Усі українські лаври належатимуть ПЦУ, - митрополит Епіфаній

Всі православні лаври України, які наразі тимчасово перебувають у підпорядкуванні УПЦ Московського патріархату, обов'язково належатимуть українській церкві.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Говорячи про те, чи має намір він порушити питання про скасування постанови про передачу Києво-Печерської лаври ПЦУ, митрополит Епіфаній зазначив, що українські лаври обов'язково належатимуть українській церкві, але загострювати цю тему саме сьогодні - не на часі, враховуючи посилення збройної агресії РФ щодо України.

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"Ми постійно говоримо: коли ж таки наші українські лаври належатимуть українській церкві? Якщо ми пригадаємо, то ми дуже швидко зібрали відповідну кількість голосів на сайті президента України. Там була відповідна петиція. І я думаю, що це питання в майбутньому вирішиться на користь ПЦУ.

Чому? Бо ми зараз не маємо права загострювати це питання. Чому? Ми бачимо, що відбувається на кордонах. Путін шукає будь-якого приводу для того, щоб ввести війська. Тому це питання зараз не на часі. Але в майбутньому, я думаю, з Божою допомогою, Господь створить відповідні умови і ці лаври, які належать українському народу (вони не належать РПЦ, це тимчасове явище), з часом влада, держава, оскільки вони перебувають у віданні української держави, розпорядиться так, що ці лаври належатимуть українській церкві", - сказав Епіфаній.

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Нагадаємо, електронна петиція із закликом до президента Зеленського припинити використання Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) шляхом розірвання договору оренди та передати Лавру у використання ПЦУ була розміщена на сайті електронних петицій 15 квітня.

29 квітня вона набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Загалом петицію підписали 27 505 українців.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, зазначивши, що об'єктами держвласності управляє Кабмін.