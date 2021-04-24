Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що
Журналіст Дмитро Гордон в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" звинуватив фракцію "Слуга народу" в тому, що її депутати "прийшли на горбу Зеленського" у владу, отримують по 25 000 доларів щомісяця в конвертах і при цьому "витворяють чортзна-що".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, журналіст прокоментував вечірку, організовану під час карантину Миколою Тищенком, а також поїздку Євгена Шевченка в Білорусь, до Лукашенка.
"У мене немає претензій до Євгена Шевченка. Тут все зрозуміло. У мене є питання до партії "Слуга народу". Всі депутати партії "Слуга народу" прийшли у владу, у Верховну Раду прийшли на горбу Володимира Зеленського. Якби український народ 73 відсотками голосів не довірив Зеленському стати президентом, вас би переважної більшості ніхто не знав, ви б ніде не були. Ви зараз не отримували б, як кажуть, в парламенті великі гроші кощомісяця. Всередньому 25 000 доларів. Невідомо звідки вони беруться. Кажуть, вам платять", - зазначив Гордон.
"А тепер ви вирішили, що ви всі великі, і ви можете підставляти президента. Один влаштовує пікніки, Микола Тищенко. І ваша фракція нічого з ним не робить. Ви що? Та його треба стусаном під зад. Щоб він не ганьбив президента і справедливість в Україні. І що? Залишається Тищенко", - обурився журналіст.
"Ось людина стоїть. Те ж саме треба робити. А ви ще дискутуєте, могла вона або не могла. Степанов витворяє чортзна-що з вакцинацією. Ми навіть цін на вакцину не знаємо. Ваш міністр. Тиша!" - констатував Гордон.
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторан. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з цієї вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont в честь дня народження своєї дружини - Алли Барановської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Спасибо єтим скромным благодетелям.
В израиле сплошняком иудеи и ниче, арабов мочат.
По мне, так хоть пигмеи у власти, абы тыковками крутили в сторону страны, а не в сторону личного кармана и уж тем более чужого кармана.
если бы они по столько не получали то и не было бы на что творить черте что .
А єтот гордон в белом пальто.
ЗЕ хороший, а вокруг него все нехорошие. Как-то так.
и ты клятый, но не мятый,
просто один из "слуг" ...
но , с королевской оплатой
Я тебе открою секрет....все таможни...весь контрабас...все под зелеными товарищими....бабло течет рекой....
Наголосували біду для держави.
Вчора друзі скинули один з останніх сценок «Кварталу».
Оскільки телевізора у мене нема, а Квартал я не дивилася навіть тоді, коли він у мене був, такі речі до мене доходять з оказією і певною затримкою. Іноді взагалі як сніг на голову - наприклад, коли твої співвітчизники обирають Президентом актора невідомого тобі серіалу.
Але сьогодні не про це, а про сюжет.
У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.
Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли 😡😡
Тамара Горіха Зерня
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/6376308452395354?__tn__=%2CO*F 9 год · Андрій Юсов: "Шмарочос"
Придворні блазні від Зе-кварталу продовжують ватну пропаганду та висміювання всього українського. Такого не було навіть на помийках Медведчука.
У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську.
Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор! Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю.
В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень. І робить це все не Путін, а місцеве ватне б#дло.
Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov, у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Конченые какие-то. Так вот и Зе точно такой же внутри"
Цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати. Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
ЗЕ - ублюдок-малорос. И его партия СН такая же.
Попросили его об одной небольшой услуге -- можно было бы и бутылкой расчитаться -- но, решили дать покушать...
Услугу он оказал, кстати -- ...но на ресторан не заработал...*)
По-перше, він сказав не под зад, а под жопу.
По-друге, сказав що Зеля одінокій нєщасний чєловєк.
Беню отмазывает! -- на горбу телезрителей...*)
но безнаказано прокукареть на это мы еще способны , правда не надолго.
95. 200
.. У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.
Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли.
Тамара Горіха Зерня
При встрече с этим" шевченко" любой солдат ЗСУ приведёт его в исполнение.
но выдавить из себя это не может, потому что топил за него на выборах и обсирал пороха, а тут вдруг прозрел через 2 года
"Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине ". А КАК оно позорит недопрезидента, если сам полшестого 25 января в карантин свою днюху точно также отмечал?