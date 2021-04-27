"Голос" зарегистрировал в Раде постановление о преодолении "коронавирусного кризиса", предусматривающее увольнение Степанова

Фракция "Голоса" зарегистрировала постановление о выходе Украины из "коронавирусного кризиса".

Об этом выступая с трибуны Верховной Рады заявила нардеп "Голоса" Кира Рудик, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, данное постановление предусматривает увольнение с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Рудик подчеркнула, что он "бодро рассказывает" о стабильной ситуации в борьбе с коронавирусом, однако на деле волонтеры покупают концентраторы, а количество вакцинированных украинцев за два месяца составляет такое же как в соседней Польше за два дня.

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"Мы все понимаем, что ситуация сложная, но каждый украинец заслуживает знать правду", - считает нардеп.

Рудик рассказала, что также постановлением "Голоса" предлагается провести аудит Минздрава, чтобы выяснить, на что конкретно тратятся бюджетные средства.

По ее словам, также необходимо создать реалистичный план вакцинации населения.

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Еще одним пунктом постановления Рудик назвала необходимость обеспечить больницы кислородом.