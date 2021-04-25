Все украинские лавры будут принадлежать ПЦУ, - митрополит Епифаний

Все православные лавры Украины, которые на сегодняшний день временно находятся в подчинении УПЦ Московского патриархата, обязательно будут принадлежать украинской церкви.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Говоря о том, намерен ли он поставить вопрос об отмене постановления о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ, митрополит Епифаний отметил, что украинские лавры обязательно будут принадлежать украинской церкви, но обострять эту тему именно сегодня - не ко времени, учитывая усиление вооруженной агресси РФ в отношени Украины.

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"Мы постоянно говорим, когда же все-таки наши украинские лавры будут принадлежать украинской церкви. Если мы вспомним, то мы очень быстро собрали соответствующее количество голосов на сайте президента Украины. Там была соответствующая петиция. И я думаю, что этот вопрос в будущем решится в пользу ПЦУ.

Почему? Потому что мы сейчас не имеем права обострять этот вопрос. Почему? Мы видим, что происходит на границах. Путин ищет любого повода для того, чтобы ввести войска. Поэтому этот вопрос сейчас не ко времени. Но в будущем, я думаю, с Божьей помощью, Господь сотворит соответствующие условия и эти лавры, принадлежащие украинскому народу (они не принадлежат РПЦ, это временное явление), со временем власть, государство, поскольку они находятся в ведении украинского государства, распорядится так , что эти лавры будут принадлежать украинской церкви", - сказал Епифаний.

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Напомним, электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ была размещена на сайте электронных петиция 15 апреля.

29 апреля она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Всего петицию подписали 27 505 украинцев.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, отметив, что объектами госсобственности управляет Кабмин.