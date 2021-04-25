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Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній

Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній

Очікуваний візит Вселенського патріарха Варфоломія в Україну призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де Російська.

Про це Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що це буде друга хвиля такого усвідомлення після першої, яка наступила після надання ПЦУ Вселенським патріархатом Томосу про канонічну автокефалію і статус помісної церкви України на початку 2019 року.

За його словами, ця друга хвиля буде більше, ніж перша, тому у Російської православної церкви і її української філії "є певний страх перед приїздом Вселенського патріарха в Україну".

Також читайте: Усі українські лаври належатимуть ПЦУ, - митрополит Епіфаній

"Цей візит відбувається на запрошення не тільки президента (України Володимира Зеленського. - Ред.), але і ПЦУ. Тому що це канонічна територія Української православної церкви, згідно з Томосом. І тому ми запрошуємо Його Святість, главу нашої материнської церкви", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація. До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Пізніше Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.

Варфоломій (216) УПЦ МП (1205) УПЦ КП (234) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+32
До 2014 года относился попам РПЦ, как к прохиндеям. После - как врагам Украины
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25.04.2021 17:23
+21
Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2144
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25.04.2021 17:53
+20
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8357
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25.04.2021 17:31
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Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний

А пока что, никому ж не понятно. Это он так прихожан баранами назвал?
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25.04.2021 17:19 Відповісти
на дипломатическом языке, это предоставление принимающей стороне высшего статуса..
в том числе, это делается для того, что бы прихожане ПЦУ чувствовали преимущество над посетителями ларьков секты УПЦ МП..

в том числе, это информационный удар против секты РПЦ МП ФСБ РФ!
это дружок, системная конкуренция!
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25.04.2021 17:26 Відповісти
Ну, ясен пень. Рынок. Борьба за потребителя. За кормильца.
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25.04.2021 17:30 Відповісти
за умьі тоже. Фані пале вату!!!
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25.04.2021 18:08 Відповісти
сомнительное преим-во - долбить башкой перед раскрашенными досками и бородачем в платье, гордо осознавая что другие долбят не так гордо, не так тщательно что-ли)
особенно смешны они(все секты имени Яхве) когда вирус натурально пирует там, где его и быть не должно(в капищах)
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25.04.2021 18:23 Відповісти
прихожане, они разные Эти тоже, типа, украинские, только с кацапским душком
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 950
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25.04.2021 17:27 Відповісти
Візит Вселенського патріарха Варфоломія призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 2144
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25.04.2021 17:53 Відповісти
"типа, украинские, только с кацапским душком.."



там не душок, а давно вже сморiд.
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25.04.2021 23:47 Відповісти
До 2014 года относился попам РПЦ, как к прохиндеям. После - как врагам Украины
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25.04.2021 17:23 Відповісти
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6322
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25.04.2021 17:27 Відповісти
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 5634
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25.04.2021 17:27 Відповісти
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 4109
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25.04.2021 17:29 Відповісти
это поп РПЦ?
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25.04.2021 17:29 Відповісти
Жарт?
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25.04.2021 17:30 Відповісти
Наші
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25.04.2021 17:30 Відповісти
а какое отношение ПЦУ имеет к секте Гундяя?
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25.04.2021 17:33 Відповісти
Випадково, під вашим коментарем розмістила. Сподіваючь, не образила
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25.04.2021 17:35 Відповісти
Это ты, на своей ращки вякни. Про то какой сейчас век
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 1922
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25.04.2021 17:32 Відповісти
Визит Вселенского патриарха Варфоломея приведет к осознанию, где Украинская православная церковь, а где РПЦ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 8357
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25.04.2021 17:31 Відповісти
катриарх перил нехай жаб крестит на мацковских болотах.....
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25.04.2021 17:52 Відповісти
Допустим мне осознавать нечего,кроме факта что религия-опиум для народа. Но рпц фсб в этом контексте вообще жесть. И деятельность этой кацапской шоблы надобно пресечь.
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25.04.2021 18:05 Відповісти
та Рашка вся это жесть. пару ч. назад Невзорова слушал - рассказал как дворники шпионили на КГБ - по мусору шо совки выбрасывали, можно определить оч. много. то же учителя и конечно попы, даже наш этот Филарет и прочие типо очень добрые попы.
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25.04.2021 18:27 Відповісти
Православие?...

Украина, если хочет и сможет остаться Украиной -- католической страной должна быть.
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25.04.2021 18:08 Відповісти
тю, можна залишитись православною, лише різдво як усі нормальні люди святкувати. за різдвом і усі свята подвинуться при переході на попередній календар.
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25.04.2021 18:10 Відповісти
Конечно - все должны верить в говорящие кусты и шо планете 7000 лет, кто не верит - я того дом сжигал и пусть горит вечно дупа, ой, душка его
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25.04.2021 18:29 Відповісти
а как по мне, то мусульманской
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25.04.2021 20:10 Відповісти
" а где РПЦ", знакомый гинеколог сказал, что и там её нет...
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25.04.2021 18:59 Відповісти
Московська церква не є Руською. Московщина і навколишні терени не мають жодного відношення до Святої Древньої Русі ні в просторі, ні в часі. Москви ще не існувало у природі як населеного пункту, як Русь Київська приймала Християнство. Хай кацапи казяться від того і ламають зуби об перила...
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25.04.2021 19:35 Відповісти
В «Новой британской энциклопедии» говорится: «В Новом Завете нет ни самого слова "Троица", ни ясно выраженного догмата о ней; Иисус и его последователи не собирались отрицать "Шма" - отрывок из Ветхого Завета, гласящий: "Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть" (Втор. 6:4). [...] Этот догмат складывался на протяжении нескольких веков и был предметом горячих споров. [...] К концу IV века... догмат о Троице в целом обрел ту форму, в которой он существует до сих пор» (The New Encyclopædia Britannica. Micropædia. 1976. Т. 10. С. 126).
В «Российском энциклопедическом словаре» сказано: «Термин [Троица] появился в кон[це] 2 в., учение о Т[роице] развито в 3 в. (Ориген), вызвало острую дискуссию в христ[ианской] церкви (т[ак] н[азываемые] тринитарные споры), догмат о Т[роице] закреплен на 1-м (325) и 2-м (381) Вселенских соборах» (М., 2001. Кн. 2. С. 1605).
В «Православной энциклопедии» признается: «В Н[овом] З[авете] нет учения о Св[ятой] Троице» (М., 2002. Т. 5. С. 414).
В «Католической энциклопедии» отмечается: «Сам термин Троица не присутствует в Св[ященном] Писании.» (М., 2002. Т. 1. Стб. 623).
В «Американской энциклопедии» говорится: «Христианство развилось на основе иудаизма, а иудаизм строго монотеистическая религия [признает существование одного единственного Бога]. Путь из Иерусалима в Никею был далеко не прямым. Тринитарные взгляды IV века не отражали в точности первоначальное христианское учение о природе Бога; более того, они были отклонением от этого учения» (The Encyclopedia Americana. 1956. Т. 27. С. 294L).
В одном французском словаре отмечается: «Триада Платона представляет собой комбинацию из элементов более ранних триад, восходящих к верованиям более древних народов. По-видимому, она является той рациональной философской триадой, составляющие которой дали начало трем ипостасям, или божественным лицам, проповедуемым христианскими церквями. [...] Концепция божественной триады, принадлежащая этому греческому философу [Платону, IV век до н. э.]... встречается во всех древних [языческих] религиях» (Nouveau Dictionnaire Universel. Париж, 1865-1870. Т. 2. С. 1467).
В одном библейском словаре говорится: «Троичность лиц, имеющих единую природу, описывается греческими философскими терминами "лицо" и "природа", которые на самом деле в Библии не встречаются. Тринитарные понятия возникли в результате долгих споров, во время которых эти и другие термины, такие, как "сущность" и "субстанция", были ошибочно использованы некоторыми богословами применительно к Богу» (McKenzie J. L. Dictionary of the Bible. Нью-Йорк, 1965. С. 899).
https://wol.jw.org/ru/wol/d/r2/lp-u/1101989276
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25.04.2021 20:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:36 Відповісти
галоперидол!
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26.04.2021 08:25 Відповісти
рашизм = тероризм!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 09:23 Відповісти
Це був би епічний ляпас московським попам. Особливо якби вселенський патріарх завітав до лаври і запитав у Паши мерседеса "а **** ти тут робиш?"
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25.04.2021 22:12 Відповісти
Якщо це наша материнська церква , то чому ми не святкуємо разом з усіма православними та католиками світу , а продовжуємо , як ті барани святкувати разом з Гуньою Московським і його бандюками в рясах ніпанятно шо , коли і навіщо ?
Ну вони дібіли , а нам чого їх копіювати ? Бо то якийсь позор получається .
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25.04.2021 23:37 Відповісти
Ну не може такого бути щоб закордонна церква (МП) нашого найлютішого кривавого ворога окупанта в світі, вона теж не була ворожою нам українцям. І так воно і є, в Україні окупаційна церква московського патріархату (УПЦ - МП, це філіал кацапської РПЦ) який у всьому сприяє кремлівським фашистам )(уйла в їх кривавій загарбницькій війні проти України. Підтримує вона і тимчасову окупацію проклятою москвою суверенну українську землю Криму і Донбасу. Заохочує злочинну федералізацію і знищення суверенітету Української держави. І разом з проклятим кремлем намагається знищити рідну нам українську мову і рідну українську церкву ПЦУ. Ну а що треба чинити з усіма ворогами Української держави незалежно до будь яких угруповань, організацій навіть релігійних ці вороги не відносилися. Так, і з ними треба поступати дуже жорстко, точно так як і буквально з усіма іншими проклятими лютими ворогами окупантами Української держави .-
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26.04.2021 05:56 Відповісти
Первый шаг-создание ПЦУ,сделан! Следующий шаг-запрет вражеской УПЦ МП и передача всх лавр и приходов ПЦУ!
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26.04.2021 06:18 Відповісти
 
 