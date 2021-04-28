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Заседание СНБО состоится через несколько недель, - замглавы ОП Тимошенко

Заседание СНБО состоится через несколько недель, - замглавы ОП Тимошенко

Инициированное президентом Зеленским заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится через несколько недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы Офиса Президент Кирилл Тимошенко.

"Было инициировано президентом заседание СНБО президентом. Я думаю, оно состоится через несколько недель. Вчера на совещании (в Херсоне по ситуации с безопасностью. - Ред.) были розданы задания, как и главам областей, так и секретарю СНБО, главе Офиса Президента и заместителям по разным вопросам, потому готовимся к заседанию", - отметил Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что 27 апреля на встрече президента с секретарем СНБО, главами ОГА и главами правоохранительных органов указанных областей поднимались вопросы обеспечения безопасности в стране, сотрудничества правоохранительных органов, военных и территориальной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский созывает СНБО по поводу безопасности на юге Украины.

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Автор: 

СНБО (4430) Тимошенко Кирилл (432)


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Правоохоронну систему ліквідувати нафіг. Залишити РНБО і ЗЕ.
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28.04.2021 12:34 Ответить
Дають час, щоб кандидати зібрали гроші на виключення із санкційних списків.
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28.04.2021 12:40 Ответить
Заседание СНБО состоится через несколько недель/ Зеленский затоскует-исстрадается. Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.
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28.04.2021 12:40 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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28.04.2021 12:41 Ответить
 
 