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"Суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе, - Вениславский

Представитель президента в КС Федор Вениславский считает, что с введением электронной системы нагрузка на суды не увеличится, но иск подать будет намного проще

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Суд в смартфоне" - это одна из составляющих "государства в смартфоне". В случае, когда идет речь об упрощении доступа к правосудию, любой человек, который считает, что его права нарушаются, будет иметь возможность беспрепятственно, сразу через смартфон, обратиться в суд", - отметил Вениславский.

По его словам, нагрузка на суды не увеличится.

"Нагрузка на суд вряд ли увеличится, потому что по большому счету те граждане, которые на сегодняшний день активно пытаются отстаивать свои права, будут и далее продолжать отстаивать. Те, кто не всегда обращаются, даже когда чувствуют, что их права нарушают, вряд ли будут иметь большую мотивацию через суд в смартфоне обращаться в суд", - объяснил Вениславский.

Представитель президента также уверен, что "суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе.

"Но есть важная составляющая, о которой мало говорят. Это избежание коррупционных рисков в общении с судом, когда человек общается дистанционно, то минимизируется фактор личного контакта между заинтересованной стороной и сотрудником суда, минимизируются возможности для договоренностей. Следующий шаг, когда мы внедрим эту электронную информационно-коммуникационную систему, - возможность мониторить, на каком основании гражданин, воспользовавшийся системой, затем физически появляется в суде", - подытожил он.

Напомним, в марте президент Зеленский анонсировал создание услуги "Суд в смартфоне", которая поможет ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кабмине планируют разработать приложение, позволяющее нардепам голосовать в смартфоне, - Федоров

Автор: 

суд (25077) диджитализация (221) Вениславский Федор (263)


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Топ комментарии
+12
А тюрьма в смартфоне будет?
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28.04.2021 15:47
+10
Чи ідіот, чи падлюка.
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28.04.2021 15:48
+7
И прозоро подключить - шоб все официально - кто больше дал судье тот и прав.
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28.04.2021 15:48
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А тюрьма в смартфоне будет?
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28.04.2021 15:47 Ответить
Даже смертная казнь!
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28.04.2021 15:49 Ответить
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28.04.2021 16:00 Ответить
от фейсбука отключат
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28.04.2021 16:17 Ответить
давай вакцинацию в смартфоне!
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28.04.2021 16:53 Ответить
Чи ідіот, чи падлюка.
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28.04.2021 15:48 Ответить
воно в дитинистві не награлося.. батьки, до речі, ще ті ватника, не дозволяли..
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28.04.2021 15:50 Ответить
И прозоро подключить - шоб все официально - кто больше дал судье тот и прав.
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28.04.2021 15:48 Ответить
Покарання відбувати теж будуть у смартфоні як шлепер з гонтаревою ?
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28.04.2021 15:48 Ответить
"Судья Dredd" з Сталоне....
Пацталом....🤣
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28.04.2021 15:49 Ответить
Ну раз это ОНА сказала ... - то значит в ТОПКУ эту затею !
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28.04.2021 15:49 Ответить
Так может и Осла Оманского смартфон заменит .
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28.04.2021 15:49 Ответить
Осла Оманского, даже калькулятор сможет заменить.
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28.04.2021 15:50 Ответить
Віслюка замінить навіть "рашен комп"ютер" - дерев"яна рахівниця)
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28.04.2021 16:16 Ответить
Зєлю - геть, зменьшить корупцію
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28.04.2021 15:50 Ответить
Тобто жрать уже не хочеш?
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28.04.2021 15:58 Ответить
А може вже й президента в смартфоні зробити?
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28.04.2021 15:50 Ответить
уже такой есть! Значит подымает свой смартфон бабушка беня, а внутри у неё свой президент.
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28.04.2021 16:12 Ответить
Це така гра? А рішення теж у смартфоні виконуватимуться? Смартфонними судвиконавцями?
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28.04.2021 16:01 Ответить
За получение взятки, вы приговариваетесь к смертной казни, через пожизненную блокировку iCloud, с одновременным удалением аккаунта Facebook...
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28.04.2021 16:01 Ответить
Суд в смартфоне и номер карточки судьи.. Кто больше закинет... Хватит переставлять кровати в борделе!!
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28.04.2021 16:07 Ответить
"Суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2476
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28.04.2021 16:11 Ответить
Скоро в смартфоне будет все. Кроме жратвы. Повестки в виде смс приходить будут.
Пусть тогда и сажают виртуально (закрыть дома и выключить интернет)
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28.04.2021 16:12 Ответить
Хуцпа
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28.04.2021 16:45 Ответить
смартфоны говорите?
- ну ну ..."Суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5474
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28.04.2021 17:15 Ответить
і що, побороли?
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28.04.2021 19:08 Ответить
вне всяких сомнений!
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28.04.2021 19:30 Ответить
хто тобі таку дурницю сказав?
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28.04.2021 21:33 Ответить
Си Цзиньпин в личной беседе
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28.04.2021 23:39 Ответить
бугага, бухни ще може, ще щось тобі розкаже, а ти з санітарами поділися тими одкровеннями
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29.04.2021 08:07 Ответить
Суд в смартфоне, равно как и все виды диджитализации,крайне важен нужен. Проблема тольно в нашем обществе, которое еще умственно не дозрело до этого в массе своей. Но это вопрос времени.
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28.04.2021 20:30 Ответить
 
 