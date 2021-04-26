Корнієнко хоче позбавити Тищенка права голосу в "Слузі народу"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що народного депутата Миколу Тищенка треба тимчасово усунути від участі в ухваленні рішень у складі політради партії.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Корнієнко зазначив, що фракція "Слуги народу" на засіданні не дійшла до якогось системного рішення щодо покарання Тищенка, який під час локдауну влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

За словами Корнієнка, на засіданні лунали різні пропозиції.

При цьому Корнієнко нагадав, що Тищенко є членом керівного органу партії.

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"І я, як голова партії, звернувся до політради нашої партії, яка матиме в травні перше велике засідання щодо розгляду цієї ситуації й ухвалення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу", - додав він.

Корнієнко зауважив, що не входить до складу політради, але є головою партії, і якщо його запитають, то він запропонує тимчасово, на певний період, відлучити Тищенка від участі в прийнятті партійних рішень.

За його словами, це суттєве покарання для члена керівного органу партії.

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"І будемо дивитися далі на реакцію Миколи Миколайовича щодо тих обіцянок, які він давав публічно та не публічно щодо волонтерської діяльності", - наголосив Корнієнко.