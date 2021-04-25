РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11111 посетитель онлайн
Новости
7 700 44

Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

Ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где Русская.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это будет вторая волна такого осознания после первой, которая наступила после предоставления ПЦУ Вселенским патриархатом томоса о канонической автокефалии и статусе поместной церкви Украины в начале 2019 года.

По его словам, эта вторая волна будет больше, чем первая, поэтому у Русской православной церкви и ее украинского филиала "есть определенный страх перед приездом Вселенского патриарха в Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года

"Этот визит проходит по приглашению не только президента (Украины Владимира Зеленского - ред.), Но и ПЦУ. Потому что это каноническая территория Украинской православной церкви, согласно томосу. И поэтому мы приглашаем Его Святейшество, главу нашей материнской церкви ", - сказал Епифаний.

Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Также читайте: Филарет обратился к Зеленскому, чтобы президент попросил у патриарха Варфоломея новый Томос для Украины

Позже Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.

Варфоломей (240) УПЦ МП (1558) УПЦ КП (532) Епифаний (346) ПЦУ (788)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
До 2014 года относился попам РПЦ, как к прохиндеям. После - как врагам Украины
показать весь комментарий
25.04.2021 17:23
+21
Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2144
показать весь комментарий
25.04.2021 17:53
+20
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8357
показать весь комментарий
25.04.2021 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

А пока что, никому ж не понятно. Это он так прихожан баранами назвал?
показать весь комментарий
25.04.2021 17:19 Ответить
на дипломатическом языке, это предоставление принимающей стороне высшего статуса..
в том числе, это делается для того, что бы прихожане ПЦУ чувствовали преимущество над посетителями ларьков секты УПЦ МП..

в том числе, это информационный удар против секты РПЦ МП ФСБ РФ!
это дружок, системная конкуренция!
показать весь комментарий
25.04.2021 17:26 Ответить
Ну, ясен пень. Рынок. Борьба за потребителя. За кормильца.
показать весь комментарий
25.04.2021 17:30 Ответить
за умьі тоже. Фані пале вату!!!
показать весь комментарий
25.04.2021 18:08 Ответить
сомнительное преим-во - долбить башкой перед раскрашенными досками и бородачем в платье, гордо осознавая что другие долбят не так гордо, не так тщательно что-ли)
особенно смешны они(все секты имени Яхве) когда вирус натурально пирует там, где его и быть не должно(в капищах)
показать весь комментарий
25.04.2021 18:23 Ответить
прихожане, они разные Эти тоже, типа, украинские, только с кацапским душком
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 950
показать весь комментарий
25.04.2021 17:27 Ответить
Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2144
показать весь комментарий
25.04.2021 17:53 Ответить
"типа, украинские, только с кацапским душком.."



там не душок, а давно вже сморiд.
показать весь комментарий
25.04.2021 23:47 Ответить
До 2014 года относился попам РПЦ, как к прохиндеям. После - как врагам Украины
показать весь комментарий
25.04.2021 17:23 Ответить
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6322
показать весь комментарий
25.04.2021 17:27 Ответить
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5634
показать весь комментарий
25.04.2021 17:27 Ответить
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4109
показать весь комментарий
25.04.2021 17:29 Ответить
это поп РПЦ?
показать весь комментарий
25.04.2021 17:29 Ответить
Жарт?
показать весь комментарий
25.04.2021 17:30 Ответить
Наші
показать весь комментарий
25.04.2021 17:30 Ответить
а какое отношение ПЦУ имеет к секте Гундяя?
показать весь комментарий
25.04.2021 17:33 Ответить
Випадково, під вашим коментарем розмістила. Сподіваючь, не образила
показать весь комментарий
25.04.2021 17:35 Ответить
Это ты, на своей ращки вякни. Про то какой сейчас век
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1922
показать весь комментарий
25.04.2021 17:32 Ответить
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8357
показать весь комментарий
25.04.2021 17:31 Ответить
катриарх перил нехай жаб крестит на мацковских болотах.....
показать весь комментарий
25.04.2021 17:52 Ответить
Допустим мне осознавать нечего,кроме факта что религия-опиум для народа. Но рпц фсб в этом контексте вообще жесть. И деятельность этой кацапской шоблы надобно пресечь.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:05 Ответить
та Рашка вся это жесть. пару ч. назад Невзорова слушал - рассказал как дворники шпионили на КГБ - по мусору шо совки выбрасывали, можно определить оч. много. то же учителя и конечно попы, даже наш этот Филарет и прочие типо очень добрые попы.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:27 Ответить
Православие?...

Украина, если хочет и сможет остаться Украиной -- католической страной должна быть.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:08 Ответить
тю, можна залишитись православною, лише різдво як усі нормальні люди святкувати. за різдвом і усі свята подвинуться при переході на попередній календар.
показать весь комментарий
25.04.2021 18:10 Ответить
Конечно - все должны верить в говорящие кусты и шо планете 7000 лет, кто не верит - я того дом сжигал и пусть горит вечно дупа, ой, душка его
показать весь комментарий
25.04.2021 18:29 Ответить
а как по мне, то мусульманской
показать весь комментарий
25.04.2021 20:10 Ответить
" а где РПЦ", знакомый гинеколог сказал, что и там её нет...
показать весь комментарий
25.04.2021 18:59 Ответить
Московська церква не є Руською. Московщина і навколишні терени не мають жодного відношення до Святої Древньої Русі ні в просторі, ні в часі. Москви ще не існувало у природі як населеного пункту, як Русь Київська приймала Християнство. Хай кацапи казяться від того і ламають зуби об перила...
показать весь комментарий
25.04.2021 19:35 Ответить
В «Новой британской энциклопедии» говорится: «В Новом Завете нет ни самого слова "Троица", ни ясно выраженного догмата о ней; Иисус и его последователи не собирались отрицать "Шма" - отрывок из Ветхого Завета, гласящий: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор. 6:4). [...] Этот догмат складывался на протяжении нескольких веков и был предметом горячих споров. [...] К концу IV века... догмат о Троице в целом обрел ту форму, в которой он существует до сих пор» (The New Encyclopædia Britannica. Micropædia. 1976. Т. 10. С. 126).
В «Российском энциклопедическом словаре» сказано: «Термин [Троица] появился в кон[це] 2 в., учение о Т[роице] развито в 3 в. (Ориген), вызвало острую дискуссию в христ[ианской] церкви (т[ак] н[азываемые] тринитарные споры), догмат о Т[роице] закреплен на 1-м (325) и 2-м (381) Вселенских соборах» (М., 2001. Кн. 2. С. 1605).
В «Православной энциклопедии» признается: «В Н[овом] З[авете] нет учения о Св[ятой] Троице» (М., 2002. Т. 5. С. 414).
В «Католической энциклопедии» отмечается: «Сам термин Троица не присутствует в Св[ященном] Писании.» (М., 2002. Т. 1. Стб. 623).
В «Американской энциклопедии» говорится: «Христианство развилось на основе иудаизма, а иудаизм строго монотеистическая религия [признает существование одного единственного Бога]. Путь из Иерусалима в Никею был далеко не прямым. Тринитарные взгляды IV века не отражали в точности первоначальное христианское учение о природе Бога; более того, они были отклонением от этого учения» (The Encyclopedia Americana. 1956. Т. 27. С. 294L).
В одном французском словаре отмечается: «Триада Платона представляет собой комбинацию из элементов более ранних триад, восходящих к верованиям более древних народов. По-видимому, она является той рациональной философской триадой, составляющие которой дали начало трем ипостасям, или божественным лицам, проповедуемым христианскими церквями. [...] Концепция божественной триады, принадлежащая этому греческому философу [Платону, IV век до н. э.]... встречается во всех древних [языческих] религиях» (Nouveau Dictionnaire Universel. Париж, 1865-1870. Т. 2. С. 1467).
В одном библейском словаре говорится: «Троичность лиц, имеющих единую природу, описывается греческими философскими терминами "лицо" и "природа", которые на самом деле в Библии не встречаются. Тринитарные понятия возникли в результате долгих споров, во время которых эти и другие термины, такие, как "сущность" и "субстанция", были ошибочно использованы некоторыми богословами применительно к Богу» (McKenzie J. L. Dictionary of the Bible. Нью-Йорк, 1965. С. 899).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1101989276
показать весь комментарий
25.04.2021 20:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.04.2021 21:36 Ответить
галоперидол!
показать весь комментарий
26.04.2021 08:25 Ответить
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
показать весь комментарий
26.04.2021 09:23 Ответить
Це був би епічний ляпас московським попам. Особливо якби вселенський патріарх завітав до лаври і запитав у Паши мерседеса "а **** ти тут робиш?"
показать весь комментарий
25.04.2021 22:12 Ответить
Якщо це наша материнська церква , то чому ми не святкуємо разом з усіма православними та католиками світу , а продовжуємо , як ті барани святкувати разом з Гуньою Московським і його бандюками в рясах ніпанятно шо , коли і навіщо ?
Ну вони дібіли , а нам чого їх копіювати ? Бо то якийсь позор получається .
показать весь комментарий
25.04.2021 23:37 Ответить
Ну не може такого бути щоб закордонна церква (МП) нашого найлютішого кривавого ворога окупанта в світі, вона теж не була ворожою нам українцям. І так воно і є, в Україні окупаційна церква московського патріархату (УПЦ - МП, це філіал кацапської РПЦ) який у всьому сприяє кремлівським фашистам )(уйла в їх кривавій загарбницькій війні проти України. Підтримує вона і тимчасову окупацію проклятою москвою суверенну українську землю Криму і Донбасу. Заохочує злочинну федералізацію і знищення суверенітету Української держави. І разом з проклятим кремлем намагається знищити рідну нам українську мову і рідну українську церкву ПЦУ. Ну а що треба чинити з усіма ворогами Української держави незалежно до будь яких угруповань, організацій навіть релігійних ці вороги не відносилися. Так, і з ними треба поступати дуже жорстко, точно так як і буквально з усіма іншими проклятими лютими ворогами окупантами Української держави .-
показать весь комментарий
26.04.2021 05:56 Ответить
Первый шаг-создание ПЦУ,сделан! Следующий шаг-запрет вражеской УПЦ МП и передача всх лавр и приходов ПЦУ!
показать весь комментарий
26.04.2021 06:18 Ответить
 
 