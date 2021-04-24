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Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив фракцію "Слуга народу" в тому, що її депутати "прийшли на горбу Зеленського" у владу, отримують по 25 000 доларів щомісяця в конвертах і при цьому "витворяють чортзна-що".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналіст прокоментував вечірку, організовану під час карантину Миколою Тищенком, а також поїздку Євгена Шевченка в Білорусь, до  Лукашенка.

"У мене немає претензій до Євгена Шевченка. Тут все зрозуміло. У мене є питання до партії "Слуга народу". Всі депутати партії "Слуга народу" прийшли у владу, у Верховну Раду прийшли на горбу Володимира Зеленського. Якби український народ 73 відсотками голосів не довірив Зеленському стати президентом, вас би переважної більшості ніхто не знав, ви б ніде не були. Ви зараз не отримували б, як кажуть, в парламенті великі гроші кощомісяця. Всередньому 25 000 доларів. Невідомо звідки вони беруться. Кажуть, вам платять", - зазначив Гордон.

"А тепер ви вирішили, що ви всі великі, і ви можете підставляти президента. Один влаштовує пікніки, Микола Тищенко. І ваша фракція нічого з ним не робить. Ви що? Та його треба стусаном під зад. Щоб він не ганьбив президента і справедливість в Україні. І що? Залишається Тищенко", - обурився журналіст.

"Ось людина стоїть. Те ж саме треба робити. А ви ще дискутуєте, могла вона або не могла. Степанов витворяє чортзна-що з вакцинацією. Ми навіть цін на вакцину не знаємо. Ваш міністр. Тиша!" - констатував Гордон.

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторан. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з цієї вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont в честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Степанов Максим (2198) Тищенко Микола (353) Шевченко Євгеній Слуга народу (81)


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Топ коментарі
+60
Украину захватила шайка мародёров.
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24.04.2021 17:37 Відповісти
+45
хороший царь, плохие бояре и штопаний гордон
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24.04.2021 17:38 Відповісти
+31
Выбрать главой своей страны иудея мог только "мудрый нарид".
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24.04.2021 18:03 Відповісти
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Украину захватила шайка мародёров.
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24.04.2021 17:37 Відповісти
ще десь у 1654-му.
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24.04.2021 17:41 Відповісти
Коких-то жалких 7.000.000 баксов в месяц платят слугам неизвестные спонсоры, - шоб слуги уменьшали мудрому нариду коммуналку.
Спасибо єтим скромным благодетелям.
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24.04.2021 17:55 Відповісти
Выбрать главой своей страны иудея мог только "мудрый нарид".
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24.04.2021 18:03 Відповісти
Клована, иудаизм тут ни причем!
В израиле сплошняком иудеи и ниче, арабов мочат.
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24.04.2021 21:20 Відповісти
Обсудим Ваш тезис, когда израильтяне выберут кого то из ХАМАС
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24.04.2021 21:46 Відповісти
У вас странная логика! Дело не в национальностях, дело в идиотах избирателях и в дебилтности избираемых.
По мне, так хоть пигмеи у власти, абы тыковками крутили в сторону страны, а не в сторону личного кармана и уж тем более чужого кармана.
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24.04.2021 22:04 Відповісти
инородец и иноверец класть хотел на туземный народ. Как Дугашвили на руских. Или Жуков на украинцев. Или еврейский политрук Мехлис на обе эти нации. Нормальная логика. У меня. А у відповідь чи можу я почути фамілії еврейских державотворців України? Фірташ? Коломойський? Добкін з Кернесом?
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24.04.2021 22:33 Відповісти
там пара-тройка есть еще на брайтон - бич, там они еще тусуются, местечковые перцы
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25.04.2021 08:47 Відповісти
Так чому вони там, а ви тут? Чого вам бракує? Сили, волі, мізків?
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27.04.2021 13:35 Відповісти
Правозахисник в моему місті зайняв 11 місце на виборах мера. За гречкосіями і пустопорожніми балакунами. Коли порозумнішають ті, хто голосував за перших 10, я знову буду там. А поки після фрази "у воюючій краіні не ворують" звільнений з державної служби. Наразі я не співпрацюю ні з окупаційною російською владою, ні з окупаційною еврейською.
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27.04.2021 18:58 Відповісти
Скоро буде 30 років як. А до цього окупація.
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24.04.2021 17:42 Відповісти
а зараз? чому тоді два Майдани і війна нарешті не відправили комуно-кремінальну "еліту" на смітник?
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24.04.2021 17:58 Відповісти
Не допрацювали. Хто ж знав, що під гаслами Майданів знову прийдуть до влади потвори, наперсточники і рішали. Але головне оптимістичне гасло вже пролунало: "За Україгну потрібно вбивати, а не вмирати". І за сім років війни вже є така сила. Мені не шкода тих, хто доведе країну до третього Майдану.
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24.04.2021 18:08 Відповісти
Потрібно думати не про Майдан, потрібно думати що буде після майдану.
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24.04.2021 22:29 Відповісти
То, что сейчас было на канале Эспрессо просто шокирует. Это не мародерство...... этому просто нет названия. Очередное расследование Тани Черновол , на этот раз по строительству дорог., там по самое не балуй завязан тесть Нелоха. , обещают еще что-то сейчас по вырубке леса. в Карпатах, интересно, что там Княжицкий нарыл..
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24.04.2021 21:46 Відповісти
А так хочется самому присесть на какую-нибудь сладкую тему, правда Гордон? Кстати, что там с гаагской флэшкой?
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24.04.2021 17:37 Відповісти
Ну он сам уже сорок раз говорил, что никуда не хочет, ни на какой чин. Типа сдает-продает свои квартиры и живет в своё удовольствие.
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24.04.2021 17:49 Відповісти
А я говорю- что я святой, и что? Можно говорить что угодно, разговор- не факт реальный. Гордон скрытая консерва *****, которому, как ни странно, даже на раша ТВ разрешают типа хаять московию, ну чтобы лучше замаскироваться в Украине. Эта "журнаглистская" падаль бабло рубило со своими пирамидками в раше, а сколько фоткалась с рыгоаналами и с колорадской лентой, потрудитесь посмотреть в гугле. Так это только на первый взляд сразу видно, а копнуть, там чисто измена Родине. И постоянная его какая то тупая поддержка гринпоца, просто выдает его с потрохами. Кто в здравом уме и трезвой памяти будет поддерживать эту конченную марионетку бабломойского и *****, не обременную ни интеллектом, ни совестью, ни просто элементарной порядочностью? Только фсбшные твари, которым нужно руками этой зеленогнойной сволочи разрушать по всем направлениям нашу страну.
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24.04.2021 18:08 Відповісти
хороший царь, плохие бояре и штопаний гордон
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24.04.2021 17:38 Відповісти
Отлично сказано. Можно сказать, что с языка сорвал.
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24.04.2021 20:24 Відповісти
Дмитрий Гондон который так вылизывал презедента, все еще надеется получить теплое место.
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24.04.2021 21:52 Відповісти
Давай, Дима. Наработаешь репутацию - пирамидки снова пойдут!
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24.04.2021 17:39 Відповісти
Слуги пришли к власти на горбу мудрого нарида. И зеленского от них отделять нинада)
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24.04.2021 17:40 Відповісти
Че у азарова с рук ел, где так говрорить научился ?
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24.04.2021 17:45 Відповісти
так не вытворяли бы-кто б им конверты паковал бы?
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24.04.2021 17:41 Відповісти
да уж....миллион долларов за два года не зарабатывает ни один клоун ни в одном цирке кроме нашего
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24.04.2021 17:42 Відповісти
вот жешь тупой:- что ты их упрекаешь

если бы они по столько не получали то и не было бы на что творить черте что .
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24.04.2021 17:43 Відповісти
Дима недоволен. Зэльцманы-таки сделали его с его пирамидками!) Обиднож жеж! И зОвидно...)))
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24.04.2021 17:44 Відповісти
Нє, Діма просто вправно використовує "будьоновку". Справжній стан свого народу
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24.04.2021 19:07 Відповісти
Фак, треба: син свого народу
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24.04.2021 19:16 Відповісти
А не Гордон ли с усатым доктором Прохиндейским рассказывал что зеля наша единственная надежда?
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24.04.2021 17:46 Відповісти
Виходит не он . Другой какой-то гордон.
А єтот гордон в белом пальто.
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24.04.2021 17:48 Відповісти
А он и сейчас говорит то же самое, если ты не заметил.

ЗЕ хороший, а вокруг него все нехорошие. Как-то так.
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24.04.2021 18:52 Відповісти
как-то не особо слежу что там этот слизняк в точности рассказывает
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24.04.2021 19:05 Відповісти
Ну статью-то ты мог бы и прочитать перед тем, как ее комментировать.
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24.04.2021 19:23 Відповісти
Ты ошибаешься. Статью я читал.
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24.04.2021 20:19 Відповісти
25 штук в конверте,+официально 25 штук гривен,и плюс мзда за услугу кое кому за посредничество,+ проценты по откатам,+доля в бизнесе от дяди Васи.....Итого за сутки = выходит 25 штук американских гривен...Нехило...Гордон ничего не раскры л
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24.04.2021 17:46 Відповісти
открытым текстом журналист говорит что прислуга урода получает в конвертах, а все только хихикают)
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24.04.2021 17:46 Відповісти
Саме цей журналіст їх в презЕдентське крісло та в ВР й прилаштував. Саме він мізки наріду й промивав.
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24.04.2021 17:50 Відповісти
А чо Гордон знову захищає Бубоочку від власних депутатів? Якби Зєлєнскій був іншим, він викинув би цих слуг і з фракції, і з парламенту. Але у нього з ними одинакові інтереси. Вони йдуть однією дорогою. Тому він у вчинках Шевченка і Тищенка нічого поганого не бачить. Так само порушує карантин, відвідуючи Буковель і так само шукає у сраці ( Білорусі/кацапії) меду, тргуючи з агрксором не лише власними фільмами, в й інтересами України і життям наших військових.
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24.04.2021 17:47 Відповісти
за що галасували, дімон, ви всі, 73/43%зебіли, два роки тому. А ми попереджали вас...
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24.04.2021 17:49 Відповісти
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 3627
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24.04.2021 20:40 Відповісти
Ну, кароче! Димон, мы всьо поняли. Смешко- наш наступный презик! Пирамидки- за смешка!)
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24.04.2021 17:52 Відповісти
25 штук,
и ты клятый, но не мятый,
просто один из "слуг" ...
но , с королевской оплатой
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24.04.2021 17:52 Відповісти
Служивый Хмырь побывал в объятиях Лукашеску...ТЕПЕРЬ водка дружба селедка...,и эти болваны числятся дупутатами... Евгений Шевченко его зовут...,Тарас Григорьевич в свое время писал о таких Слугах в стихах и поэмах..Пути господни неисповедимы...сЛуги блин
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24.04.2021 17:55 Відповісти
короче, плохие депутаты подставляют святейшего бубачку
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24.04.2021 17:59 Відповісти
Якщо вже не поставили.
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24.04.2021 18:07 Відповісти
Не знаешь откуда вберутся 25 штук баксов??

Я тебе открою секрет....все таможни...весь контрабас...все под зелеными товарищими....бабло течет рекой....
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24.04.2021 18:00 Відповісти
Мда...а попереджали ж.
Наголосували біду для держави.
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24.04.2021 18:01 Відповісти
********* Ольга вам правильно сказала 4 года назад...ВСЕ КТО УГОДНО,лишь бы не Порошенко,вы послушное стадо Мавзолейных баранов Лично мне нравится,как вас обувают 73 % идиотов
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24.04.2021 18:03 Відповісти
Справа в тому, що для "слуг" немає "червоних ліній". Відчули себе богами на Олімпі.
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24.04.2021 18:06 Відповісти
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 2372 Зеля жми на газ...
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24.04.2021 18:07 Відповісти
Гордон и иже с ним привели за стол свиней. Теперь устраивают целое представление по тому поводу, что свиньи не соблюдают этикет. Удивляются и делают круглые глаза, почему эти зеленые свиньи не пользуются салфеткой, а нож держит задним копытом. Его же нужно держать в левом копыте. Да еще и гадят где ни попадя. Шо такое? Разве так свиньи себя ведут? Разве мы на это рассчитывали? Мы же думали, что свиньи будут вести себя по-людски, что они пришли озолотить их избирателей. А они...Вот это уровень гордоновского представления. Вместо того, чтобы разобраться, кто, сколько, кому, в каких конвертах отстегивает для принятия решений, почему не реагируют на это разные аваковы, Гордон устраивает этот спектакль для идиотов. Запомните, зебилы одно. Я когда-то уже писал об этом, повторюсь: когда Гордона выпускают на сцену, значит это кому-то нужно. Вам осталось только подумать над вопросом: кому?(думать, вы же помните еще это слово, правда?)
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24.04.2021 18:10 Відповісти
За Димкой Гордоном не слежу и не смотрю его блог.Единственное что смотрел, это его интервью в Британии с Виктором Суворовым,автором "Ледокола" ,Где Резун-Суворов типа предатель дохлого СССра подсказал мне мысль,где искать братство Гитлера-и Сралина задолго до прихода Гитлера к власти,а именно в 1921 году...,за что Владимиру Богдановичу велике та щире Дякую...
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24.04.2021 18:17 Відповісти
чуйка не пiдводе цюго охолопа кiл на поготовi. заспiвав
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24.04.2021 18:36 Відповісти
Дружбани ЗЕленого ублюдка продовжують насміхатися над Україною
Вчора друзі скинули один з останніх сценок «Кварталу».
Оскільки телевізора у мене нема, а Квартал я не дивилася навіть тоді, коли він у мене був, такі речі до мене доходять з оказією і певною затримкою. Іноді взагалі як сніг на голову - наприклад, коли твої співвітчизники обирають Президентом актора невідомого тобі серіалу.
Але сьогодні не про це, а про сюжет.
У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.

Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.

Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли 😡😡

Тамара Горіха Зерня
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24.04.2021 18:38 Відповісти
Додам ще від Чекалкіна...

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/6376308452395354?__tn__=%2CO*F 9 год · Андрій Юсов: "Шмарочос"
Придворні блазні від Зе-кварталу продовжують ватну пропаганду та висміювання всього українського. Такого не було навіть на помийках Медведчука.
У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську.
Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор! Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю.
В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень. І робить це все не Путін, а місцеве ватне б#дло.
Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov, у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Конченые какие-то. Так вот и Зе точно такой же внутри"
Цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати. Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
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24.04.2021 20:46 Відповісти
"Жирна шльондра у віночку - Жека лисий"

Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 319
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24.04.2021 20:48 Відповісти
І таке саме ватне бидло https://youtu.be/ImEs0vXgLk0?t=1423 сидить у залі та регоче .
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24.04.2021 21:00 Відповісти
Ordinarius Iudaeorum
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24.04.2021 18:52 Відповісти
На чиєму возі їдеш - того й пісню співаєш.

ЗЕ - ублюдок-малорос. И его партия СН такая же.
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24.04.2021 18:56 Відповісти
Спокойно! гАрдон никого не обвиняет, оно, как всегда, хладнокровно зарабатывает на изменчивом настроении тупого быдла, сделавшим его своим "лидером общественного мнения"... На самом деле, дима никогда не лечился пирамидками, не верил в гений зели и потенциал его слуг, но всегда использовал ШАНС заработать на глупости населения, рекламируя самую безумную и идиотскую идею, если она хорошо оплачивалась. Просто, сейчас, когда лохи, наконец, начали что-то подозревать, он решил попиариться и на этой теме, ловя хайп уже на критике скотов, которых ещё вчера прославлял, заранее зная, что они из себя представляют... А, вот, лично ему, глубоко насрать и на умирающих больных, выбрасывающих последние деньги на бесполезные пирамидки и на "мудрый нарИд", вверяющий свои судьбы и свою страну откровенным проходимцам-шарлатанам...
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24.04.2021 19:02 Відповісти
Я этого Гардона знал ещё, когда мы оба были с волосами на голове...*) -- тогда он был рад, даже простому домашнему обеду от моей мамы... ...а после сказал, что расчитывал на ресторан.

Попросили его об одной небольшой услуге -- можно было бы и бутылкой расчитаться -- но, решили дать покушать...
Услугу он оказал, кстати -- ...но на ресторан не заработал...*)
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24.04.2021 19:11 Відповісти
" Вы что? Та его надо пинком под зад."
По-перше, він сказав не под зад, а под жопу.
По-друге, сказав що Зеля одінокій нєщасний чєловєк.
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24.04.2021 19:05 Відповісти
"пришли на горбу Зеленского"

Беню отмазывает! -- на горбу телезрителей...*)
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24.04.2021 19:05 Відповісти
не важно какого цвета кошка, важно что ответят слуги. А глвное мы превратились в скотообразное состояние для нашей влады или в твари дрожащие,боящиеся собственной тени
но безнаказано прокукареть на это мы еще способны , правда не надолго.
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24.04.2021 19:18 Відповісти
Так вам и надо 73% использованных гандонов!! Следующий раз не будете голосовать за тупых клоунов , кухарок. баянистов. и прочую безграмотную шваль!!!
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24.04.2021 19:21 Відповісти
25 тыс на 240 рыл это 6 млн у.е ежемесячно, но зеля не коррупционер)))) у него станок печатный есть
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24.04.2021 19:26 Відповісти
Наверняка Беню парламентская зе-шобла доит,затем прикрывает и дает стибрить еще больше..,посему;-"И овцы целы и волки сыты"
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24.04.2021 20:18 Відповісти
Скорее всего не только Беня... там олигархат весь заинтересован... только каждый кормит своих баранов)
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24.04.2021 21:35 Відповісти
Без всякой любви к зелёной шобле, но... "Говорят что вы берёте взятки" - это показывает уровень журналиста. Нет доказательств - нефиг рот открывать. Тем более что с его ресурсом он мог бы и собрать эти самые доказательства.
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24.04.2021 19:55 Відповісти
квартал 95. 200

.. У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 2295
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.

Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли.
Тамара Горіха Зерня

Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 6498
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24.04.2021 20:21 Відповісти
Только война, (не гебридная с днр+лнр +рф) сможет отчистить украинский народ от этих ватных мразей. Напади путька и все эти ватники будут перебиты.
При встрече с этим" шевченко" любой солдат ЗСУ приведёт его в исполнение.
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24.04.2021 20:52 Відповісти
И даже не солдат, а житель-патриот, любой. Шлепнет эту мразь с огромным удовольствием
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24.04.2021 21:36 Відповісти
Уже даже не кто и не собирается скрывать , что Осел погряз в коррупции и сам стал за два года долларовым миллиардером и своим слугам платит черным налом . Но несмотря на это есть еще 25:% клинических идиотов верящих , что их Вовочка белый и пушистый.
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24.04.2021 20:57 Відповісти
и при этом лысый поц всё ведь прекпасно понимает что виноват во всем сам зеленский..
но выдавить из себя это не может, потому что топил за него на выборах и обсирал пороха, а тут вдруг прозрел через 2 года
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24.04.2021 22:37 Відповісти
надо успеть прибарахлится , пока не повесили
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25.04.2021 00:03 Відповісти
Знатно гордон лизнул ослу!
"Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине ". А КАК оно позорит недопрезидента, если сам полшестого 25 января в карантин свою днюху точно также отмечал?
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25.04.2021 00:12 Відповісти
ага.. и Буковель во время локдауна.. и кафе на камеру
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25.04.2021 11:16 Відповісти
да откуда там по 25 тыщ. ну по 2,5, и то вряд ли.
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25.04.2021 03:25 Відповісти
Тебе и двух баксов за глаза хватает
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25.04.2021 04:45 Відповісти
умиляет гордона спич. Сразу чуствуется человек завидует, завидует "по черному", Это же надо штука каждому на "пропитание". А гордона просто назвали штрилицем и денег не дают, только разводят на бабло. Весь журналистский пул, который считает себя самыми-самыми, работали против Украины в лице порошенка. Как будто Яценюк,Гройсман кристально чистые. Но журналюгам просто не повезло, им не заплатили. В штабе деньги взяли (помните как у Чубайса коробка из под ксерокса) а журналюгам не донесли. А Сашко ведует, что деньги унес бигусенок, работали, как говорил один , "задарма". А тепер Гордон предупреждает - " НЕ ПРОКОЛИТЕСЬ"
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25.04.2021 08:55 Відповісти
Правдолюбец измазавшийся в гиркинском говне нарисовался
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26.04.2021 22:24 Відповісти
 
 