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Пророссийскому телеканалу "НАШ" не переоформили лицензию на спутниковое вещание

Пророссийскому телеканалу

Национальный совет телевидения и радиовещания не переоформил принадлежащему нардепу Евгению Мураеву телеканала "НАШ" лицензию на спутниковое вещание.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

Лицензию должны были переоформить в связи со сменой характеристик канала и сети вещания.

"С учетом нарушения телеканалом законодательства Украины и принятых относительно него санкций, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции касаемо выполнения компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии", - сказано в сообщении.

"Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно", - пояснила глава регулятора Ольга Герасимьюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ оштрафовал телеканал "Наш" за эфир с главарем ОРЛО Мирошником

Член Национального совета Максим Оноприенко озвучил материалы мониторинга телеканалов на спутнике "ASTRA-4". По его словам, 6 апреля на этом спутнике было размещено сообщение, что телеканал "НАШ" не вещает. Но 14 апреля в 18.47 там появилось вещание под логотипом "Макси ТВ". Параллельные мониторинги двух программ с логотипами "НАШ" и "Макси ТВ" показали, что в эфире транслируется один и тот же продукт, почти в одно время, с задержкой 5-6 секунд.

Директор телеканала "НАШ" Елена Рудик объяснила это тем, что у телеканала "НАШ" якобы есть постоянно действующий контракт с телеканалом "Макси ТВ" на использование программ в своем эфире. И когда "Макси ТВ" решили транслироваться на спутнике, что соответствует их лицензии, "НАШ" предоставил возможность передавать свои программы.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Подытоживая обсуждение, Ольга Герасимьюк подчеркнула, что этот вопрос требует дополнительного исследования.

Автор: 

лицензия (179) Нацсовет ТРВ (572) телевидение (897)


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Топ комментарии
+19
Клоака кацапська це а не телеканал...
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29.04.2021 16:54
+13
Достаточно прогуглить фамилию Мураев
- и сразу ясно что это щупальца русни
в украинском информ-пространстве...
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29.04.2021 18:13
+9
Дивлюсь на логотип кАналу - а там звізда. Ясно, що в моцкалів запозичили.
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29.04.2021 16:56
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Клоака кацапська це а не телеканал...
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29.04.2021 16:54 Ответить
Достаточно прогуглить фамилию Мураев
- и сразу ясно что это щупальца русни
в украинском информ-пространстве...
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29.04.2021 18:13 Ответить
Згоден. Але в містах де є кабельні мережі він і далі буде лити лайно з екрана телевізора. Зараз наземні засоби для провайдерів кабельних мереж дуже гарно працюють, плюс IP TV. Краще навіть чим з супутника це лайно лізе в квартири та будинки людей.
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29.04.2021 19:52 Ответить
плюс український бардак
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29.04.2021 21:42 Ответить
Закривають вас чи ні ?
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29.04.2021 16:55 Ответить
Дивлюсь на логотип кАналу - а там звізда. Ясно, що в моцкалів запозичили.
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29.04.2021 16:56 Ответить
да. закроют этих кацапьих проституток.
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29.04.2021 17:04 Ответить
Ото не треба цим парашникам працювати за принципом "І вашим, і НАШим".
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29.04.2021 16:59 Ответить
Какие переоформления?! Контрацепривить нужно эту штопаную ?андонию, с хорьком гундосым мураевым во главе!!!!
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29.04.2021 17:00 Ответить
Гы-гы-гы.
Жителям горных селений докладаю.
Этот канал работает ещё под несколькими логотипами..
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29.04.2021 17:02 Ответить
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29.04.2021 17:09 Ответить
Чи не піти з "горя" чарчину, не чокаючися, перехильнути.
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29.04.2021 17:20 Ответить
Телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення - Цензор.НЕТ 4176
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29.04.2021 19:34 Ответить
Вот как єнто панять? Шо тапєрича нам сматрєть па тєлєвізару, кто нам врєжєт в глаз правдой-маткой?
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29.04.2021 17:30 Ответить
"Г+Г", " Дом" і інші, які ведуть ту ж політику, але не критикують самого Зєлєнского.
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29.04.2021 17:40 Ответить
А что, так можно было?
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29.04.2021 17:51 Ответить
Латвия закрыла зарубила у себя 16 каналов РФ! А тут с предателями страны годами возятся!
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29.04.2021 18:00 Ответить
и когда "неш"е дерьмо перестанут транслировать через спутник???
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29.04.2021 18:27 Ответить
Закрить вместе с мураевим.
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29.04.2021 18:41 Ответить
Телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення - Цензор.НЕТ 1677
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29.04.2021 19:37 Ответить
Просто создали клона и когда лицензию отобрали они перешли на этого клона с теми же частотами.В Нацраде сидят идиоты,которых просто водят за нос.
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29.04.2021 20:03 Ответить
 
 