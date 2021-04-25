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Новини Коронавірус і карантин
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Львівська область із 26 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

Львівська область із 26 квітня виходить із

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про вихід Львівської області з "червоної" зони карантину з 26 квітня.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий" рівня епідемічної небезпеки", - зазначив Немчінов.

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Як повідомлялося раніше, за прогнозами Міністерства охорони здоров'я України на наступному тижні "червону" зону покинуть Київ і ще п'ять областей.

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Львівська область (2487)


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Всё должно идти не по факту, а по плану!
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25.04.2021 17:15 Відповісти
Попереду Великдень так що до Зелених Свят знов будемо в червоній зоні.
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25.04.2021 21:35 Відповісти
після свят.
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25.04.2021 22:14 Відповісти
 
 