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"Суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі, - Веніславський

Представник президента в КС Федір Веніславський вважає, що із запровадженням електронної системи навантаження на суди не збільшиться, але позов подати буде набагато простіше

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Суд у смартфоні" - це одна зі складових "держави в смартфоні". У разі, коли йдеться про спрощення доступу до правосуддя, будь-яка людина, яка вважає, що її права порушуються, матиме можливість безперешкодно, відразу через смартфон, звернутися до суду", - зазначив Веніславський.

За його словами, навантаження на суди не збільшиться.

"Навантаження на суд навряд чи збільшиться, тому що за великим рахунком ті громадяни, які на сьогодні активно намагаються відстоювати свої права, будуть і далі продовжувати відстоювати. Ті, хто не завжди звертаються, навіть коли відчувають, що їхні права порушують, навряд чи матимуть більшу мотивацію через суд в смартфоні звертатися до суду", - пояснив Веніславський.

Представник президента також упевнений, що "суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі.

"Але є важлива складова, про яку мало говорять. Це зникнення корупційних ризиків в спілкуванні з судом, коли людина спілкується дистанційно, то мінімізується фактор особистого контакту між зацікавленою стороною і співробітником суду, мінімізуються можливості для домовленостей. Наступний крок, коли ми впровадимо цю електронну інформаційно-комунікаційну систему, - можливість моніторити, на якій підставі громадянин, який скористався системою, потім фізично з'являється в суді", - підсумував він.

Нагадаємо, в березні президент Зеленський анонсував створення послуги "Суд у смартфоні", яка допоможе прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні планують розробити застосунок, що дає змогу нардепам голосувати в смартфоні, - Федоров

Автор: 

суд (11653) диджиталізація (275) Веніславський Федір (284)


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Топ коментарі
+12
А тюрьма в смартфоне будет?
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28.04.2021 15:47
+10
Чи ідіот, чи падлюка.
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28.04.2021 15:48
+7
И прозоро подключить - шоб все официально - кто больше дал судье тот и прав.
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28.04.2021 15:48
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А тюрьма в смартфоне будет?
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28.04.2021 15:47 Відповісти
Даже смертная казнь!
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28.04.2021 15:49 Відповісти
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28.04.2021 16:00 Відповісти
от фейсбука отключат
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28.04.2021 16:17 Відповісти
давай вакцинацию в смартфоне!
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Чи ідіот, чи падлюка.
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28.04.2021 15:48 Відповісти
воно в дитинистві не награлося.. батьки, до речі, ще ті ватника, не дозволяли..
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28.04.2021 15:50 Відповісти
И прозоро подключить - шоб все официально - кто больше дал судье тот и прав.
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28.04.2021 15:48 Відповісти
Покарання відбувати теж будуть у смартфоні як шлепер з гонтаревою ?
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28.04.2021 15:48 Відповісти
"Судья Dredd" з Сталоне....
Пацталом....🤣
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28.04.2021 15:49 Відповісти
Ну раз это ОНА сказала ... - то значит в ТОПКУ эту затею !
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28.04.2021 15:49 Відповісти
Так может и Осла Оманского смартфон заменит .
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28.04.2021 15:49 Відповісти
Осла Оманского, даже калькулятор сможет заменить.
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28.04.2021 15:50 Відповісти
Віслюка замінить навіть "рашен комп"ютер" - дерев"яна рахівниця)
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28.04.2021 16:16 Відповісти
Зєлю - геть, зменьшить корупцію
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28.04.2021 15:50 Відповісти
Тобто жрать уже не хочеш?
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28.04.2021 15:58 Відповісти
А може вже й президента в смартфоні зробити?
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28.04.2021 15:50 Відповісти
уже такой есть! Значит подымает свой смартфон бабушка беня, а внутри у неё свой президент.
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28.04.2021 16:12 Відповісти
Це така гра? А рішення теж у смартфоні виконуватимуться? Смартфонними судвиконавцями?
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28.04.2021 16:01 Відповісти
За получение взятки, вы приговариваетесь к смертной казни, через пожизненную блокировку iCloud, с одновременным удалением аккаунта Facebook...
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28.04.2021 16:01 Відповісти
Суд в смартфоне и номер карточки судьи.. Кто больше закинет... Хватит переставлять кровати в борделе!!
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28.04.2021 16:07 Відповісти
"Суд в смартфоне" снизит коррупцию в судебной системе, - Вениславский - Цензор.НЕТ 2476
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28.04.2021 16:11 Відповісти
Скоро в смартфоне будет все. Кроме жратвы. Повестки в виде смс приходить будут.
Пусть тогда и сажают виртуально (закрыть дома и выключить интернет)
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28.04.2021 16:12 Відповісти
Хуцпа
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28.04.2021 16:45 Відповісти
смартфоны говорите?
- ну ну ..."Суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5474
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28.04.2021 17:15 Відповісти
і що, побороли?
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28.04.2021 19:08 Відповісти
вне всяких сомнений!
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28.04.2021 19:30 Відповісти
хто тобі таку дурницю сказав?
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28.04.2021 21:33 Відповісти
Си Цзиньпин в личной беседе
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28.04.2021 23:39 Відповісти
бугага, бухни ще може, ще щось тобі розкаже, а ти з санітарами поділися тими одкровеннями
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29.04.2021 08:07 Відповісти
Суд в смартфоне, равно как и все виды диджитализации,крайне важен нужен. Проблема тольно в нашем обществе, которое еще умственно не дозрело до этого в массе своей. Но это вопрос времени.
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28.04.2021 20:30 Відповісти
 
 