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Новости Коронавирус и карантин
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Львовская область с 26 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Львовская область с 26 апреля выходит из

По результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о выходе Львовской области с "красной" зоны карантина с 26 апреля.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 26 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - отметил Немчинов.

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Как сообщалось ранее, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины на следующей неделе "красную" зону покинут Киев и еще пять областей.

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (170) коронавирус (17042) Львовская область (2890)


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Всё должно идти не по факту, а по плану!
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25.04.2021 17:15 Ответить
Попереду Великдень так що до Зелених Свят знов будемо в червоній зоні.
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25.04.2021 21:35 Ответить
після свят.
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25.04.2021 22:14 Ответить
 
 