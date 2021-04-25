В Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом
Чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, хворіючи на COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному заподіянні шкоди.
За інформацією ВВС, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в тренажерний зал попри кашель і температуру понад 40 °C, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він ходив офісом, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.
Пізніше п'ятеро його колег і ще три людини, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Загалом він, найімовірніше навмисне, заразив 22 людей.
У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік упродовж декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовлявся йти додому з роботи.
Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу і в тренажерний зал, поки чекав результатів.
Коли він отримав позитивний результат тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з січня.
Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби.
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Пацан заразив грипом колєг по работє, куди там сифілісу чи ***** )))))))
такой ужасный вирус шо даже заразив две футбольные команды, обосрался и не замочил никого)
Це і тиражують ЗМІ лякая короновірусом.
Довести умисел і, що саме від цієї людини заразилися складно.
Але беручи уваги, що Зараз масово ложать болт на демократичні принципи і свободи - не здивував.
Прощавайте свободи, скоро без паспорта для щеплення (вакцинації) з населеного пункту не виїдеш