Венедиктова: Закон о заочном преследовании обеспечит неотвратимость наказания для предателей Украины

Верховная Рада на этой неделе в третий раз попытается принять закон о заочном уголовном преследовании. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что это наконец удастся.

Об этом генпрокурор заявила на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Это уже третья попытка законодателя реанимировать заочное уголовное преследование, которое позволит следователям и суду обеспечить, в конце концов, провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания лиц, виновных в преступлениях против Майдана, и лиц, предавших интересы Украины. Я очень надеюсь, что общество и народные депутаты поддержат этот законопроект", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что после принятия законопроекта заочно можно преследовать не только тех, кто объявлен в международный розыск. Также такое преследование возможно для лиц, которые находятся на оккупированной части Украины или на территории РФ.

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"Также проектом дополнен перечень преступлений, за совершение которых допускаться заочное уголовное преследование. Среди них преступления против основ национальной безопасности Украины, против общественной безопасности, против жизни и здоровья человека, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также связанные со злоупотреблением властью или легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем", - добавила Венедиктова.

По словам генпрокурора, законопроект о заочном правосудии позволит привлечь к ответственности российских генералов, террористов и палачей, пытающих людей на оккупированных территориях.

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Также от принятия законопроекта будет зависеть судьба "дел Майдана" - если депутаты поддержат документ, это позволит привлечь к ответственности бывших руководителей государства и правоохранителей, а также "титушек".