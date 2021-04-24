Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив фракцію "Слуга народу" в тому, що її депутати "прийшли на горбу Зеленського" у владу, отримують по 25 000 доларів щомісяця в конвертах і при цьому "витворяють чортзна-що".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, журналіст прокоментував вечірку, організовану під час карантину Миколою Тищенком, а також поїздку Євгена Шевченка в Білорусь, до Лукашенка.

"У мене немає претензій до Євгена Шевченка. Тут все зрозуміло. У мене є питання до партії "Слуга народу". Всі депутати партії "Слуга народу" прийшли у владу, у Верховну Раду прийшли на горбу Володимира Зеленського. Якби український народ 73 відсотками голосів не довірив Зеленському стати президентом, вас би переважної більшості ніхто не знав, ви б ніде не були. Ви зараз не отримували б, як кажуть, в парламенті великі гроші кощомісяця. Всередньому 25 000 доларів. Невідомо звідки вони беруться. Кажуть, вам платять", - зазначив Гордон.

"А тепер ви вирішили, що ви всі великі, і ви можете підставляти президента. Один влаштовує пікніки, Микола Тищенко. І ваша фракція нічого з ним не робить. Ви що? Та його треба стусаном під зад. Щоб він не ганьбив президента і справедливість в Україні. І що? Залишається Тищенко", - обурився журналіст.

"Ось людина стоїть. Те ж саме треба робити. А ви ще дискутуєте, могла вона або не могла. Степанов витворяє чортзна-що з вакцинацією. Ми навіть цін на вакцину не знаємо. Ваш міністр. Тиша!" - констатував Гордон.

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторан. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з цієї вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont в честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".