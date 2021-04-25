Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний
Ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где Русская.
Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что это будет вторая волна такого осознания после первой, которая наступила после предоставления ПЦУ Вселенским патриархатом томоса о канонической автокефалии и статусе поместной церкви Украины в начале 2019 года.
По его словам, эта вторая волна будет больше, чем первая, поэтому у Русской православной церкви и ее украинского филиала "есть определенный страх перед приездом Вселенского патриарха в Украину".
"Этот визит проходит по приглашению не только президента (Украины Владимира Зеленского - ред.), Но и ПЦУ. Потому что это каноническая территория Украинской православной церкви, согласно томосу. И поэтому мы приглашаем Его Святейшество, главу нашей материнской церкви ", - сказал Епифаний.
Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
Позже Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.
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А пока что, никому ж не понятно. Это он так прихожан баранами назвал?
в том числе, это делается для того, что бы прихожане ПЦУ чувствовали преимущество над посетителями ларьков секты УПЦ МП..
в том числе, это информационный удар против секты РПЦ МП ФСБ РФ!
это дружок, системная конкуренция!
особенно смешны они(все секты имени Яхве) когда вирус натурально пирует там, где его и быть не должно(в капищах)
там не душок, а давно вже сморiд.
Украина, если хочет и сможет остаться Украиной -- католической страной должна быть.
В «Российском энциклопедическом словаре» сказано: «Термин [Троица] появился в кон[це] 2 в., учение о Т[роице] развито в 3 в. (Ориген), вызвало острую дискуссию в христ[ианской] церкви (т[ак] н[азываемые] тринитарные споры), догмат о Т[роице] закреплен на 1-м (325) и 2-м (381) Вселенских соборах» (М., 2001. Кн. 2. С. 1605).
В «Православной энциклопедии» признается: «В Н[овом] З[авете] нет учения о Св[ятой] Троице» (М., 2002. Т. 5. С. 414).
В «Католической энциклопедии» отмечается: «Сам термин Троица не присутствует в Св[ященном] Писании.» (М., 2002. Т. 1. Стб. 623).
В «Американской энциклопедии» говорится: «Христианство развилось на основе иудаизма, а иудаизм строго монотеистическая религия [признает существование одного единственного Бога]. Путь из Иерусалима в Никею был далеко не прямым. Тринитарные взгляды IV века не отражали в точности первоначальное христианское учение о природе Бога; более того, они были отклонением от этого учения» (The Encyclopedia Americana. 1956. Т. 27. С. 294L).
В одном французском словаре отмечается: «Триада Платона представляет собой комбинацию из элементов более ранних триад, восходящих к верованиям более древних народов. По-видимому, она является той рациональной философской триадой, составляющие которой дали начало трем ипостасям, или божественным лицам, проповедуемым христианскими церквями. [...] Концепция божественной триады, принадлежащая этому греческому философу [Платону, IV век до н. э.]... встречается во всех древних [языческих] религиях» (Nouveau Dictionnaire Universel. Париж, 1865-1870. Т. 2. С. 1467).
В одном библейском словаре говорится: «Троичность лиц, имеющих единую природу, описывается греческими философскими терминами "лицо" и "природа", которые на самом деле в Библии не встречаются. Тринитарные понятия возникли в результате долгих споров, во время которых эти и другие термины, такие, как "сущность" и "субстанция", были ошибочно использованы некоторыми богословами применительно к Богу» (McKenzie J. L. Dictionary of the Bible. Нью-Йорк, 1965. С. 899).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1101989276
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
Ну вони дібіли , а нам чого їх копіювати ? Бо то якийсь позор получається .