37 учреждений здравоохранения являются ведущими в оказании медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, - Минздрав
37 учреждений здравоохранения в Украине являются ведущими в оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Речь идет о 28 заведениях коммунальной формы собственности, из них 7 - специализированные диспансеры радиационной защиты населения, 9 - государственные учреждения подчинения Минздрава и Национальной академии медицинских наук Украины.
Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Для обеспечения оказания медицинской помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы вовлечена вся сеть медицинских учреждений, от семейных врачей в учреждения здравоохранения МЗ и НАМН Украины", - отметила Микичак.
Заместитель министра сообщила, что в течение 2020-2021 годов по программе медицинских гарантий 23 медучреждения, которые обеспечивают лечение лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, профинансированы Национальной службой здоровья Украины на общую сумму 4 898 046 тыс. гривен.
По состоянию на январь 2021 года количество пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения сфере управления МОЗ Украины, составляет 1 619 296 человек, из них 317 769 детей. По данным Государственного реестра Украины, общее количество пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы составляет 2,5 миллиона человек.
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кому эти твари и что рассказывают то?
обслужи*ели блин.
высрали типо новость шоб типо зарисовать себе разрисовку бабла.... ггггг))))
не, ну вот Зеля типо высрал шо водородный взрыв предотвращен был....... выдохнуть... поржать, удивиться.
так и тут - идите на Путина с обслуживанием - тупо на рецептуре уже желание отпадет, обмякнет и обвиснет шоб "обслужили"
Нююю, в Кременчуці, на Київській вулиці..))
Як тама дітки генералів та чинуш на шарика "лікувалися" ??
А біля Чорнобиля їх і близько не було!