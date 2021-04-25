Усі українські лаври належатимуть ПЦУ, - митрополит Епіфаній
Всі православні лаври України, які наразі тимчасово перебувають у підпорядкуванні УПЦ Московського патріархату, обов'язково належатимуть українській церкві.
Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Говорячи про те, чи має намір він порушити питання про скасування постанови про передачу Києво-Печерської лаври ПЦУ, митрополит Епіфаній зазначив, що українські лаври обов'язково належатимуть українській церкві, але загострювати цю тему саме сьогодні - не на часі, враховуючи посилення збройної агресії РФ щодо України.
"Ми постійно говоримо: коли ж таки наші українські лаври належатимуть українській церкві? Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ.
Чому? Бо ми зараз не маємо права загострювати це питання. Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони перебувають у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври належатимуть українській церкві", - сказав Епіфаній.
Нагадаємо, електронна петиція із закликом до президента Зеленського припинити використання Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання ПЦУ була розміщена на сайті електронних петицій 15 квітня.
29 квітня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Загалом петицію підписали 27 505 українців.
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, зазначивши, що об'єктами держвласності управляє Кабмін.
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Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
Епифания спросили - он ответил.
Наши журналисты часто выступают полезными Кремлю дурачками, задавая провокационные вопросы, на которые как ни ответь - Украина будет в проигрыше.
______________ОКУПОВАНА КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.___________________
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Раніше в Лаврі було одне наше українське монастирське православне життя, до вторгнення з ворожої Москви в 1992 році, під залякуванням тодішнім президентом паРаши Єльциним - "перекриемо краник". Тоді продажний комуняка Кравчук під тиском проросійських міністрів, глави СБУ і т.д. продався ворожому кремлю і вирішив впустити величезну кількість москалів попів, окупантів з закордонного вражого МП. Якби він знав, чим це все закінчиться, він такої зради не допустив. У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Тоді була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада прокремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля зараз абсолютно нічого не загрожує.-
Это закон Украины(в отличие от России , где РПЦ как юридическое лицо - собственник церквей).
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015150&srcid=share
нікчемний, кривавий, абсолютно безправний, хамський, брехливий, дикий і чужий нам українцям рузькій мір треба виживати з нашої благословенної української землі. в імя наших дітей і їх успішного майбутнього на землі наших предків.
Венеты, анты, русь-дромиты, склавины, Бастарны, скордиски, кельты, галлы, мурдасы, медийцы - все эти народы являются потомками киммерийцев. Самые древние люди наших степей, пеласги, трипольцы, киммерийцы - люди черноморского потопа. Пеласги(лелеги) - посттрипольцы(усатовцы) сбежали с наших земель(около третьего тысячелетия до н.э.). Tрипольцы, беженцы черноморского потопа с Передней Азии и с Балкан, поселились в наших землях, образовав анклав Трипольской культуры. Киммерийцы , наши предки по отцу в позднетрипольское время , опустились из лесостепей и вытеснили трипольцев на юг, составив с ними и с выходцами из Сев. Кавказа(предположительно германцы) в Буджаке(возле Одессы, вдоль лимана) Усатовскую культуру. Затем скифы с востока их прогнали (беглецы в средиземноморье - народы моря, филистимляне - пеласги-палестинцы). Часть киммерийцев осталась в Крыму, став рабами скифов. Часть трипольце-киммерийцев ушли, через западный Кавказ(палайцы, амазонки), вплоть до Трои, Где с киммерийцами Передней Азии защищали Трою. Но после поражения от греков, часть киммерийцев бежали Черным морем в Меотиду, став русами, а часть тз Трои ведомые Венетом , сбежали на Балканы-Сев. Италию, позже расселившись по Европе под именем венеты. Венеты Балкан(норики) поучаствовали в этногенезе славян(анты, склавины).