЕН ДЕНЬ КАЖУТЬ, ЗНАЧІТ ПРАВДА І ВЄРІТЬ НАДА
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25.04.2021 18:16 Відповісти
Сто відсотків воно хворе.
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25.04.2021 17:57 Відповісти
Нет КОВИДОДИКТАТУРЕ !
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25.04.2021 15:38 Відповісти
Маразм ковідопараної прогресує.
Довести умисел і, що саме від цієї людини заразилися складно.
Але беручи уваги, що Зараз масово ложать болт на демократичні принципи і свободи - не здивував.
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25.04.2021 17:19 Відповісти
КОРОНОВІРУС ЦЕ НЕ ЗАХВОРЮВАННЯ - КОРОНОВІРУС ЦЕ СМЕРТЕЛЬНИЙ ВИРОК ДЕМОКРАТІЇ І ВСІМ СВОБОДАМ ЯКІ МИ ЗНАЛИ ПІСЛЯ КРАХУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.
Прощавайте свободи, скоро без паспорта для щеплення (вакцинації) з населеного пункту не виїдеш
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25.04.2021 18:19 Відповісти
Мда....Очень много полоумных комментариев, про ковид это сказка, ковидзаговор и долой карантин. Я надеюсь что это пишет сотня другая пациентов дурдома, которые заводят каждый день аки что бы писать свою ересь. А если реально таких людей много, то это страшно и наш народ ничто не спасет, он деградирует и скоро превратится в маленькую кучку шизофренников.
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25.04.2021 18:24 Відповісти
Я лично знаю нескольких ,которые зная что больны целенаправленно посещали места скопления людей. По моим оценкам около 85 % людей редкие пидо...сы.
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25.04.2021 22:37 Відповісти
А ещё такое поведение иногда свойственно больным туберкулёзом
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26.04.2021 03:45 Відповісти
Як завжди, під такими новинами активізується декілька диванних вірусологів - ковід-дисидентів, яким, бачте, елементарні необтяжливі протиепідемічні дії, продиктовані елементарним здоровим глуздом, здаються обмеженням прав та свобод (яких свобод - невідомо! мабуть, якраз свободи заразити іншого). Певно, з неменшим завзяттям вони відстоюють священне право не мити руки перед їдою, не чистити зуби, не митися, а вільно та демократично смердіти на оточуючих. За певної внутрішньої потреби можна також обматерити когось в транспорті чи супермаркеті - це теж свобода, яку неможна віднімати. Ну і звичайно - право кидати сміття повз смітники та сцяти у під'їздах. Все це є прояв дійсної свободи та демократії!
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25.04.2021 22:44 Відповісти
 
 