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Новости Конституционный кризис
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КСУ работает, противостояния между Зеленским и Тупицким нет, - "слуга народа" Вениславский

КСУ работает, противостояния между Зеленским и Тупицким нет, -

Конституционный Суд Украины работает нормально, противостояния между президентом Владимиром Зеленским и экс-главой КСУ Александром Тупицким нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"На данный момент противостояния между президентом Владимиром Зеленским и бывшим судьей КСУ господином Тупицким вообще нет, идут обычные процессы. Более того, я хочу напомнить, что на прошлой неделе президент выдал указ о создании конкурсной комиссии по отбору двух судей на вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте президента. Проведены переговоры с послами Большой семерки, им предложили внести свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии, также направлено письмо в Венецианскую комиссию", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, ситуация с Тупицким не влияет на работу КСУ.

"Сейчас нет противостояния, господин Тупицкий находится в орбите уголовного судопроизводства, думаю, это вопрос к организации досудебного расследования, каким образом будет складываться его судьба. Это никаким образом не повлияет на работу Конституционного Суда. И на прошлой, и на позапрошлой неделе КСУ уже работал, принято одно решение. Сегодня будет продолжено рассмотрение целого ряда дел", - сказал он.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурс в новый окружной админсуд проведет квалифкомиссия судей, которую создадут в ближайшие месяцы, - Вениславский

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Зеленский (20210) КС (2248) Тупицкий (233) Вениславский (263)


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Чепуха. Увольнение главы КС решением исполнительной власти - это госпереворот.
Евроколхоз, очевидно, не вмешался лишь по одной причине: речь идёт о распродаже украинской земли иностранцам. Потому на переворот можно наплевать: деньги не пахнут.
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27.04.2021 11:32 Ответить
ишаку нужны ручные. он уж "наработал" на 10 импичментов, и электрический стул с подогревом.
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27.04.2021 11:51 Ответить
И, кто же его дурака, за язык тянет? Все началось так красиво: информационная шумиха, возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо, положительные овации простых людей, а теперь похоже интрига уничтожена, и все возвращается на круги своя.)
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27.04.2021 11:55 Ответить
Невже викурили трубку миру? Тоді тільки здогадуватися можна який в ній був тютюн.
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27.04.2021 11:58 Ответить
Який, який ! МВФ тютюн подавав!
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27.04.2021 12:10 Ответить
так а кримінальна відповідальність за невірне декларування та корупцію? А нема.. то ж то...
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27.04.2021 12:05 Ответить
Так і не було. Який їз шмарклі Гарант Констітуції ?
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27.04.2021 12:08 Ответить
противостояния между Зеленским и Тупицким нет/ Конечная цель возни с КС, затеянной кодланом Коломойского-грабёж Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба. https://censor.net/ru/comments/locate/3239088/01921490-15c0-727c-bcc1-53b2f39662d6
https://censor.net/ru/comments/locate/3239088/01921490-15c0-727c-bcc1-53b2f39662d6
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27.04.2021 12:14 Ответить
 
 