Гордон - "слугам народа": Получаете по 25 тысяч долларов в месяц и вытворяете черт знает что
Журналист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обвинил фракцию "Слуга народа" в том, что ее депутаты "пришли на горбу Зеленского" во власть, получают по 25 000 долларов ежемесячно в конвертах и при этом "вытворяют черт знает что".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, журналист прокомментировал вечеринку, организованную во время карантина Николаем Тищенко, а также поездку Евгения Шевченко в Беларусь к захватившему власть Лукашенко.
"У меня нет претензий к Евгению Шевченко. Здесь все понятно. У меня есть вопрос к партии "Слуга народа". Все депутаты партии "Слуга народа" пришли во власть, в Верховную Раду пришли на горбу Владимира Зеленского. Если бы украинский народ 73 процентами голосов не доверил Зеленскому стать президентом, вас бы подавляющего большинства никто не знал, вы бы нигде не были. Вы сейчас не получали бы, как говорят, в парламенте большие деньги каждый месяц. В среднем 25 000 долларов. Неизвестно откуда они берутся. Говорят, вам платят", - отметил Гордон.
"А теперь вы решили, что вы все большие, и вы можете подставлять президента. Один устраивает пикники, Николай Тищенко. И ваша фракция ничего с ним не делает. Вы что? Та его надо пинком под зад. Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине. И что? Остается Тищенко", - возмутился журналист.
"Вот человек стоит. То же самое надо делать. А вы еще дискутируете, мог он или не мог. Степанов вытворяет черт знает что с вакцинированием. Мы даже цен на вакцину не знаем. Ваш министр. Тишина!", - констатировал Гордон.
Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
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Спасибо єтим скромным благодетелям.
В израиле сплошняком иудеи и ниче, арабов мочат.
По мне, так хоть пигмеи у власти, абы тыковками крутили в сторону страны, а не в сторону личного кармана и уж тем более чужого кармана.
если бы они по столько не получали то и не было бы на что творить черте что .
А єтот гордон в белом пальто.
ЗЕ хороший, а вокруг него все нехорошие. Как-то так.
и ты клятый, но не мятый,
просто один из "слуг" ...
но , с королевской оплатой
Я тебе открою секрет....все таможни...весь контрабас...все под зелеными товарищими....бабло течет рекой....
Наголосували біду для держави.
Вчора друзі скинули один з останніх сценок «Кварталу».
Оскільки телевізора у мене нема, а Квартал я не дивилася навіть тоді, коли він у мене був, такі речі до мене доходять з оказією і певною затримкою. Іноді взагалі як сніг на голову - наприклад, коли твої співвітчизники обирають Президентом актора невідомого тобі серіалу.
Але сьогодні не про це, а про сюжет.
У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.
Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли 😡😡
Тамара Горіха Зерня
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/?__tn__=-UC*F Дмитрий Чекалкин https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/6376308452395354?__tn__=%2CO*F 9 год · Андрій Юсов: "Шмарочос"
Придворні блазні від Зе-кварталу продовжують ватну пропаганду та висміювання всього українського. Такого не було навіть на помийках Медведчука.
У свіжому "шедеврі" колеги президента за завітами Зеленського глузують із Закону про державну мову та іржуть над переходом сфери послуг на українську.
Номер про україномовні борделі та повій - який інтелектуальний гумор! Жирна шльондра у віночку - Жека лисий, а традиційний коровай тримає клієнт борделю.
В номері, звичне для кварталівських рагулів нав'язування комплексу меншовартості через стьоб і приниження нашої мови, народних звичаїв, символів, одягу, пісень. І робить це все не Путін, а місцеве ватне б#дло.
Мою увагу на це огидне ксенофобське дніще звернув обурений друг Sergey Demyanov, у побуті часто російськомовний. "Дружочки продолжают обгаживать мову. Идет война и т.д. а эти измываются и стебутся. Конченые какие-то. Так вот и Зе точно такой же внутри"
Цілком погоджуюсь з оцінкою, важко щось додати. Питання лише, як довго ми будемо це терпіти, чи маємо хоч якусь самоповагу?!
ЗЕ - ублюдок-малорос. И его партия СН такая же.
Попросили его об одной небольшой услуге -- можно было бы и бутылкой расчитаться -- но, решили дать покушать...
Услугу он оказал, кстати -- ...но на ресторан не заработал...*)
По-перше, він сказав не под зад, а под жопу.
По-друге, сказав що Зеля одінокій нєщасний чєловєк.
Беню отмазывает! -- на горбу телезрителей...*)
но безнаказано прокукареть на это мы еще способны , правда не надолго.
95. 200
.. У сюжеті висміюється впровадження української мови у сфері обслуговування.
Герой сюжету приходить до повії, і вся сценка будується на тому, що повія говорить з ним українською. Для більшого сміху, повії одягнені у вишиванки і українські вінки.
Скажу чесно - я не додивилася до кінця. Це вище моїх сил, це фізично боляче. При бажанні, погугліть і переконайтеся, я не вигадую.
Тим часом, пам'ятаємо, що основне джерело офіційних доходів Волдоимира Зеленського у 2020 році - це роялті від ТОВ Квартал 95 Драйв Продакш (понад 4, 3 млн грн) та Дохід від здачі в оренду майна ТОВ Квартал 95 - 2,4 млн грн.
Його дружина Олена Зеленська - працює у ТОВ Квартал 95. Її зарплата у Кварталі за 2020 рік склала 952 тис. грн.
Якщо я не помиляюсь, наша «перша леді» є сценаристом «квартальників». Принаймні, так вказано у її офіційній біографії: «Сценарист Студії «Квартал 95» з моменту її заснування»
То ось цей сюжет про українську мову «у всіх-всіх сферах обслуговування» - це її творіння?
Я дійсно хотіла б знати, хто автор сценарію. Думаю, це нормальний і виправданий інтерес.
Чи продовжує дружина президента України писати знущальні тексти, висміюючи та принижуючи українську мову та українську ідентичність?
Чи отримає президент України роялті від цього сюжету?
Чи можна авторство таких текстів вважати офіційною позицією чоти Зеленських?
Дякую, дуже дякую.
Щоб ви у пеклі горіли.
Тамара Горіха Зерня
При встрече с этим" шевченко" любой солдат ЗСУ приведёт его в исполнение.
но выдавить из себя это не может, потому что топил за него на выборах и обсирал пороха, а тут вдруг прозрел через 2 года
"Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине ". А КАК оно позорит недопрезидента, если сам полшестого 25 января в карантин свою днюху точно также отмечал?