Заседание СНБО состоится через несколько недель, - замглавы ОП Тимошенко

Инициированное президентом Зеленским заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится через несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президент Кирилл Тимошенко.

"Было инициировано президентом заседание СНБО президентом. Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании (в Херсоне по ситуации с безопасностью. - Ред.) были розданы задания, как и главам областей, так и секретарю СНБО, главе Офиса Президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что 27 апреля на встрече президента с секретарем СНБО, главами ОГА и главами правоохранительных органов указанных областей поднимались вопросы обеспечения безопасности в стране, сотрудничества правоохранительных органов, военных и территориальной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает СНБО по поводу безопасности на юге Украины.

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