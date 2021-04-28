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Засідання РНБО відбудеться через кілька тижнів, - заступник голови ОП Тимошенко

Засідання РНБО відбудеться через кілька тижнів, - заступник голови ОП Тимошенко

Ініційоване президентом Зеленським засідання Ради національної безпеки і оборони відбудеться через кілька тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Офісу Президент Кирило Тимошенко.

"Було ініційовано президентом засідання РНБО. Я думаю, воно відбудеться через кілька тижнів. Вчора на нараді (в Херсоні щодо безпекової ситуації. - Ред.) були роздані завдання, як і главам областей, так і секретарю РНБО, главі Офісу Президента і заступникам з різних питань, тому готуємося до засідання", - зазначив Тимошенко.

Заступник голови ОП зазначив, що 27 квітня на зустрічі президента з секретарем РНБО, главами ОДА та главами правоохоронних органів зазначених областей порушувалися питання гарантування безпеки в країні, співпраці правоохоронних органів, військових і територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський скликає РНБО з приводу безпеки на півдні України.

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Автор: 

РНБО (2278) Тимошенко Кирило (558)


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Правоохоронну систему ліквідувати нафіг. Залишити РНБО і ЗЕ.
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28.04.2021 12:34 Відповісти
Дають час, щоб кандидати зібрали гроші на виключення із санкційних списків.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
Заседание СНБО состоится через несколько недель/ Зеленский затоскует-исстрадается. Зеленский выразил сожаление по поводу того, что заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) проходят только один раз в неделю.
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28.04.2021 12:40 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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28.04.2021 12:41 Відповісти
 
 