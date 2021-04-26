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37 учреждений здравоохранения являются ведущими в оказании медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, - Минздрав

37 учреждений здравоохранения являются ведущими в оказании медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, - Минздрав

37 учреждений здравоохранения в Украине являются ведущими в оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Речь идет о 28 заведениях коммунальной формы собственности, из них 7 - специализированные диспансеры радиационной защиты населения, 9 - государственные учреждения подчинения Минздрава и Национальной академии медицинских наук Украины.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Для обеспечения оказания медицинской помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы вовлечена вся сеть медицинских учреждений, от семейных врачей в учреждения здравоохранения МЗ и НАМН Украины", - отметила Микичак.

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Заместитель министра сообщила, что в течение 2020-2021 годов по программе медицинских гарантий 23 медучреждения, которые обеспечивают лечение лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, профинансированы Национальной службой здоровья Украины на общую сумму 4 898 046 тыс. гривен.

По состоянию на январь 2021 года количество пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения сфере управления МОЗ Украины, составляет 1 619 296 человек, из них 317 769 детей. По данным Государственного реестра Украины, общее количество пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы составляет 2,5 миллиона человек.

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ЧАЭС (566) Чернобыль (512)


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Ну да, иди туда, тя так "обслужат" шо кеды потеряешь, улепетывая от "обслуживания".
кому эти твари и что рассказывают то?
обслужи*ели блин.

высрали типо новость шоб типо зарисовать себе разрисовку бабла.... ггггг))))
не, ну вот Зеля типо высрал шо водородный взрыв предотвращен был....... выдохнуть... поржать, удивиться.
так и тут - идите на Путина с обслуживанием - тупо на рецептуре уже желание отпадет, обмякнет и обвиснет шоб "обслужили"
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26.04.2021 18:25 Ответить
Тепер беззубі ходять ліквідатори та АТОшники , бо пільг нема на зубопротезування...бо закрили державні поліклініки.
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26.04.2021 18:33 Ответить
Ще трошки залишили..
Нююю, в Кременчуці, на Київській вулиці..))
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26.04.2021 18:38 Ответить
Кубу не забули??
Як тама дітки генералів та чинуш на шарика "лікувалися" ??
А біля Чорнобиля їх і близько не було!
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26.04.2021 18:36 Ответить
 
 