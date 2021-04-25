Львовская область с 26 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов
По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Львовской области с "красной" зоны карантина с 26 апреля.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.
Как сообщалось ранее, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и еще пять областей.
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