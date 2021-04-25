В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом

Чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, хворіючи на COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному заподіянні шкоди.

За інформацією ВВС, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в тренажерний зал попри кашель і температуру понад 40 °C, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він ходив офісом, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п'ятеро його колег і ще три людини, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Загалом він, найімовірніше навмисне, заразив 22 людей.

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У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік упродовж декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовлявся йти додому з роботи.

Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу і в тренажерний зал, поки чекав результатів.

Коли він отримав позитивний результат тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з січня.

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Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.