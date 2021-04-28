"Суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе, - Вениславский

Представитель президента в КС Федор Вениславский считает, что с введением электронной системы нагрузка на суды не увеличится, но иск подать будет намного проще

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Суд в смартфоне" - это одна из составляющих "государства в смартфоне". В случае, когда идет речь об упрощении доступа к правосудию, любой человек, который считает, что его права нарушаются, будет иметь возможность беспрепятственно, сразу через смартфон, обратиться в суд", - отметил Вениславский.

По его словам, нагрузка на суды не увеличится.

"Нагрузка на суд вряд ли увеличится, потому что по большому счету те граждане, которые на сегодняшний день активно пытаются отстаивать свои права, будут и далее продолжать отстаивать. Те, кто не всегда обращаются, даже когда чувствуют, что их права нарушают, вряд ли будут иметь большую мотивацию через суд в смартфоне обращаться в суд", - объяснил Вениславский.

Представитель президента также уверен, что "суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе.

"Но есть важная составляющая, о которой мало говорят. Это избежание коррупционных рисков в общении с судом, когда человек общается дистанционно, то минимизируется фактор личного контакта между заинтересованной стороной и сотрудником суда, минимизируются возможности для договоренностей. Следующий шаг, когда мы внедрим эту электронную информационно-коммуникационную систему, - возможность мониторить, на каком основании гражданин, воспользовавшийся системой, затем физически появляется в суде", - подытожил он.

Напомним, в марте президент Зеленский анонсировал создание услуги "Суд в смартфоне", которая поможет ускорить судебный процесс и минимизировать коррупцию.

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