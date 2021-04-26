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Новости Скандалы в Слуге народа
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Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в "Слуге народа"

Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что народного депутата Николая Тищенко надо временно отстранить от участия в принятии решений в составе политсовета партии.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Корниенко отметил, что фракция "Слуги народа" на заседании не пришла к какому-то системному решению относительно наказания Тищенко, который во время локдауна устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

По словам Корниенко, на заседании звучали разные предложения.

При этом Корниенко напомнил, что Тищенко является членом руководящего органа партии.

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"И я, как председатель партии, обратился в политсовет нашей партии, в которой в мае состоится первое крупное заседание по рассмотрению сложившейся ситуации и принятию определенных политических мер, которые партия может применить к своему члену, в отношении члена руководящего органа", - добавил он.

Корниенко отметил, что не входит в состав политсовета, но является председателем партии, и если его спросят, то он предложит временно, на определенный период, отстранить Тищенко от участия в принятии партийных решений.

По его словам, это существенное наказание для члена руководящего органа партии.

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"И будем смотреть дальше на реакцию Николая Николаевича относительно тех обещаний, которые он давал публично и не публично относительно волонтерской деятельности", - подчеркнул Корниенко.

Автор: 

Слуга народа (2627) Корниенко (658) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+3
Личного дружбана ЗЕлёной макаки кто-то тронет, отстранит? Бу-га-га
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26.04.2021 20:22
+2
Кто лишит голоса бандита, рэкетира, торгаша наркотиками и т.д. да пусть сам не лишится голоса и всего остального
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26.04.2021 20:21
+2
Вы еще откажитесь ходить обедать/ужинать в велюр...
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26.04.2021 20:26
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Кто лишит голоса бандита, рэкетира, торгаша наркотиками и т.д. да пусть сам не лишится голоса и всего остального
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26.04.2021 20:21 Ответить
или кишка тонка, или коксующийся уголь не тот
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26.04.2021 20:22 Ответить
Личного дружбана ЗЕлёной макаки кто-то тронет, отстранит? Бу-га-га
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26.04.2021 20:22 Ответить
Это жОстко.
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26.04.2021 20:23 Ответить
Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в "Слуге народа"

А я бы ещё советовал лишить его права посещать туалет в Раде
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26.04.2021 20:23 Ответить
Вы еще откажитесь ходить обедать/ужинать в велюр...
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26.04.2021 20:26 Ответить
клюв котлетой заткнуть что ли?
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26.04.2021 20:27 Ответить
Уверен, шо это понты, коля котлета заслуженный криминальный авторитет, у него есть заслуги у Зе.
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26.04.2021 20:40 Ответить
...а то что он УРКА ,это как ...раньше проверяли деда прадеда для работы постовим милиционером, бред какой то...
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26.04.2021 20:44 Ответить
та якого голосу?? Позбавте мандату!
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26.04.2021 20:53 Ответить
Его не права голоса, а девственности надо лишать.
Или уже?
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26.04.2021 20:55 Ответить
Корниенко захотел кума Верховного Дерьмака Украины голоса лишить?
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26.04.2021 21:21 Ответить
вообщем -это "Корниенко хочет" и будет наказанием
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26.04.2021 21:23 Ответить
А лишити його мандату? Кормушку втратите? Курви жадібні, що б вам так само ваші подвійні стандарти повернулися! Та ще й з великою подякою від нороду зверху...
Сподіваюсь, що до кордону жоден з вас не добіжить...
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26.04.2021 21:47 Ответить
Игры в имитацию...
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26.04.2021 21:48 Ответить
" Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса..."

Горло переріже?
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26.04.2021 22:52 Ответить
Ну і покарання! Більше жувати буде замість балакати, щоб попа була ще більше ніж у Кім.
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27.04.2021 07:16 Ответить
 
 