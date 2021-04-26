37 учреждений здравоохранения являются ведущими в оказании медпомощи пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС, - Минздрав

37 учреждений здравоохранения в Украине являются ведущими в оказании медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Речь идет о 28 заведениях коммунальной формы собственности, из них 7 - специализированные диспансеры радиационной защиты населения, 9 - государственные учреждения подчинения Минздрава и Национальной академии медицинских наук Украины.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Для обеспечения оказания медицинской помощи пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы вовлечена вся сеть медицинских учреждений, от семейных врачей в учреждения здравоохранения МЗ и НАМН Украины", - отметила Микичак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение трех лет в Чернобыльской зоне планируют обновить ключевые маршруты и сделать территорию доступной для туристов, - замглавы ОП Тимошенко

Заместитель министра сообщила, что в течение 2020-2021 годов по программе медицинских гарантий 23 медучреждения, которые обеспечивают лечение лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, профинансированы Национальной службой здоровья Украины на общую сумму 4 898 046 тыс. гривен.

По состоянию на январь 2021 года количество пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения сфере управления МОЗ Украины, составляет 1 619 296 человек, из них 317 769 детей. По данным Государственного реестра Украины, общее количество пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы составляет 2,5 миллиона человек.

Также читайте: Мы еще не можем до конца осознать полный масштаб и все последствия Чернобыльской катастрофы, - Зеленский