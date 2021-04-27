КСУ работает, противостояния между Зеленским и Тупицким нет, - "слуга народа" Вениславский

Конституционный Суд Украины работает нормально, противостояния между президентом Владимиром Зеленским и экс-главой КСУ Александром Тупицким нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

"На данный момент противостояния между президентом Владимиром Зеленским и бывшим судьей КСУ господином Тупицким вообще нет, идут обычные процессы. Более того, я хочу напомнить, что на прошлой неделе президент выдал указ о создании конкурсной комиссии по отбору двух судей на вакантные должности судей Конституционного Суда по квоте президента. Проведены переговоры с послами Большой семерки, им предложили внести свои кандидатуры в состав конкурсной комиссии, также направлено письмо в Венецианскую комиссию", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, ситуация с Тупицким не влияет на работу КСУ.

"Сейчас нет противостояния, господин Тупицкий находится в орбите уголовного судопроизводства, думаю, это вопрос к организации досудебного расследования, каким образом будет складываться его судьба. Это никаким образом не повлияет на работу Конституционного Суда. И на прошлой, и на позапрошлой неделе КСУ уже работал, принято одно решение. Сегодня будет продолжено рассмотрение целого ряда дел", - сказал он.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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