Еще два ресторана в Киеве закрыли за нарушение карантинных ограничений

В столице за нарушение карантинных ограничений закрыли рестораны "Редкая птица" на ул. Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В целом группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 5 областей могут выйти из "красной" зоны, а Донецкая - перейти, - KSE

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

В КГГА напомнили, что нарушение правил относительно карантина граждан, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также читайте: COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека. КАРТА