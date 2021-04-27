"Голос" зарегистрировал в Раде постановление о преодолении "коронавирусного кризиса", предусматривающее увольнение Степанова
Фракция "Голоса" зарегистрировала постановление о выходе Украины из "коронавирусного кризиса".
Об этом выступая с трибуны Верховной Рады заявила нардеп "Голоса" Кира Рудик, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, данное постановление предусматривает увольнение с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Рудик подчеркнула, что он "бодро рассказывает" о стабильной ситуации в борьбе с коронавирусом, однако на деле волонтеры покупают концентраторы, а количество вакцинированных украинцев за два месяца составляет такое же как в соседней Польше за два дня.
"Мы все понимаем, что ситуация сложная, но каждый украинец заслуживает знать правду", - считает нардеп.
Рудик рассказала, что также постановлением "Голоса" предлагается провести аудит Минздрава, чтобы выяснить, на что конкретно тратятся бюджетные средства.
По ее словам, также необходимо создать реалистичный план вакцинации населения.
Еще одним пунктом постановления Рудик назвала необходимость обеспечить больницы кислородом.
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ибо этого министра, только послушать надо шоб спросить, да и даже не спрашивая - вуйку, прошу господина на смереку
вон, даже Сракози обосрался, правда не жид.ко а вполне на два года условно или че там ему предписали, но факт
На переправе коней не меняют
и басня Крылова...