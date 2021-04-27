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КСУ працює, протистояння між Зеленським і Тупицьким немає, - "слуга народу" Веніславський

КСУ працює, протистояння між Зеленським і Тупицьким немає, -

Конституційний Суд України працює нормально, протистояння між президентом Володимиром Зеленським та ексглавою КСУ Олександром Тупицьким немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський.

"На цей момент протистояння між президентом Володимиром Зеленським та колишнім суддею КСУ паном Тупицьким взагалі немає, тривають звичайні процеси. Більш того, я хочу нагадати, що минулого тижня президент видав указ про створення конкурсної комісії з відбору двох суддів на вакантні посади суддів Конституційного суду за квотою президента. Проведено переговори з послами Великої сімки, їм запропонували внести свої кандидатури до складу конкурсної комісії, також направлено лист до Венеціанської комісії", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, ситуація з Тупицьким не впливає на роботу КСУ.

"Зараз немає протистояння, пан Тупицький перебуває в орбіті кримінального судочинства, думаю, це питання до організації досудового розслідування, яким чином буде складатися його доля. Це жодним чином не вплине на роботу Конституційного Суду. І минулого, і позаминулого тижня КСУ вже працював, ухвалено одне рішення. Сьогодні буде продовжено розгляд цілої низки справ", - сказав він.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Також читайте: Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) КС (1427) Тупицький Олександр (258) Веніславський Федір (284)


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Чепуха. Увольнение главы КС решением исполнительной власти - это госпереворот.
Евроколхоз, очевидно, не вмешался лишь по одной причине: речь идёт о распродаже украинской земли иностранцам. Потому на переворот можно наплевать: деньги не пахнут.
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27.04.2021 11:32 Відповісти
ишаку нужны ручные. он уж "наработал" на 10 импичментов, и электрический стул с подогревом.
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27.04.2021 11:51 Відповісти
И, кто же его дурака, за язык тянет? Все началось так красиво: информационная шумиха, возмущенная общественность, негодующий Президент, послушное депутатское стадо, положительные овации простых людей, а теперь похоже интрига уничтожена, и все возвращается на круги своя.)
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27.04.2021 11:55 Відповісти
Невже викурили трубку миру? Тоді тільки здогадуватися можна який в ній був тютюн.
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27.04.2021 11:58 Відповісти
Який, який ! МВФ тютюн подавав!
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27.04.2021 12:10 Відповісти
так а кримінальна відповідальність за невірне декларування та корупцію? А нема.. то ж то...
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27.04.2021 12:05 Відповісти
Так і не було. Який їз шмарклі Гарант Констітуції ?
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27.04.2021 12:08 Відповісти
противостояния между Зеленским и Тупицким нет/ Конечная цель возни с КС, затеянной кодланом Коломойского-грабёж Украины в особо крупном размере. Тупицкий это цап - відбувайло с последующей материальной компенсацией понесенного морального ущерба. https://censor.net/ru/comments/locate/3239088/01921490-15c0-727c-bcc1-53b2f39662d6
https://censor.net/ru/comments/locate/3239088/01921490-15c0-727c-bcc1-53b2f39662d6
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27.04.2021 12:14 Відповісти
 
 