Місцева влада не може виводити регіони з "червоної" зони карантину, - Немчінов

Держкоміссія ТЕБ та НС розглядатиме зміну карантинного зонування в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ід час брифінгу заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбудеться позачергове засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є подання МОЗ щодо зміни карантинного зонування в Києві.

"Щодо рішення місцевих комісій, зокрема київської, то вони можуть посилювати карантин, але не мають права зменшувати карантинні обмеження, встановлені Державною комісією ТЕБ та НС. Якщо будуть внесені зміни щодо міста Києва, вони можуть на свій розсуд залишити частину обмежень, які діяли в червоній зоні", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ послаблює карантинні обмеження з 1 травня.