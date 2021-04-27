КСУ працює, протистояння між Зеленським і Тупицьким немає, - "слуга народу" Веніславський

Конституційний Суд України працює нормально, протистояння між президентом Володимиром Зеленським та ексглавою КСУ Олександром Тупицьким немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник президента в КСУ Федір Веніславський.

"На цей момент протистояння між президентом Володимиром Зеленським та колишнім суддею КСУ паном Тупицьким взагалі немає, тривають звичайні процеси. Більш того, я хочу нагадати, що минулого тижня президент видав указ про створення конкурсної комісії з відбору двох суддів на вакантні посади суддів Конституційного суду за квотою президента. Проведено переговори з послами Великої сімки, їм запропонували внести свої кандидатури до складу конкурсної комісії, також направлено лист до Венеціанської комісії", - зазначив парламентар.

За словами Веніславського, ситуація з Тупицьким не впливає на роботу КСУ.

"Зараз немає протистояння, пан Тупицький перебуває в орбіті кримінального судочинства, думаю, це питання до організації досудового розслідування, яким чином буде складатися його доля. Це жодним чином не вплине на роботу Конституційного Суду. І минулого, і позаминулого тижня КСУ вже працював, ухвалено одне рішення. Сьогодні буде продовжено розгляд цілої низки справ", - сказав він.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання гарантування національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Також читайте: Конкурс в новий окружний адмінсуд проведе кваліфкомісія суддів, яку створять найближчими місяцями, - Веніславський