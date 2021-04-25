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Все украинские лавры будут принадлежать ПЦУ, - митрополит Епифаний

Все украинские лавры будут принадлежать ПЦУ, - митрополит Епифаний

Все православные лавры Украины, которые на сегодняшний день временно находятся в подчинении УПЦ Московского патриархата, обязательно будут принадлежать украинской церкви.

Об этом Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Говоря о том, намерен ли он поставить вопрос об отмене постановления о передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ, митрополит Епифаний отметил, что украинские лавры обязательно будут принадлежать украинской церкви, но обострять эту тему именно сегодня - не ко времени, учитывая усиление вооруженной агресси РФ в отношени Украины. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все православные приходы в Украине принадлежат ПЦУ, - Епифаний

"Мы постоянно говорим, когда же все-таки наши украинские лавры будут принадлежать украинской церкви. Если мы вспомним, то мы очень быстро собрали соответствующее количество голосов на сайте президента Украины. Там была соответствующая петиция. И я думаю, что этот вопрос в будущем решится в пользу ПЦУ.

Почему? Потому что мы сейчас не имеем права обострять этот вопрос. Почему? Мы видим, что происходит на границах. Путин ищет любого повода для того, чтобы ввести войска. Поэтому этот вопрос сейчас не ко времени. Но в будущем, я думаю, с Божьей помощью, Господь сотворит соответствующие условия и эти лавры, принадлежащие украинскому народу (они не принадлежат РПЦ, это временное явление), со временем власть, государство, поскольку они находятся в ведении украинского государства, распорядится так , что эти лавры будут принадлежать украинской церкви", - сказал Епифаний.

Также читайте: Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве

Напомним, электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской Лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ была размещена на сайте электронных петиция 15 апреля.

29 апреля она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Всего петицию подписали 27 505 украинцев.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, отметив, что объектами госсобственности управляет Кабмин.

УПЦ МП (1569) УПЦ КП (533) Епифаний (347) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
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Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии Киевской Руси финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а потом построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московским. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедавали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и кровным побратимом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные его приходы сразу же попали под контроль несторианской церкви, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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25.04.2021 14:44 Ответить
+12
Так. Як приклад: у нас в підрозділі був цілий призов із Татарстану, місто Бугульма. Серед них був такий собі Гєна Іванов, татарин, котрий не розмовляв російською взагалі бо був із татарської глибинки. На питання «чому людина із російським іменем не розмовляє російською» його земляки казали «він із тих татар, котрих хрестив ще Іван Грощний».
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25.04.2021 14:55 Ответить
+11
УПЦ МП,це філія ФСБ в Україні,розплідник сепарсько-колорадської гидоти та маячні "Русского мира" !!! Нах..,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 14:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
якщо питання не на часі, то нашо про це говорити? щоб ординці на увесь світ галас підняли?
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25.04.2021 14:42 Ответить
Татаро-монголы, которые в 1237 году установили свою власть в бывшей колонии Киевской Руси финском Залесье и создали там вначале Касимовское ханство или как часто говорят царство (территория современных Московской и Рязанской областей) а потом построили себе новую столицу Москву и царство (ханство) превратилось в Московским. Само понятие «монголы» собирательное и включает в себя представителей десятков монголоидных и тюркских национальностей, которые исповедавали различные религии… а правящая верхушка во главе с ханом Батыем относилась к несторианской ветви христианства (центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак), а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока... Иначе как известный батырь Александр Невский мог стать крестным сыном Батыя и кровным побратимом его сына Сартака. После установления контроля над Залесьем немногочисленные его приходы сразу же попали под контроль несторианской церкви, в которую охотно перешли все угро-финские князья со своей челядью и единственное что они взяли с собой от православной веры - была написанная на болгарском язык библия (от которой и произошел так называемый «русский» язык) так как у несторианцев к тому времени не было переведенной библии. Обожествление власти укрепляло их позиции и тешило тщеславие, ведь паства теперь молилась в храмах не только фрескам с изображениями царей Орды (которые выступали ровней Иисусу), но и фрескам с изображениями своих московских князьков.
Кстати, именно отсюда вязалась традиция РПЦ обожествлять своих правителей - Александра Невского, Дмитрия Донского и прочих, ведь во времена несторианской Орды они и были не просто «святыми», а считались «богоцарями», их фрескам молились в храмах как своим богам.
В ордынское время произошел принципиальный раскол между религией Московии-Орды и религией Руси. В Руськой православной церкви Киева категорически отвергали ересь несторианства, принятую в Москве со времен Сартака («куратора» финского Залесья, Суздальской земли), и считали московитов схизматиками, которые молятся не Богу, а своим царям Орды и князькам.
Правителям Московии это крайне не нравилось (а их несторианская вера не считалась тогда ни руськой, ни православной, даже вообще «не христианской» по запискам иностранных путешественников; только в 1589 году Борис Годунов смог уговорить греков признать в Москве патриархию и название «Руськая православная церковь», которое с крещения Руси принадлежало только митрополии Киева - в ответ на что Киев, протестуя, пошел в 1596 на заключение Унии). Но только после проведения Московией церковной реформы Никона 1663 - 1664, когда смешавшиеся с монголами угро-финны перестали креститься двумя пальцами и отказались от всех несторианских обрядов, которые славили не бога, а царя - греки начали признавать мокшу как православных.
Напомним, что перед этим в 1461 году ордыно-московское несторианство окончательно поругалось с греками и объявило о своей автокефалии, которая длилась рекордно долго для христианства - 142 года население московского улуса жило в ереси! В этот период в Московии и ее ордынском окружении была своя автокефальная несторианская вера - и совсем иная вера была на Руси, вера от крещения Руси, истинная. Поэтому неудивительно, что Иван Грозный, захватив Новгород, Псков, Тверь и Полоцк, первым делом уничтожил там все православное духовенство истинной руськой веры (включая даже монахов), разграбил и разорил все православные храмы. А Новгородского епископа РПЦ Киева женил на кобыле, потом привязал его к этой кобыле лицом в круп, так с позором довез до Москвы, где его повесил под улюлюканья толпы московитов-несториан.
Все это сегодня табу для идеологов РПЦ и историков России - по понятным причинам, но как раз по понятным причинам ясна и ненависть Ивана Грозного к руському православию. Как писал Лев Гумилев, только за один раз московский деспот ввел в ранг «святых» своей автокефальной несторианской религии около 40 татарских мурз - за то, что они перешли со своими татарскими народами на его службу. Подобный произвол «наглым образом» отказывалась принимать РПЦ Киева - а посему войны объединенной Иваном Грозным Орды против руських княжеств тогда носили именно религиозный характер.
Но даже после «мира» с греками, которые в 1589 г. подарили Борису Годунову патриархию в Москве и само название «Руськая православная церковь Москвы», и самих этих греков в Московии считали «гадкими иноверцами». Их делегацию пригласили на чествование избрания в цари первого Романова, но греки именовались в бумагах «нехристями», а после встречи с ними (как и с послами из ВКЛ) московит был обязан тщательно вымыть руки и помолиться - дабы они не нарушали своей «демократической скверной» несторианские устои обожествления московской власти.
В период автокефалии Москвы это было вовсе не «противопоставление руськой и греческой традиции», а противопоставление русской традиции РПЦ Киева (где стали креститься на греческий манер тремя пальцами - что вполне понятно, ведь РПЦ Киева была греческой митрополией) - и традиции несторианства Орды-Московии (где по несторианской традиции крестились двумя пальцами - ведь Москва объявила себя независимой от православного мира и от греческой церковной власти).
Есть четкие свидетельства о том, что руськие православные ВКЛ крестились тремя пальцами. Отсюда понятна еще одна причина Ивана Грозного ненавидеть православие свободной Руси: на Руси крестились тремя пальцами, а на Московии-Орде - двумя пальцами по традиции несторианства.
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25.04.2021 14:44 Ответить
Так. Як приклад: у нас в підрозділі був цілий призов із Татарстану, місто Бугульма. Серед них був такий собі Гєна Іванов, татарин, котрий не розмовляв російською взагалі бо був із татарської глибинки. На питання «чому людина із російським іменем не розмовляє російською» його земляки казали «він із тих татар, котрих хрестив ще Іван Грощний».
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25.04.2021 14:55 Ответить
А Пензенской области был Наровчатский улус.
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25.04.2021 18:00 Ответить
щоб народ звикався із думкою. народ же звикся із думкою "в ссср біло класно", так звикся, що молод повторює, яка народилася не в ньому.
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25.04.2021 14:50 Ответить
для цього треба будувати міцну державу, а інше прикладеться.
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25.04.2021 14:52 Ответить
То так,лише власна потужна держава спроможна гарантувати народу його волю та права!!!))))
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25.04.2021 15:07 Ответить
Так. Власний шлях, але під крилом НАТО. Якщо це можливо.
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25.04.2021 15:09 Ответить
Цілком слушна думка !!І в стані України,.необхідна !!)))
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25.04.2021 15:15 Ответить
Це потрібно ввести в шкільну та програму ВУЗів з Історії України по перше!
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25.04.2021 15:54 Ответить
потрібна деолігархізація та системні реформи.
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25.04.2021 16:00 Ответить
Це питання ,ще позавчора, було на часі !!)))
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25.04.2021 15:19 Ответить
так, але є забагато "але"...
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25.04.2021 15:21 Ответить
Дорогу здолає той, хто йде !!!)))
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25.04.2021 15:24 Ответить
даже подумалось шо будут провокации, но если так, то получается шо наш поп не очень добрый, раз уже только тут только за сегодня 3 раза его Евхарисейство упомянули. хотя, даже любимый, а потом проклинаемый нашими верунами наставник Епифана - и то агент КГБ))
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25.04.2021 15:26 Ответить
складне питання...навряд колись отримаємо на нього якісь адекватні відповіді.
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25.04.2021 15:31 Ответить
чего же нету то? до Песаха уже вроде немного ждать - взорвут, хорошо, то есть получим ответ шо Епифан либо полезный поп, либо агент.
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25.04.2021 16:12 Ответить
ты кому вопрос задал? Журналисту или Епифанию?

Епифания спросили - он ответил.

Наши журналисты часто выступают полезными Кремлю дурачками, задавая провокационные вопросы, на которые как ни ответь - Украина будет в проигрыше.
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25.04.2021 17:12 Ответить
ну так могут специально задавать, шоп потом поднять вой, а потом немного рпц-веропитеков подвзорвать на Песах и Путин заверещит - руссковерящих абижаютъ, щас могу ввести(и вводит Искандеры в Воронеж, с воздуха)))
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25.04.2021 18:32 Ответить
дык.. так никто и не оспаривает кроме кацапов с мп !!! Делайте быстрее и с Праздником !!!
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25.04.2021 14:52 Ответить
Монахов, ты дурак? Пасха - не Первомай, с ним заранее не поздравляют.
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25.04.2021 17:14 Ответить
ты Зебил или любитель шоколада ?! СЕГОДНЯ - Вербна неділя !!!
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25.04.2021 18:59 Ответить
УПЦ МП,це філія ФСБ в Україні,розплідник сепарсько-колорадської гидоти та маячні "Русского мира" !!! Нах..,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 14:57 Ответить
Дай Бог !
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25.04.2021 14:58 Ответить
На Бога надійся,а сам розум май !!!)))
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25.04.2021 15:01 Ответить
Тоді бог дасть, як сам заробиш.
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25.04.2021 15:06 Ответить
на. не забудь пару сотен евро Мне за это отнести, но попу скажи что это Мне а не опять на джип новый, шоб он ему сгорел, дай сотона.
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25.04.2021 15:27 Ответить
Який автомобіль у митрополити Епіфанія?
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25.04.2021 15:37 Ответить
Українці, власною волею, мають більш наполеглево та послідовно, позбуватися ганебної спадщини багатовікової асиміляціі українців московитами !!!)))
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25.04.2021 15:05 Ответить
Належитимуть пцу тільки не при змаскаленій, єврейській владі
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25.04.2021 15:12 Ответить
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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25.04.2021 15:16 Ответить
Усі українські лаври належатимуть ПЦУ, - митрополит Епіфаній - Цензор.НЕТ 7428
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25.04.2021 15:23 Ответить
побольше таких новостей, а потом на Песах взорвет Путин пару сотен москвопархатных верозавров и скажет - Это все они, Трамп, помоги, щас как введу!
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25.04.2021 15:29 Ответить
Всё правильно говорит митрополит.
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25.04.2021 15:32 Ответить
Так і буде. Бо Лаври спадщина українців, а не московитів.
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25.04.2021 15:36 Ответить

______________ОКУПОВАНА КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА.___________________
+
Раніше в Лаврі було одне наше українське монастирське православне життя, до вторгнення з ворожої Москви в 1992 році, під залякуванням тодішнім президентом паРаши Єльциним - "перекриемо краник". Тоді продажний комуняка Кравчук під тиском проросійських міністрів, глави СБУ і т.д. продався ворожому кремлю і вирішив впустити величезну кількість москалів попів, окупантів з закордонного вражого МП. Якби він знав, чим це все закінчиться, він такої зради не допустив. У 1992 році тодішнє політичне антиукраїнське керівництво України пустило цілий поїзд, величезну зграю московських антиукраїнських попів до Київа. Які були на службі у ворожої Україні РФ і вони рейдерськими методами захопили Лавру, монастирі на Подолі, і багато церков по всій Україні. Також московські попи провели в Харкові про-кацапський антиукраїнський церковний шабаш -псевдо-собор, на якому керівником філіала РПЦ УПЦ МП зняли проукраїнського Філарета і поставили свого ставленика митрополита Володимира Сабодана. І з того часу у вже окупованій Київській Лаврі запанував закордонний ворожий Україні московський Патріархат. А сьогодні вони у Лаврі зробили вороже нам сепаратистське кацапське бандитське лігво. Тоді була продажна анти-українська влада Іуд комуняк, то и тепер така ж сама продажна влада прокремлівських Юд ЗЕбілів капітулянтів.
Так що, дуже шкода але злочинному кацапському лігву МП у захоплених ними в Україні Лаврах при такій антиукраїнській владі вірних слуг ворожого кремля зараз абсолютно нічого не загрожує.-
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25.04.2021 15:55 Ответить
Всі церкви які в використанні РПЦ та УПЦмП, повинні бути повернені у власність країни та передані ПЦУ в першу чергу в Київі та Київські обл. В один день по закону!!!
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25.04.2021 15:57 Ответить
Ну скажем так -ВСЕ лавры и церкви (кроме новоделов) и так находятся в собственности государства как памятники архитектуры , и принадлежать не государству не могут В ПРИНЦИПЕ.
Это закон Украины(в отличие от России , где РПЦ как юридическое лицо - собственник церквей).
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25.04.2021 16:24 Ответить
Не ***** заважає а нема політичної волі вигнати московію з лаври,бо в парламенті і у владі багато прихвостнів *****.
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25.04.2021 16:24 Ответить
Мудро сказал- именно сейчас не нужно обострять. Именно так должен мыслить патриот. Но рашка имеет тут вышиватные консервы типа "Свободы" которые обязательно в этот ненужный момент создадут напряжение и картинку для кремля- даже не сомневаюсь в них.
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25.04.2021 16:26 Ответить
Коли в 2014 році профашистська Рада Федерації ворожої Україні РФ дала злочинницький дозвіл на введення своїх окупаційних військ в Україну. Тоді у відповідь на цей кричущий злочин Всеукраїнська рада всіх церков підписала заяву про те, що введення військових сил іноземної держави на суверену українську територію - загроза не тільки для України, але і для всієї Європи. А ось представники ворожого нам филіалу РПЦ УПЦ московського патріархату, як і слід було очікувати, криваві окупаційні дії проклятої москви не засудили, а навпаки підтримали. Виходить що ця кацапська церква МП вона повністю ворожа Україні та українському народові бо вона продажна маріонетка грає на користь кривавих російських окупантів нашої святої суверенної української землі Криму і Донбасу, і загарбників кривавого маніяка )(уйла. Тоді навіть не ясно навіщо вона нам українцям взагалі потрібна, коли її місце у фашистській личаковiй ********* паРаші, але не в суверенній українській державі в Україні у якій своя рідна Українська ПЦУ Русі - України!
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25.04.2021 16:31 Ответить
Суд у Болгарії визнав, що патріарх https://qha.com.ua/novosti-uk/sud-u-bolgariyi-vyznav-shho-patriarh-kyrylo-agent-kdb/ Кіріл - агент КДБ.
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25.04.2021 16:48 Ответить
Кучма преступник тем, что передал киево-печерскую лавру в использование УПЦ МП. Лучше бы уже никому не передавал.
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25.04.2021 17:11 Ответить
Безумовно. Просо 73-квартальне бид.о вирішило посатвити на "сватів" і корито і процес зупинився.. Але то тимчасово.
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25.04.2021 17:23 Ответить
ПЦУ будет почивать на лаврах!
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25.04.2021 18:17 Ответить
Віра - невід"ємна частина державності, без смут іновірців, руйнуючих НАШУ ДЕРЖАВУ!!!
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25.04.2021 20:21 Ответить
Все ли равно, какая у вас религия? Все ли религии ведут к Богу?
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015150&srcid=share
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25.04.2021 20:40 Ответить
а деж христоподавц харчуватися будуть ?
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25.04.2021 20:44 Ответить
ну нарешті настав час виправити і цю кричущу несправедливість, більше того, становлення державності і самоідентичності України як незалежної, повноправної і цивілізованої країни, країни у якої є достойне і успішне майбутнє, неможливе без вирішення належності всіх українських лавр ПЦУ. тому, повністю підтримую митрополита Єпіфанія.
нікчемний, кривавий, абсолютно безправний, хамський, брехливий, дикий і чужий нам українцям рузькій мір треба виживати з нашої благословенної української землі. в імя наших дітей і їх успішного майбутнього на землі наших предків.
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25.04.2021 20:59 Ответить
Та давно пора отмежеваться от гундяевского патриархата безбожников, на котором - анафема Вселенского Патриарха.
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26.04.2021 00:51 Ответить
На заметку кацапо нехристи :
Венеты, анты, русь-дромиты, склавины, Бастарны, скордиски, кельты, галлы, мурдасы, медийцы - все эти народы являются потомками киммерийцев. Самые древние люди наших степей, пеласги, трипольцы, киммерийцы - люди черноморского потопа. Пеласги(лелеги) - посттрипольцы(усатовцы) сбежали с наших земель(около третьего тысячелетия до н.э.). Tрипольцы, беженцы черноморского потопа с Передней Азии и с Балкан, поселились в наших землях, образовав анклав Трипольской культуры. Киммерийцы , наши предки по отцу в позднетрипольское время , опустились из лесостепей и вытеснили трипольцев на юг, составив с ними и с выходцами из Сев. Кавказа(предположительно германцы) в Буджаке(возле Одессы, вдоль лимана) Усатовскую культуру. Затем скифы с востока их прогнали (беглецы в средиземноморье - народы моря, филистимляне - пеласги-палестинцы). Часть киммерийцев осталась в Крыму, став рабами скифов. Часть трипольце-киммерийцев ушли, через западный Кавказ(палайцы, амазонки), вплоть до Трои, Где с киммерийцами Передней Азии защищали Трою. Но после поражения от греков, часть киммерийцев бежали Черным морем в Меотиду, став русами, а часть тз Трои ведомые Венетом , сбежали на Балканы-Сев. Италию, позже расселившись по Европе под именем венеты. Венеты Балкан(норики) поучаствовали в этногенезе славян(анты, склавины).
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26.04.2021 00:54 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ: Часть киммерийце-трипольцев, буджакско-усатовского периода, но с восточных территорий будущей Украины , из-за смены климата( стал более засушливым - каспийская регрессия), сбежали далеко на Восток(2500-2700 лет до н.э.) строить Аркаимные города, а спустя 300 лет, бросив Аркаимные места(2100-2200 лет до н.э), сбежали на юг(катаклизм, недельная ночь с похолоданиеи из-за вулканов): на север Китая - самоназвались сянбийцами, к Вьетнаму- самоназвались кхмерами, на север Индии-Ирана - самоназвались арьями и тут же, лет через 300, пересамозвались в индусов- иранцев). , но часть расселившихся в Индии, кто назвался арьями, вернулись назад, в аркаимные места, затем снова ушли в Индию, но там долго не задержались и ушли в северную Африку (около 2000 лет до н.э. под новым именем ГИКСОСЫ(цари пастухов), где захватили власть в Египте... Около 300 лет гиксосы правили Египтом, но египтяне вскоре их прогнали. Потеряв свою былую мощь, гиксосы потеряли и свое имя. Помыкавшись Передней Азией , бывшие гиксосы уходят в прикаспий, где соединяются с саками (родственниками , которые никуда не уходили из аркаимных мест и не стали арьями), а воскрепнув числом , пришли в наши земли под именем скифов и прогнали киммерийцев...
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26.04.2021 00:56 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-2: А что же случилось с рабами Крыма и беженцами-киммерийцами из Трои. Рабов Kрыма(киммерийцев) скифы прогнали на Волгу, где те самоназвались мурдасами. Мурдасов потеснили восточные племена, которых начали теснить пришедшие в движение на севере Китая будущие гунны. Часть мурдасов смешалась с пришедшими монголоидами, самоназвавшись, утигами, и ушли на север, где вместе с пришедшими сюда с запада ляхами, ведомыми Вятко, поучаствовали в этногенезе вятичей. Остальные мурдасы ушли на Запад, где получили имя от народов -соседей: и галлы, и кельты, что одно и тоже, и греки, и алеманы и франки... Те же киммерийцы, что бежали из Трои в Меотиду, стали зваться русью-дромитами, на первом этапе своего становления под новым именем, превратились в грозных для греков черноморских пиратов, которые щемили греков и в Средиземке. Затем русь-дромитов-антов у Меотиды потеснили гунны, как и готы в союзе с бастарнами. Русь-анты ушли на север, где и построили КИЕВ... Бастарны - часть венетов, смешавшихся с германцами. Бастарны(певкины) к нам пришли в Дунай-Карпаты с района Балкан, куда попали из северной Италии. Были бастарны и в Полабье. Но связь их с итальянскими и балканскими бастарнами недостаточно исследована. Балканские бастарны расселились вплоть до Днепра, но увлеклись походами в римскую империю + дружба с готами , что привело к исчезновению их со страниц истории. Место бастарнов у Днепра заняли РУСЬ-АНТЫ, которые построили Киев...
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26.04.2021 01:00 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-3: P.S. Русь-дромиты - в некоторых источниках упоминается , что русь-дромиты имеют родство с франками, Но в этногенезе франков участвовали галлы. А галлы - это мурдасы. Мурдасы - бывшие киммерийцы-рабы Крыма. Так что, вполне возможно, что киммерийцы Меотиды частью породнились с бывшими киммерийцами, рабами Крыма - мурдасами, впоследствии галло-франками. Хочу сакцентировать ваше внимание на том, что те процессы этногенеза, которые происходили в землях будущей Украины, не присущи землям будущей Московии. Потому что на тех территориях, 12 000 лет назад, после потопа, плескaлось море Каспийское, которое только и того, что не соединялось с балтикой(Балтийское море , как и Красное, образовалось после Черноморскрго потопа) Во времена Триполья над будущей Московской территорией было обособленное пресноводное море, к тому времени Каспий немного усохся. Пресноводное море имело с южной стороны дамбу, которую нагромоздил ледник, по мере своего движения. Прорыв дамбы произошел на рубеже новой эры. Тогда вода пошла Днепром, а в районе Запорожья вода промыла себе еще одно русло на Запад. То русло соединялось с Бугом. Но у Днепра тогда образовалось еще и третье русло - в Крым. Примерно в то время Каспий еще соединялся с Черным морем... Потому-то территория между Крымом и Каспием была болотистой Меотидой. И это время, когда в будущих украинских землях уже была Зарубинецуая культура (2-ой век до н.э.- 2-ой век н.э), предшественница Черняховской и Киевской, чисто славянских культур. В это время и начались расселяться славяне из Карпат и в Западную Европу, и в Приильменье. Почему из Карпат?...
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26.04.2021 01:01 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-4: ...Почему из Карпат?... бо последний раз именно в Карпатах мутировала наша , славянская гаплогруппа по отцу - R1a1 Z283… И когда в 8-ом веке новой эры, на московских болотах встретились кассубы полабья, склавины Карпат, русь из под Киева, ляхове с Вятко, утиги, бывшие рабы Крыма,киммерийце-мурдасы + чудь, весь, мордва... Вот тогда только появились первые кацапы, тогда они еще не были москалями. Бо Москва - проект Орды, как северный улус. Кстати , тогда москaли просили хана перенести столицу Орды в Москву. У кацапов до сих пор на самозванной гундяевской церкви красуется крест с полумесяцем - символ предательства РУСИ, в угоду ордынцам, символ коллаборационизма всех времен и народов...
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26.04.2021 01:13 Ответить
ПРОДОЛЖЕНИЕ-5: В ЖИТИИ СВЯТЫХ сообщается, что алексашка-невский с тятей елозил задом не только перед ордынцами, но и перед Папой римским. Сохранились 2 булы(письма) между предателем РУСИ алексашкой невским и Папой римским, где упоминается, что алексашке была отправлена корона короля и титул короля, взамен на принятие Московией веры латинского обряда. По этому случаю былa построена на Московии церковь латинского обряда. Но ордынская разведка не дремала... Предателей сначала Руси, а затем Орды, ордынцы отравили . Сначала тятьку алексашки, а затем и а.невского, когда те в очередной раз с прогибью повезли в Орду дань. До 1700-ых годов на Московии русью не пахло . В 1700-ых цари-германцы, с какого-то бодуна, обозвали москалей русскими (какими?чьими?) , т.е., из под руси, что у Киева? В это же время москли основательно предали потомков-ордынцев, Крымское ханство, прекратив им платить дань( с 1240-го по 1700-е москaли платят дань ордынцам, вместо того чтобы объединиться с русью и раз и навсегда покончить с Ордою). К слову, Киев в 14-ом столетии не платил дань в Орду, бо в союзе с литовцами, с оружием в руках, завоевал себе такое право. Потому то у руси, что у Киева, как и у Минска, в то время уже было Магдебургское право, тогда и беларусы были в союзе с Киевом и Литвой... А сейчас выискалось несчастьице, пыня, собиратель руських земель, к которым московия - никаким боком, разве что, как предатель Руси. В то время, когда Минск и Киев заимели Магдебургское право, московия возрождает Орду-3 и Орду-4 - казанское ханство... Ось така казочка кацапо-малятка... в 15-ом столетии, когда вы возрождали ОРДУ-4 и сдирали кожу живьем со священников, которых ваши же князья присылали вас же, нехристей, крестить , вами в Киевской Лавре и не воняло. Тогда вы, ущербные, подчинялись Киевской Церкви... почитайте Меховского, который все это видел своими глазами и описал в своем историческом повествовании ("Трактат о двух Сарматиях").
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26.04.2021 01:40 Ответить
Давно пора,чего ждете!
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26.04.2021 06:19 Ответить
незачем дополнительную рознь сеять такими заявами.
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26.04.2021 07:02 Ответить
 
 