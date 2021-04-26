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Новини Скандали в Слузі народу
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Корнієнко хоче позбавити Тищенка права голосу в "Слузі народу"

Корнієнко хоче позбавити Тищенка права голосу в

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що народного депутата Миколу Тищенка треба тимчасово усунути від участі в ухваленні рішень у складі політради партії.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Корнієнко зазначив, що фракція "Слуги народу" на засіданні не дійшла до якогось системного рішення щодо покарання Тищенка, який під час локдауну влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

За словами Корнієнка, на засіданні лунали різні пропозиції.

При цьому Корнієнко нагадав, що Тищенко є членом керівного органу партії.

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"І я, як голова партії, звернувся до політради нашої партії, яка матиме в травні перше велике засідання щодо розгляду цієї ситуації й ухвалення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу", - додав він.

Корнієнко зауважив, що не входить до складу політради, але є головою партії, і якщо його запитають, то він запропонує тимчасово, на певний період, відлучити Тищенка від участі в прийнятті партійних рішень.

За його словами, це суттєве покарання для члена керівного органу партії.

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"І будемо дивитися далі на реакцію Миколи Миколайовича щодо тих обіцянок, які він давав публічно та не публічно щодо волонтерської діяльності", - наголосив Корнієнко.

Автор: 

Слуга народу (2809) Корнієнко (666) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+3
Личного дружбана ЗЕлёной макаки кто-то тронет, отстранит? Бу-га-га
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26.04.2021 20:22
+2
Кто лишит голоса бандита, рэкетира, торгаша наркотиками и т.д. да пусть сам не лишится голоса и всего остального
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26.04.2021 20:21
+2
Вы еще откажитесь ходить обедать/ужинать в велюр...
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26.04.2021 20:26
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Кто лишит голоса бандита, рэкетира, торгаша наркотиками и т.д. да пусть сам не лишится голоса и всего остального
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26.04.2021 20:21 Відповісти
или кишка тонка, или коксующийся уголь не тот
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26.04.2021 20:22 Відповісти
Личного дружбана ЗЕлёной макаки кто-то тронет, отстранит? Бу-га-га
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26.04.2021 20:22 Відповісти
Это жОстко.
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26.04.2021 20:23 Відповісти
Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в "Слуге народа"

А я бы ещё советовал лишить его права посещать туалет в Раде
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26.04.2021 20:23 Відповісти
Вы еще откажитесь ходить обедать/ужинать в велюр...
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26.04.2021 20:26 Відповісти
клюв котлетой заткнуть что ли?
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26.04.2021 20:27 Відповісти
Уверен, шо это понты, коля котлета заслуженный криминальный авторитет, у него есть заслуги у Зе.
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26.04.2021 20:40 Відповісти
...а то что он УРКА ,это как ...раньше проверяли деда прадеда для работы постовим милиционером, бред какой то...
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26.04.2021 20:44 Відповісти
та якого голосу?? Позбавте мандату!
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26.04.2021 20:53 Відповісти
Его не права голоса, а девственности надо лишать.
Или уже?
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26.04.2021 20:55 Відповісти
Корниенко захотел кума Верховного Дерьмака Украины голоса лишить?
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26.04.2021 21:21 Відповісти
вообщем -это "Корниенко хочет" и будет наказанием
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26.04.2021 21:23 Відповісти
А лишити його мандату? Кормушку втратите? Курви жадібні, що б вам так само ваші подвійні стандарти повернулися! Та ще й з великою подякою від нороду зверху...
Сподіваюсь, що до кордону жоден з вас не добіжить...
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26.04.2021 21:47 Відповісти
Игры в имитацию...
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26.04.2021 21:48 Відповісти
" Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса..."

Горло переріже?
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26.04.2021 22:52 Відповісти
Ну і покарання! Більше жувати буде замість балакати, щоб попа була ще більше ніж у Кім.
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27.04.2021 07:16 Відповісти
 
 