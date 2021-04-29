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Мокан написав заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді

Мокан написав заяву про звільнення з посади представника Кабміну в Раді

Кабмін планує розглянути питання про призначення нового постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Зазначається, що чинний представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан, займає відповідну посаду з квітня минулого року.

"За цей час було здійснено багато важливих кроків у напрямку посилення співробітництва та комунікації з Верховною Радою. За що уряд дякує Василеві Мокану", - підкреслюють у Кабміні.

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"Протягом двох тижнів буде оприлюднена нова кандидатура представника уряду в законодавчому органі країни, ключовим завданням якого буде посилення інституційної взаємодії уряду і Верховної Ради", - слід далі.

"Тісна та конструктивна робота виконавчої та законодавчої гілок влади повинна вийти на якісно новий рівень, що має вплинути на швидкість проходження урядових ініціатив у Парламенті, а також пришвидшити імплементацію ухвалених Верховною Радою документів", - підсумували в Кабміні.

У свою чергу Мокан у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у ВР за власним бажанням.

"З прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем такий крок взаємно узгоджений. Вдячний йому і всьому складу уряду за насичені 13,5 місяця роботи. Хто стане наступником на посту - рішення за Кабміном", - зазначив він.

Автор: 

ВР (14943) Кабмін (14071) Мокан Василь (55)


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А кто это ?
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29.04.2021 14:10 Відповісти
Цей Вася - один з притомних зелебобіків, такі слугам олігархів не потрібні. Думаю поставлять якогось хлопа з обойми Ахметова.
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29.04.2021 14:16 Відповісти
Ех, Вася-Вася...
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29.04.2021 14:32 Відповісти
Другий представник написав заяву -----це ознака,що навіть зебіли не можуть працювати з такими урядами.
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29.04.2021 17:05 Відповісти
 
 