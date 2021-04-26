Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в "Слуге народа"

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что народного депутата Николая Тищенко надо временно отстранить от участия в принятии решений в составе политсовета партии.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Корниенко отметил, что фракция "Слуги народа" на заседании не пришла к какому-то системному решению относительно наказания Тищенко, который во время локдауна устроил вечеринку по случаю дня рождения жены.

По словам Корниенко, на заседании звучали разные предложения.

При этом Корниенко напомнил, что Тищенко является членом руководящего органа партии.

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"И я, как председатель партии, обратился в политсовет нашей партии, в которой в мае состоится первое крупное заседание по рассмотрению сложившейся ситуации и принятию определенных политических мер, которые партия может применить к своему члену, в отношении члена руководящего органа", - добавил он.

Корниенко отметил, что не входит в состав политсовета, но является председателем партии, и если его спросят, то он предложит временно, на определенный период, отстранить Тищенко от участия в принятии партийных решений.

По его словам, это существенное наказание для члена руководящего органа партии.

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"И будем смотреть дальше на реакцию Николая Николаевича относительно тех обещаний, которые он давал публично и не публично относительно волонтерской деятельности", - подчеркнул Корниенко.