РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11267 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 615 1

Еще два ресторана в Киеве закрыли за нарушение карантинных ограничений

Еще два ресторана в Киеве закрыли за нарушение карантинных ограничений

В столице за нарушение карантинных ограничений закрыли рестораны "Редкая птица" на ул. Бассейной, 1/2 и "Holy Burger" на улице Шота Руставели, 16.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КГГА.

В целом группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили 20 ночных заведений на соблюдение карантинных требований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 5 областей могут выйти из "красной" зоны, а Донецкая - перейти, - KSE

На основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 24 протокола по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а на заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

В КГГА напомнили, что нарушение правил относительно карантина граждан, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также читайте: COVID-19 в Киеве: за сутки - 21 летальный случай, выявлено 256 заражений, выздоровели 242 человека. КАРТА

закрытие (114) карантин (16729) КГГА (2977) Киев (25466) рестораны (279) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що буде Колі- котлеті ? За порушення карантину.
показать весь комментарий
26.04.2021 11:55 Ответить
 
 