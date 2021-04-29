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Мокан написал заявление об увольнении с должности представителя Кабмина в Раде

Мокан написал заявление об увольнении с должности представителя Кабмина в Раде

Кабмин планирует рассмотреть вопрос о назначении нового постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде в течение ближайших двух недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что действующий представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан, занимает соответствующую должность с апреля прошлого года.

"За это время было осуществлено много важных шагов в направлении усиления сотрудничества и коммуникации с Верховной Радой. За что правительство благодарит Василию Мокану", - подчеркивают в Кабмине.

"В течение двух недель будет обнародована новая кандидатура представителя правительства в законодательном органе страны, ключевой задачей которого будет усиление институционального взаимодействия правительства и Верховной Рады", - следует далее.

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"Тесная и конструктивная работа исполнительной и законодательной ветвей власти должна выйти на качественно новый уровень, что должно повлиять на скорость прохождения правительственных инициатив в парламенте, а также ускорить имплементацию принятых Верховной Радой документов", - подытожили в Кабмине.

В свою очередь Мокан в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня написал заявление об увольнении с должности постоянного представителя Кабмина в ВР по собственному желанию.

"С премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства за насыщенные 13,5 месяцев работы. Кто станет преемником на посту - решение за Кабмином", - отметил он.

Автор: 

ВР (29229) Кабмин (14025) Мокан Василий (44)


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А кто это ?
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29.04.2021 14:10 Ответить
Цей Вася - один з притомних зелебобіків, такі слугам олігархів не потрібні. Думаю поставлять якогось хлопа з обойми Ахметова.
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29.04.2021 14:16 Ответить
Ех, Вася-Вася...
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29.04.2021 14:32 Ответить
Другий представник написав заяву -----це ознака,що навіть зебіли не можуть працювати з такими урядами.
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29.04.2021 17:05 Ответить
 
 