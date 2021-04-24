РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6549 посетителей онлайн
Новости
23 902 88

Гордон - "слугам народа": Получаете по 25 тысяч долларов в месяц и вытворяете черт знает что

Журналист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обвинил фракцию "Слуга народа" в том, что ее депутаты "пришли на горбу Зеленского" во власть, получают по 25 000 долларов ежемесячно в конвертах и ​​при этом "вытворяют черт знает что".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, журналист прокомментировал вечеринку, организованную во время карантина Николаем Тищенко, а также поездку Евгения Шевченко в Беларусь к захватившему власть Лукашенко.

"У меня нет претензий к Евгению Шевченко. Здесь все понятно. У меня есть вопрос к партии "Слуга народа". Все депутаты партии "Слуга народа" пришли во власть, в Верховную Раду пришли на горбу Владимира Зеленского. Если бы украинский народ 73 процентами голосов не доверил Зеленскому стать президентом, вас бы подавляющего большинства никто не знал, вы бы нигде не были. Вы сейчас не получали бы, как говорят, в парламенте большие деньги каждый месяц. В среднем 25 000 долларов. Неизвестно откуда они берутся. Говорят, вам платят", - отметил Гордон.

"А теперь вы решили, что вы все большие, и вы можете подставлять президента. Один устраивает пикники, Николай Тищенко. И ваша фракция ничего с ним не делает. Вы что? Та его надо пинком под зад. Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине. И что? Остается Тищенко", - возмутился журналист.

"Вот человек стоит. То же самое надо делать. А вы еще дискутируете, мог он или не мог. Степанов вытворяет черт знает что с вакцинированием. Мы даже цен на вакцину не знаем. Ваш министр. Тишина!", - констатировал Гордон.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Замглавы фракции "Слуга народа" Тищенко был бригадиром Колей Оболонским в ОПГ Савлохи. Торговал героином, занимался разбоями и рэкетом", - Лерос. ВИДЕО

Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: 

Степанов Максим (2062) Тищенко Николай (338) Шевченко Евгений Слуга народа (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
Украину захватила шайка мародёров.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:37 Ответить
+45
хороший царь, плохие бояре и штопаний гордон
показать весь комментарий
24.04.2021 17:38 Ответить
+31
Выбрать главой своей страны иудея мог только "мудрый нарид".
показать весь комментарий
24.04.2021 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украину захватила шайка мародёров.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:37 Ответить
ще десь у 1654-му.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:41 Ответить
Коких-то жалких 7.000.000 баксов в месяц платят слугам неизвестные спонсоры, - шоб слуги уменьшали мудрому нариду коммуналку.
Спасибо єтим скромным благодетелям.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:55 Ответить
Выбрать главой своей страны иудея мог только "мудрый нарид".
показать весь комментарий
24.04.2021 18:03 Ответить
Клована, иудаизм тут ни причем!
В израиле сплошняком иудеи и ниче, арабов мочат.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:20 Ответить
Обсудим Ваш тезис, когда израильтяне выберут кого то из ХАМАС
показать весь комментарий
24.04.2021 21:46 Ответить
У вас странная логика! Дело не в национальностях, дело в идиотах избирателях и в дебилтности избираемых.
По мне, так хоть пигмеи у власти, абы тыковками крутили в сторону страны, а не в сторону личного кармана и уж тем более чужого кармана.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:04 Ответить
инородец и иноверец класть хотел на туземный народ. Как Дугашвили на руских. Или Жуков на украинцев. Или еврейский политрук Мехлис на обе эти нации. Нормальная логика. У меня. А у відповідь чи можу я почути фамілії еврейских державотворців України? Фірташ? Коломойський? Добкін з Кернесом?
показать весь комментарий
24.04.2021 22:33 Ответить
там пара-тройка есть еще на брайтон - бич, там они еще тусуются, местечковые перцы
показать весь комментарий
25.04.2021 08:47 Ответить
Так чому вони там, а ви тут? Чого вам бракує? Сили, волі, мізків?
показать весь комментарий
27.04.2021 13:35 Ответить
Правозахисник в моему місті зайняв 11 місце на виборах мера. За гречкосіями і пустопорожніми балакунами. Коли порозумнішають ті, хто голосував за перших 10, я знову буду там. А поки після фрази "у воюючій краіні не ворують" звільнений з державної служби. Наразі я не співпрацюю ні з окупаційною російською владою, ні з окупаційною еврейською.
показать весь комментарий
27.04.2021 18:58 Ответить
Скоро буде 30 років як. А до цього окупація.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:42 Ответить
а зараз? чому тоді два Майдани і війна нарешті не відправили комуно-кремінальну "еліту" на смітник?
показать весь комментарий
24.04.2021 17:58 Ответить
Не допрацювали. Хто ж знав, що під гаслами Майданів знову прийдуть до влади потвори, наперсточники і рішали. Але головне оптимістичне гасло вже пролунало: "За Україгну потрібно вбивати, а не вмирати". І за сім років війни вже є така сила. Мені не шкода тих, хто доведе країну до третього Майдану.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:08 Ответить
Потрібно думати не про Майдан, потрібно думати що буде після майдану.
показать весь комментарий
24.04.2021 22:29 Ответить
То, что сейчас было на канале Эспрессо просто шокирует. Это не мародерство...... этому просто нет названия. Очередное расследование Тани Черновол , на этот раз по строительству дорог., там по самое не балуй завязан тесть Нелоха. , обещают еще что-то сейчас по вырубке леса. в Карпатах, интересно, что там Княжицкий нарыл..
показать весь комментарий
24.04.2021 21:46 Ответить
А так хочется самому присесть на какую-нибудь сладкую тему, правда Гордон? Кстати, что там с гаагской флэшкой?
показать весь комментарий
24.04.2021 17:37 Ответить
Ну он сам уже сорок раз говорил, что никуда не хочет, ни на какой чин. Типа сдает-продает свои квартиры и живет в своё удовольствие.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:49 Ответить
А я говорю- что я святой, и что? Можно говорить что угодно, разговор- не факт реальный. Гордон скрытая консерва *****, которому, как ни странно, даже на раша ТВ разрешают типа хаять московию, ну чтобы лучше замаскироваться в Украине. Эта "журнаглистская" падаль бабло рубило со своими пирамидками в раше, а сколько фоткалась с рыгоаналами и с колорадской лентой, потрудитесь посмотреть в гугле. Так это только на первый взляд сразу видно, а копнуть, там чисто измена Родине. И постоянная его какая то тупая поддержка гринпоца, просто выдает его с потрохами. Кто в здравом уме и трезвой памяти будет поддерживать эту конченную марионетку бабломойского и *****, не обременную ни интеллектом, ни совестью, ни просто элементарной порядочностью? Только фсбшные твари, которым нужно руками этой зеленогнойной сволочи разрушать по всем направлениям нашу страну.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:08 Ответить
хороший царь, плохие бояре и штопаний гордон
показать весь комментарий
24.04.2021 17:38 Ответить
Отлично сказано. Можно сказать, что с языка сорвал.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:24 Ответить
Дмитрий Гондон который так вылизывал презедента, все еще надеется получить теплое место.
показать весь комментарий
24.04.2021 21:52 Ответить
Давай, Дима. Наработаешь репутацию - пирамидки снова пойдут!
показать весь комментарий
24.04.2021 17:39 Ответить
Слуги пришли к власти на горбу мудрого нарида. И зеленского от них отделять нинада)
показать весь комментарий
24.04.2021 17:40 Ответить
Че у азарова с рук ел, где так говрорить научился ?
показать весь комментарий
24.04.2021 17:45 Ответить
так не вытворяли бы-кто б им конверты паковал бы?
показать весь комментарий
24.04.2021 17:41 Ответить
да уж....миллион долларов за два года не зарабатывает ни один клоун ни в одном цирке кроме нашего
показать весь комментарий
24.04.2021 17:42 Ответить
вот жешь тупой:- что ты их упрекаешь

если бы они по столько не получали то и не было бы на что творить черте что .
показать весь комментарий
24.04.2021 17:43 Ответить
Дима недоволен. Зэльцманы-таки сделали его с его пирамидками!) Обиднож жеж! И зОвидно...)))
показать весь комментарий
24.04.2021 17:44 Ответить
Нє, Діма просто вправно використовує "будьоновку". Справжній стан свого народу
показать весь комментарий
24.04.2021 19:07 Ответить
Фак, треба: син свого народу
показать весь комментарий
24.04.2021 19:16 Ответить
А не Гордон ли с усатым доктором Прохиндейским рассказывал что зеля наша единственная надежда?
показать весь комментарий
24.04.2021 17:46 Ответить
Виходит не он . Другой какой-то гордон.
А єтот гордон в белом пальто.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:48 Ответить
А он и сейчас говорит то же самое, если ты не заметил.

ЗЕ хороший, а вокруг него все нехорошие. Как-то так.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:52 Ответить
как-то не особо слежу что там этот слизняк в точности рассказывает
показать весь комментарий
24.04.2021 19:05 Ответить
Ну статью-то ты мог бы и прочитать перед тем, как ее комментировать.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:23 Ответить
Ты ошибаешься. Статью я читал.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:19 Ответить
25 штук в конверте,+официально 25 штук гривен,и плюс мзда за услугу кое кому за посредничество,+ проценты по откатам,+доля в бизнесе от дяди Васи.....Итого за сутки = выходит 25 штук американских гривен...Нехило...Гордон ничего не раскры л
показать весь комментарий
24.04.2021 17:46 Ответить
открытым текстом журналист говорит что прислуга урода получает в конвертах, а все только хихикают)
показать весь комментарий
24.04.2021 17:46 Ответить
Саме цей журналіст їх в презЕдентське крісло та в ВР й прилаштував. Саме він мізки наріду й промивав.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:50 Ответить
А чо Гордон знову захищає Бубоочку від власних депутатів? Якби Зєлєнскій був іншим, він викинув би цих слуг і з фракції, і з парламенту. Але у нього з ними одинакові інтереси. Вони йдуть однією дорогою. Тому він у вчинках Шевченка і Тищенка нічого поганого не бачить. Так само порушує карантин, відвідуючи Буковель і так само шукає у сраці ( Білорусі/кацапії) меду, тргуючи з агрксором не лише власними фільмами, в й інтересами України і життям наших військових.
показать весь комментарий
24.04.2021 17:47 Ответить
за що галасували, дімон, ви всі, 73/43%зебіли, два роки тому. А ми попереджали вас...
показать весь комментарий
24.04.2021 17:49 Ответить
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 3627
показать весь комментарий
24.04.2021 20:40 Ответить
Ну, кароче! Димон, мы всьо поняли. Смешко- наш наступный презик! Пирамидки- за смешка!)
показать весь комментарий
24.04.2021 17:52 Ответить
25 штук,
и ты клятый, но не мятый,
просто один из "слуг" ...
но , с королевской оплатой
показать весь комментарий
24.04.2021 17:52 Ответить
Служивый Хмырь побывал в объятиях Лукашеску...ТЕПЕРЬ водка дружба селедка...,и эти болваны числятся дупутатами... Евгений Шевченко его зовут...,Тарас Григорьевич в свое время писал о таких Слугах в стихах и поэмах..Пути господни неисповедимы...сЛуги блин
показать весь комментарий
24.04.2021 17:55 Ответить
короче, плохие депутаты подставляют святейшего бубачку
показать весь комментарий
24.04.2021 17:59 Ответить
Якщо вже не поставили.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:07 Ответить
Не знаешь откуда вберутся 25 штук баксов??

Я тебе открою секрет....все таможни...весь контрабас...все под зелеными товарищими....бабло течет рекой....
показать весь комментарий
24.04.2021 18:00 Ответить
Мда...а попереджали ж.
Наголосували біду для держави.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:01 Ответить
********* Ольга вам правильно сказала 4 года назад...ВСЕ КТО УГОДНО,лишь бы не Порошенко,вы послушное стадо Мавзолейных баранов Лично мне нравится,как вас обувают 73 % идиотов
показать весь комментарий
24.04.2021 18:03 Ответить
Справа в тому, що для "слуг" немає "червоних ліній". Відчули себе богами на Олімпі.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:06 Ответить
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 2372 Зеля жми на газ...
показать весь комментарий
24.04.2021 18:07 Ответить
Гордон и иже с ним привели за стол свиней. Теперь устраивают целое представление по тому поводу, что свиньи не соблюдают этикет. Удивляются и делают круглые глаза, почему эти зеленые свиньи не пользуются салфеткой, а нож держит задним копытом. Его же нужно держать в левом копыте. Да еще и гадят где ни попадя. Шо такое? Разве так свиньи себя ведут? Разве мы на это рассчитывали? Мы же думали, что свиньи будут вести себя по-людски, что они пришли озолотить их избирателей. А они...Вот это уровень гордоновского представления. Вместо того, чтобы разобраться, кто, сколько, кому, в каких конвертах отстегивает для принятия решений, почему не реагируют на это разные аваковы, Гордон устраивает этот спектакль для идиотов. Запомните, зебилы одно. Я когда-то уже писал об этом, повторюсь: когда Гордона выпускают на сцену, значит это кому-то нужно. Вам осталось только подумать над вопросом: кому?(думать, вы же помните еще это слово, правда?)
показать весь комментарий
24.04.2021 18:10 Ответить
За Димкой Гордоном не слежу и не смотрю его блог.Единственное что смотрел, это его интервью в Британии с Виктором Суворовым,автором "Ледокола" ,Где Резун-Суворов типа предатель дохлого СССра подсказал мне мысль,где искать братство Гитлера-и Сралина задолго до прихода Гитлера к власти,а именно в 1921 году...,за что Владимиру Богдановичу велике та щире Дякую...
показать весь комментарий
24.04.2021 18:17 Ответить
чуйка не пiдводе цюго охолопа кiл на поготовi. заспiвав
показать весь комментарий
24.04.2021 18:36 Ответить
Дружбани ЗЕленого ублюдка продовжують насміхатися над Україною
Вчора друзі скинули один з останніх сценок «Кварталу».
Оскільки телевізора у мене нема, а Квартал я не дивилася навіть тоді, коли він у мене був, такі речі до мене доходять з оказією і певною затримкою. Іноді взагалі як сніг на голову - наприклад, коли твої співвітчизники обирають Президентом актора невідомого тобі серіалу.
Але сьогодні не про це, а про сюжет.
У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.

Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.

Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли 😡😡

Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
24.04.2021 18:38 Ответить
Додам ще від Чекалкіна...

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/6376308452395354?__tn__=%2CO*F 9 год · Андрій Юсов: "Шмарочос"
Придворні блазні від Зе-кварталу продовжують ватну пропаганду та висміювання всього українського. Такого не було навіть на помийках Медведчука.
У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську.
Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор! Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю.
В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень. І робить це все не Путін, а місцеве ватне б#дло.
Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov, у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Конченые какие-то. Так вот и Зе точно такой же внутри"
Цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати. Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
показать весь комментарий
24.04.2021 20:46 Ответить
"Жирна шльондра у віночку - Жека лисий"

Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 319
показать весь комментарий
24.04.2021 20:48 Ответить
І таке саме ватне бидло https://youtu.be/ImEs0vXgLk0?t=1423 сидить у залі та регоче .
показать весь комментарий
24.04.2021 21:00 Ответить
Ordinarius Iudaeorum
показать весь комментарий
24.04.2021 18:52 Ответить
На чиєму возі їдеш - того й пісню співаєш.

ЗЕ - ублюдок-малорос. И его партия СН такая же.
показать весь комментарий
24.04.2021 18:56 Ответить
Спокойно! гАрдон никого не обвиняет, оно, как всегда, хладнокровно зарабатывает на изменчивом настроении тупого быдла, сделавшим его своим "лидером общественного мнения"... На самом деле, дима никогда не лечился пирамидками, не верил в гений зели и потенциал его слуг, но всегда использовал ШАНС заработать на глупости населения, рекламируя самую безумную и идиотскую идею, если она хорошо оплачивалась. Просто, сейчас, когда лохи, наконец, начали что-то подозревать, он решил попиариться и на этой теме, ловя хайп уже на критике скотов, которых ещё вчера прославлял, заранее зная, что они из себя представляют... А, вот, лично ему, глубоко насрать и на умирающих больных, выбрасывающих последние деньги на бесполезные пирамидки и на "мудрый нарИд", вверяющий свои судьбы и свою страну откровенным проходимцам-шарлатанам...
показать весь комментарий
24.04.2021 19:02 Ответить
Я этого Гардона знал ещё, когда мы оба были с волосами на голове...*) -- тогда он был рад, даже простому домашнему обеду от моей мамы... ...а после сказал, что расчитывал на ресторан.

Попросили его об одной небольшой услуге -- можно было бы и бутылкой расчитаться -- но, решили дать покушать...
Услугу он оказал, кстати -- ...но на ресторан не заработал...*)
показать весь комментарий
24.04.2021 19:11 Ответить
" Вы что? Та его надо пинком под зад."
По-перше, він сказав не под зад, а под жопу.
По-друге, сказав що Зеля одінокій нєщасний чєловєк.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:05 Ответить
"пришли на горбу Зеленского"

Беню отмазывает! -- на горбу телезрителей...*)
показать весь комментарий
24.04.2021 19:05 Ответить
не важно какого цвета кошка, важно что ответят слуги. А глвное мы превратились в скотообразное состояние для нашей влады или в твари дрожащие,боящиеся собственной тени
но безнаказано прокукареть на это мы еще способны , правда не надолго.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:18 Ответить
Так вам и надо 73% использованных гандонов!! Следующий раз не будете голосовать за тупых клоунов , кухарок. баянистов. и прочую безграмотную шваль!!!
показать весь комментарий
24.04.2021 19:21 Ответить
25 тыс на 240 рыл это 6 млн у.е ежемесячно, но зеля не коррупционер)))) у него станок печатный есть
показать весь комментарий
24.04.2021 19:26 Ответить
Наверняка Беню парламентская зе-шобла доит,затем прикрывает и дает стибрить еще больше..,посему;-"И овцы целы и волки сыты"
показать весь комментарий
24.04.2021 20:18 Ответить
Скорее всего не только Беня... там олигархат весь заинтересован... только каждый кормит своих баранов)
показать весь комментарий
24.04.2021 21:35 Ответить
Без всякой любви к зелёной шобле, но... "Говорят что вы берёте взятки" - это показывает уровень журналиста. Нет доказательств - нефиг рот открывать. Тем более что с его ресурсом он мог бы и собрать эти самые доказательства.
показать весь комментарий
24.04.2021 19:55 Ответить
квартал 95. 200

.. У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 2295
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.

Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли.
Тамара Горіха Зерня

Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що - Цензор.НЕТ 6498
показать весь комментарий
24.04.2021 20:21 Ответить
Только война, (не гебридная с днр+лнр +рф) сможет отчистить украинский народ от этих ватных мразей. Напади путька и все эти ватники будут перебиты.
При встрече с этим" шевченко" любой солдат ЗСУ приведёт его в исполнение.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:52 Ответить
И даже не солдат, а житель-патриот, любой. Шлепнет эту мразь с огромным удовольствием
показать весь комментарий
24.04.2021 21:36 Ответить
Уже даже не кто и не собирается скрывать , что Осел погряз в коррупции и сам стал за два года долларовым миллиардером и своим слугам платит черным налом . Но несмотря на это есть еще 25:% клинических идиотов верящих , что их Вовочка белый и пушистый.
показать весь комментарий
24.04.2021 20:57 Ответить
и при этом лысый поц всё ведь прекпасно понимает что виноват во всем сам зеленский..
но выдавить из себя это не может, потому что топил за него на выборах и обсирал пороха, а тут вдруг прозрел через 2 года
показать весь комментарий
24.04.2021 22:37 Ответить
надо успеть прибарахлится , пока не повесили
показать весь комментарий
25.04.2021 00:03 Ответить
Знатно гордон лизнул ослу!
"Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине ". А КАК оно позорит недопрезидента, если сам полшестого 25 января в карантин свою днюху точно также отмечал?
показать весь комментарий
25.04.2021 00:12 Ответить
ага.. и Буковель во время локдауна.. и кафе на камеру
показать весь комментарий
25.04.2021 11:16 Ответить
да откуда там по 25 тыщ. ну по 2,5, и то вряд ли.
показать весь комментарий
25.04.2021 03:25 Ответить
Тебе и двух баксов за глаза хватает
показать весь комментарий
25.04.2021 04:45 Ответить
умиляет гордона спич. Сразу чуствуется человек завидует, завидует "по черному", Это же надо штука каждому на "пропитание". А гордона просто назвали штрилицем и денег не дают, только разводят на бабло. Весь журналистский пул, который считает себя самыми-самыми, работали против Украины в лице порошенка. Как будто Яценюк,Гройсман кристально чистые. Но журналюгам просто не повезло, им не заплатили. В штабе деньги взяли (помните как у Чубайса коробка из под ксерокса) а журналюгам не донесли. А Сашко ведует, что деньги унес бигусенок, работали, как говорил один , "задарма". А тепер Гордон предупреждает - " НЕ ПРОКОЛИТЕСЬ"
показать весь комментарий
25.04.2021 08:55 Ответить
Правдолюбец измазавшийся в гиркинском говне нарисовался
показать весь комментарий
26.04.2021 22:24 Ответить
 
 