Местная власть не может выводить регионы из "красной" зоны карантина, - Немчинов
Госкомиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать смену карантинного зонирования в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, сегодня состоится внеочередное заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Есть представление Минздрава относительно смены карантинного зонирования в Киеве.
"Относительно решения местных комиссий, в том числе киевской, то они могут усиливать карантин, но не имеют права уменьшать карантинные ограничения, установленные Государственной комиссией ТЭБ и ЧС. Если будут внесены изменения по городу Киеву, они могут по своему усмотрению оставить часть ограничений, которые действовали в красной зоне", - отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев ослабляет карантинные ограничения с 1 мая.
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в иделе - "красная зона" для всей Украини, при полном отсутсвии политической активности со стороны гражданского общества