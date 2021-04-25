Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

Ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где Русская.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это будет вторая волна такого осознания после первой, которая наступила после предоставления ПЦУ Вселенским патриархатом томоса о канонической автокефалии и статусе поместной церкви Украины в начале 2019 года.

По его словам, эта вторая волна будет больше, чем первая, поэтому у Русской православной церкви и ее украинского филиала "есть определенный страх перед приездом Вселенского патриарха в Украину".

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"Этот визит проходит по приглашению не только президента (Украины Владимира Зеленского - ред.), Но и ПЦУ. Потому что это каноническая территория Украинской православной церкви, согласно томосу. И поэтому мы приглашаем Его Святейшество, главу нашей материнской церкви ", - сказал Епифаний.

Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

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Позже Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение посетить Украину. Его визит ожидается в августе 2021 года на День независимости Украины.