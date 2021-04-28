"Суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі, - Веніславський

Представник президента в КС Федір Веніславський вважає, що із запровадженням електронної системи навантаження на суди не збільшиться, але позов подати буде набагато простіше

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Суд у смартфоні" - це одна зі складових "держави в смартфоні". У разі, коли йдеться про спрощення доступу до правосуддя, будь-яка людина, яка вважає, що її права порушуються, матиме можливість безперешкодно, відразу через смартфон, звернутися до суду", - зазначив Веніславський.

За його словами, навантаження на суди не збільшиться.

"Навантаження на суд навряд чи збільшиться, тому що за великим рахунком ті громадяни, які на сьогодні активно намагаються відстоювати свої права, будуть і далі продовжувати відстоювати. Ті, хто не завжди звертаються, навіть коли відчувають, що їхні права порушують, навряд чи матимуть більшу мотивацію через суд в смартфоні звертатися до суду", - пояснив Веніславський.

Представник президента також упевнений, що "суд у смартфоні" знизить корупцію в судовій системі.

"Але є важлива складова, про яку мало говорять. Це зникнення корупційних ризиків в спілкуванні з судом, коли людина спілкується дистанційно, то мінімізується фактор особистого контакту між зацікавленою стороною і співробітником суду, мінімізуються можливості для домовленостей. Наступний крок, коли ми впровадимо цю електронну інформаційно-комунікаційну систему, - можливість моніторити, на якій підставі громадянин, який скористався системою, потім фізично з'являється в суді", - підсумував він.

Нагадаємо, в березні президент Зеленський анонсував створення послуги "Суд у смартфоні", яка допоможе прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію.

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