Гордон - "слугам народа": Получаете по 25 тысяч долларов в месяц и вытворяете черт знает что

Журналист Дмитрий Гордон в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обвинил фракцию "Слуга народа" в том, что ее депутаты "пришли на горбу Зеленского" во власть, получают по 25 000 долларов ежемесячно в конвертах и ​​при этом "вытворяют черт знает что".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, журналист прокомментировал вечеринку, организованную во время карантина Николаем Тищенко, а также поездку Евгения Шевченко в Беларусь к захватившему власть Лукашенко.

"У меня нет претензий к Евгению Шевченко. Здесь все понятно. У меня есть вопрос к партии "Слуга народа". Все депутаты партии "Слуга народа" пришли во власть, в Верховную Раду пришли на горбу Владимира Зеленского. Если бы украинский народ 73 процентами голосов не доверил Зеленскому стать президентом, вас бы подавляющего большинства никто не знал, вы бы нигде не были. Вы сейчас не получали бы, как говорят, в парламенте большие деньги каждый месяц. В среднем 25 000 долларов. Неизвестно откуда они берутся. Говорят, вам платят", - отметил Гордон.

"А теперь вы решили, что вы все большие, и вы можете подставлять президента. Один устраивает пикники, Николай Тищенко. И ваша фракция ничего с ним не делает. Вы что? Та его надо пинком под зад. Чтобы он не позорил президента и справедливость в Украине. И что? Остается Тищенко", - возмутился журналист.

"Вот человек стоит. То же самое надо делать. А вы еще дискутируете, мог он или не мог. Степанов вытворяет черт знает что с вакцинированием. Мы даже цен на вакцину не знаем. Ваш министр. Тишина!", - констатировал Гордон.

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Ранее стало известно, что"слуга народа" Шевченко в Беларуси встретился с Лукашенко: "Вас не просто уважают, а любят и ценят в Украине".

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".