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Новости Коронавирус и карантин
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Местная власть не может выводить регионы из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Местная власть не может выводить регионы из

Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать смену карантинного зонирования в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, сегодня состоится внеочередное заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Есть представление Минздрава относительно смены карантинного зонирования в Киеве.

"Относительно решения местных комиссий, в том числе киевской, то они могут усиливать карантин, но не имеют права уменьшать карантинные ограничения, установленные Государственной комиссией ТЭБ и ЧС. Если будут внесены изменения по городу Киеву, они могут по своему усмотрению оставить часть ограничений, которые действовали в красной зоне", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев ослабляет карантинные ограничения с 1 мая.

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Автор: 

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Кожний, хто боїться ковіда, має право залишатися в масці чи в двох вдома до самої смерті. Це доросла відповідальність за своє життя, а не очікування, що хтось інший буде за тебе її нести.
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28.04.2021 17:01 Ответить
"карантинные зоны" - средства узурпации и манипуляции, навязанное коррупированной властью
в иделе - "красная зона" для всей Украини, при полном отсутсвии политической активности со стороны гражданского общества
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28.04.2021 17:05 Ответить
Ну ясен пень....... Нелох наверное чумы боится меньше, чем Майдана.
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28.04.2021 18:00 Ответить
 
 