УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5827 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 368 4

Місцева влада не може виводити регіони з "червоної" зони карантину, - Немчінов

Місцева влада не може виводити регіони з

Держкоміссія ТЕБ та НС розглядатиме зміну карантинного зонування в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ід час брифінгу заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, сьогодні відбудеться позачергове засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є подання МОЗ щодо зміни карантинного зонування в Києві.

"Щодо рішення місцевих комісій, зокрема київської, то вони можуть посилювати карантин, але не мають права зменшувати карантинні обмеження, встановлені Державною комісією ТЕБ та НС. Якщо будуть внесені зміни щодо міста Києва, вони можуть на свій розсуд залишити частину обмежень, які діяли в червоній зоні", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін не посилюватиме карантин на Великдень і травневі свята, - Шмигаль. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ послаблює карантинні обмеження з 1 травня.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (207) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кожний, хто боїться ковіда, має право залишатися в масці чи в двох вдома до самої смерті. Це доросла відповідальність за своє життя, а не очікування, що хтось інший буде за тебе її нести.
показати весь коментар
28.04.2021 17:01 Відповісти
"карантинные зоны" - средства узурпации и манипуляции, навязанное коррупированной властью
в иделе - "красная зона" для всей Украини, при полном отсутсвии политической активности со стороны гражданского общества
показати весь коментар
28.04.2021 17:05 Відповісти
Ну ясен пень....... Нелох наверное чумы боится меньше, чем Майдана.
показати весь коментар
28.04.2021 18:00 Відповісти
 
 