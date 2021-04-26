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Венедиктова: Закон о заочном преследовании обеспечит неотвратимость наказания для предателей Украины

Венедиктова: Закон о заочном преследовании обеспечит неотвратимость наказания для предателей Украины

Верховная Рада на этой неделе в третий раз попытается принять закон о заочном уголовном преследовании. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что это наконец удастся.

Об этом генпрокурор заявила на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Это уже третья попытка законодателя реанимировать заочное уголовное преследование, которое позволит следователям и суду обеспечить, в конце концов, провозглашенную еще в начале 2014 года неотвратимость наказания лиц, виновных в преступлениях против Майдана, и лиц, предавших интересы Украины. Я очень надеюсь, что общество и народные депутаты поддержат этот законопроект", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что после принятия законопроекта заочно можно преследовать не только тех, кто объявлен в международный розыск. Также такое преследование возможно для лиц, которые находятся на оккупированной части Украины или на территории РФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело об убийстве Вербицкого и похищении Луценко: Суд дал 9 лет лишения свободы обвиняемому Волкову

"Также проектом дополнен перечень преступлений, за совершение которых допускаться заочное уголовное преследование. Среди них преступления против основ национальной безопасности Украины, против общественной безопасности, против жизни и здоровья человека, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также связанные со злоупотреблением властью или легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем", - добавила Венедиктова.

По словам генпрокурора, законопроект о заочном правосудии позволит привлечь к ответственности российских генералов, террористов и палачей, пытающих людей на оккупированных территориях.

Также на Цензор.НЕТ: Депутаты и прокуроры превращают законопроект о заочном осуждении в инструмент наказания "неудобных людей", - Устинова

Также от принятия законопроекта будет зависеть судьба "дел Майдана" - если депутаты поддержат документ, это позволит привлечь к ответственности бывших руководителей государства и правоохранителей, а также "титушек".

Автор: 

законопроект (3219) Венедиктова (726)


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Топ комментарии
+13
очно уже всех пересажали. На Банковую и в ВР.

Остались заочно
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26.04.2021 19:15
+10
так ты,бенядиктова с гнусавым наркоманом первые предатели Украины
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26.04.2021 19:14
+8
Ну Людовик во Франции то же принял на вооружение правосудия гильотину , на которой его потом и казнили. Так что , вперед и с песней , ,а то что Осел и его бригада наркоманов- воров будут сидеть уже не у кого сомнений не вызывает.
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26.04.2021 19:17
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Правила форума Совет форумчан
так ты,бенядиктова с гнусавым наркоманом первые предатели Украины
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26.04.2021 19:14 Ответить
А чего она про заочно беспокоится, если очно никого не садит. Кум Путина Медведчук очно сидит в Раде третий год и ничего.
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26.04.2021 19:34 Ответить
очно уже всех пересажали. На Банковую и в ВР.

Остались заочно
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26.04.2021 19:15 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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26.04.2021 19:31 Ответить
Ще не прийняли... Це в умовах монобільшості...
А VІІІ-ме скликання такого моно- не мало... Сподобились лише на компроміс на термін до 2018-го року...
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26.04.2021 19:15 Ответить
Завгар-ржет,за поребриком.
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26.04.2021 19:16 Ответить
Русафобія! Дідиваєвалє!
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4352111-verkhovnyi-sud-vidkhylyv-pozov-schodo-trokh-telekanaliv Верховний суд України відхилив позов закритих телеканалів
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26.04.2021 19:16 Ответить
Ну Людовик во Франции то же принял на вооружение правосудия гильотину , на которой его потом и казнили. Так что , вперед и с песней , ,а то что Осел и его бригада наркоманов- воров будут сидеть уже не у кого сомнений не вызывает.
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26.04.2021 19:17 Ответить
Не приймуть! Бо тоді передача беркутівців та Цимаха на московію стане злочином. Хоча для ЗЕ це не перша стаття, що йому світить. Перевищення повноважень над ним вісить ще з літа 2019-го. Різниця лише в тому, який то злочин: адміністративний чи кримінальний. дЄрмак не дасть пройти такому закону ще мінімум з півроку...
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26.04.2021 19:23 Ответить
ну да, когда награбятся и спокойно уедут, через пару лет будете заочно судить, в стране- все ангелы, судить некого
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26.04.2021 19:24 Ответить
ДАВАЙТЕ ПРОДАДИМ ЗЕМЛЮ ЗА КОПЕЙКИ https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html Мировые цены на еду взлетели до нового 8-летнего максимума - Bloomberg 26 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html Венедиктова: Закон о заочном преследовании обеспечит неотвратимость наказания для предателей Украины - Цензор.НЕТ 3736 Инфляция на рынках базовых продовольственных товаров, вспыхнувшая на фоне беспрецедентной денежной эмиссии центробанков в год пандемии, после непродолжительной паузы вышла на виток.https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-8.html#more-130835 Читать далее
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26.04.2021 19:28 Ответить
Ця , тіпо, прокурворша, є донька харківського мусора. Ще й тіпо мужа їй прикупили, яке відслідковує, що там про його дебілку нєдоброжелатєлі клєвєщуть...)))
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26.04.2021 19:39 Ответить
Зелибоба не успеет убежать в Ростов.
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26.04.2021 19:41 Ответить
Проще всего заочно осудить тех, кого словить не хотят. "Слови, если можешь" (с).
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26.04.2021 19:50 Ответить
Какие-то странные посылы . Палка ведь о двух концах.Смахивает на садо-мазо
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26.04.2021 20:00 Ответить
А харя в тебе -мерзенна, вєнядіктова! Вот і живи з цим! А також із сожитєлєм,якого тобі папка-мусор прикупив! І який за твого папкіни гроші змушує студентів відслідковувати коменти проти цієї прокурворської потвори! Харківська прокацабська мерзота!
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26.04.2021 20:05 Ответить
Сьогодні понеділок...Венедіктова "щось" обіцяла Бутусову - де ЦЕ?
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26.04.2021 20:14 Ответить
проще и дешевле принять закон о заочном расстреле, шобы усе предатели дрожали, шобы уважали
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26.04.2021 20:17 Ответить
С новой порцией божьей росы вас дебилы!
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26.04.2021 20:26 Ответить
Верховная Рада на этой неделе в третий раз попытается принять закон о заочном уголовном преследовании. Источник: https://censor.net/ru/n3262111

А НА ЩО? Коли Зе клоун пустить воду в Крим (через приватні компанії), амністує сєпарів Донбасу, заведе їх до Верховної Ради, дасть часткову автономію Донбасу, неофіційно визнає Крим расєйським, нащо тоді ці юридичні викрутаси вже будуть потрібні ?
Питання в іншому - КОЛИ ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ?
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26.04.2021 20:49 Ответить
Начинаь надо процедуру импичмента.
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26.04.2021 21:14 Ответить
так в чем заслуга этой дамы?луцык заочно полтора лярда зелени принес в казну...
а эта тётя в тужурке из "собачьего сердца"?
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26.04.2021 21:23 Ответить
 
 