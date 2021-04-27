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Новости
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"Голос" зарегистрировал в Раде постановление о преодолении "коронавирусного кризиса", предусматривающее увольнение Степанова

Фракция "Голоса" зарегистрировала постановление о выходе Украины из "коронавирусного кризиса".

Об этом выступая с трибуны Верховной Рады заявила нардеп "Голоса" Кира Рудик, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, данное постановление предусматривает увольнение с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Рудик подчеркнула, что он "бодро рассказывает" о стабильной ситуации в борьбе с коронавирусом, однако на деле волонтеры покупают концентраторы, а количество вакцинированных украинцев за два месяца составляет такое же как в соседней Польше за два дня.

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"Мы все понимаем, что ситуация сложная, но каждый украинец заслуживает знать правду", - считает нардеп.

Рудик рассказала, что также постановлением "Голоса" предлагается провести аудит Минздрава, чтобы выяснить, на что конкретно тратятся бюджетные средства.

По ее словам, также необходимо создать реалистичный план вакцинации населения.

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Еще одним пунктом постановления Рудик назвала необходимость обеспечить больницы кислородом.

Автор: 

ВР (29227) Минздрав (4899) увольнение (2674) Степанов Максим (2062) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+3
Зеленое стадо степашку не сдаст...там половина с денег минздрава кормится...
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27.04.2021 11:14
+2
Хтож его посадит, он-же зебил
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27.04.2021 11:38
+1
Пинчук поссорился с Ахметовым ?
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27.04.2021 11:19
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может не увольнение а посадку? на скрепный предмет то?
ибо этого министра, только послушать надо шоб спросить, да и даже не спрашивая - вуйку, прошу господина на смереку
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27.04.2021 11:08 Ответить
на этом уровне не садят...увы...
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27.04.2021 11:13 Ответить
еще как садят, была бы власть у нас, а не это... за шо я не голосовал, т.к тупо не пошел .
вон, даже Сракози обосрался, правда не жид.ко а вполне на два года условно или че там ему предписали, но факт
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27.04.2021 11:26 Ответить
Как уволить меня? А канпот?
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27.04.2021 11:11 Ответить
у нас кто не работает, тот ест..учись студент))
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27.04.2021 11:14 Ответить
Зеленое стадо степашку не сдаст...там половина с денег минздрава кормится...
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27.04.2021 11:14 Ответить
Пинчук поссорился с Ахметовым ?
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27.04.2021 11:19 Ответить
Хтож его посадит, он-же зебил
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27.04.2021 11:38 Ответить
Нашли стрелочника...
На переправе коней не меняют
и басня Крылова...
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27.04.2021 12:12 Ответить
Не увольнение, а осуждение за преднамеренное массовое убийство.
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27.04.2021 12:35 Ответить
 
 