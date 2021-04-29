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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей

Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей

Министерство здравоохранения разрешит выписывать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в кислородной поддержке, под наблюдение семейных врачей.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

"Минздрав внесет изменения в стандарт предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции, в частности, по стационарному лечению пациентов с COVID-19. Изменения вносятся относительно выписки пациентов из стационара, когда они не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке", - сказала она.

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"В стандарт будут внесены такие изменения – решение о выписке принимает лечащий врач на основании уменьшения клинических признаков заболевания, стойкой тенденции к нормализации лабораторных показателей. Если у больного, несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, методом ПЦР определяется фрагмент РНК возбудителя, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжения лечения врачом "первички". Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке, может быть выписан на амбулаторное лечение, если сатурация больше или равна 94% при дыхании пациента кислородом низкого потока 3-5 л в минуту и при наличии в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечивает поток до 8 л", - добавила замминистра.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Садовьяк (9) кислород (70)


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Топ комментарии
+7
еще в понедельник степанову на свободе слова говорили что выписывают таких больных а он заявлял что это вранье и преступление
уже нет.
фельдшер-смерть
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29.04.2021 14:28
+5
Короче -- денег нет, поэтому подыхайте дорогие больные дома. И не портьте нам статистику.
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29.04.2021 14:29
+5
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 1049
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29.04.2021 14:30
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еще в понедельник степанову на свободе слова говорили что выписывают таких больных а он заявлял что это вранье и преступление
уже нет.
фельдшер-смерть
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29.04.2021 14:28 Ответить
Короче -- денег нет, поэтому подыхайте дорогие больные дома. И не портьте нам статистику.
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29.04.2021 14:29 Ответить
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 3986
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29.04.2021 14:36 Ответить
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 5243
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29.04.2021 14:38 Ответить
А зебіли рвонули на дільниці вибирати хороших парнєй , уроди(і "хорошиє парні",і зебіли).
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29.04.2021 15:06 Ответить
Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 1049
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29.04.2021 14:30 Ответить
Вот она забота о своем народе!
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29.04.2021 14:33 Ответить
Помирайте дома...
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29.04.2021 14:34 Ответить
Стебанов - дохтор смерть ! Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей - Цензор.НЕТ 5887
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29.04.2021 14:35 Ответить
Стєпашки вирішили скинути відповідальність за смертність на нажню ланку медицини. Це така фішка зелебобіків - ви ж помітили, як до цього за стан пандемії змусили відповідати місцеве самоврядування.
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29.04.2021 14:37 Ответить
Не знімати курточніка і отаких садов'яків , а арештовувати і звинувачувати в масових вбивствах . Стільки людей померло не отримавши допомоги і вакцин , що думаю буде достатньо . Кажу , як той , що в стаціонарі - мене там врятували , а перед цим в сімейного мені ставало гірше й гірше . Скажіть цій дурепі , що там цілий комплекс лікувальний . Вдома є можливість ставити хворому крапельниці та робити уколи в вену та живіт ? А як ці істоти уявляють хворих , дихючих киснем біля концентратора в кабінеті сім. лікаря ВНОЧІ??!!!?
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29.04.2021 15:03 Ответить
Человек нуждается в кислородной поддержке, а его выписывают домой. Думаю, что семейные врачи не имеют возможности обеспечить кислородом больных, поэтому это называется в Уголовном кодексе - залишення людини в небезпеці "Стаття 135. Залишення в небезпеці 1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан"
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29.04.2021 15:03 Ответить
А оно о втором сроке...
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29.04.2021 15:22 Ответить
"Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей"
почему врачей а не священника? Разве что семейный врач придет

и будет надувать больному кислород рот в рот
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29.04.2021 15:41 Ответить
Мені в особисті повідомлення півтори години тому прийшла довідка про виписку з лікарні людини з сатурацією 84 . З рекомендацією, що потребує оксигенотерапію.

Міністр бреше та брехав.
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29.04.2021 15:44 Ответить
С сатурацией 84 ? Ну єто явная брехня..Мою сваху положили с сатурацией 89 и выписали с 97.У меня ,здорового,сатурация не превышает 97..так что мне гроб заказывать?.Оспорить решение врача можно только с помощью НИИ судебных экспертиз.Лично я доверяю врачам -ковидникам на 300 %.Они постоянно атакуются заразой от больных к19.И мрут очень часто,а тут ещё и пытаются их нагнуть.Идите лесом!
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29.04.2021 15:54 Ответить
Ну с точки зрения жыдов все правильно делается - выписывайте больных под наблюдение семейных врачей, и пох что семейный врач не в состоянии их даже объехать и осмотреть, чем больше украинцев подохнет тем лучше
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29.04.2021 20:49 Ответить
 
 