"Минздрав разрешит выписывать нуждающихся в кислородной поддержке COVID-пациентов под наблюдение семейных врачей"

Министерство здравоохранения разрешит выписывать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в кислородной поддержке, под наблюдение семейных врачей.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина..

"Минздрав внесет изменения в стандарт предоставления медпомощи при коронавирусной инфекции, в частности, по стационарному лечению пациентов с COVID-19. Изменения вносятся относительно выписки пациентов из стационара, когда они не нуждаются в стационарном лечении, но нуждаются в кислородной поддержке", - сказала она.

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"В стандарт будут внесены такие изменения – решение о выписке принимает лечащий врач на основании уменьшения клинических признаков заболевания, стойкой тенденции к нормализации лабораторных показателей. Если у больного, несмотря на отсутствие клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, методом ПЦР определяется фрагмент РНК возбудителя, больной может быть выписан домой на самоизоляцию и продолжения лечения врачом "первички". Пациент, нуждающийся в кислородной поддержке, может быть выписан на амбулаторное лечение, если сатурация больше или равна 94% при дыхании пациента кислородом низкого потока 3-5 л в минуту и при наличии в амбулатории кислородного концентратора, который обеспечивает поток до 8 л", - добавила замминистра.