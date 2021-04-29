Пророссийскому телеканалу "НАШ" не переоформили лицензию на спутниковое вещание

Национальный совет телевидения и радиовещания не переоформил принадлежащему нардепу Евгению Мураеву телеканала "НАШ" лицензию на спутниковое вещание.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

Лицензию должны были переоформить в связи со сменой характеристик канала и сети вещания.

"С учетом нарушения телеканалом законодательства Украины и принятых относительно него санкций, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции касаемо выполнения компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии", - сказано в сообщении.

"Мы следили за выполнением обязательств компании, и у нас есть определенные сомнения относительно того, что она подошла к этому добропорядочно", - пояснила глава регулятора Ольга Герасимьюк.

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Член Национального совета Максим Оноприенко озвучил материалы мониторинга телеканалов на спутнике "ASTRA-4". По его словам, 6 апреля на этом спутнике было размещено сообщение, что телеканал "НАШ" не вещает. Но 14 апреля в 18.47 там появилось вещание под логотипом "Макси ТВ". Параллельные мониторинги двух программ с логотипами "НАШ" и "Макси ТВ" показали, что в эфире транслируется один и тот же продукт, почти в одно время, с задержкой 5-6 секунд.

Директор телеканала "НАШ" Елена Рудик объяснила это тем, что у телеканала "НАШ" якобы есть постоянно действующий контракт с телеканалом "Макси ТВ" на использование программ в своем эфире. И когда "Макси ТВ" решили транслироваться на спутнике, что соответствует их лицензии, "НАШ" предоставил возможность передавать свои программы.

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Подытоживая обсуждение, Ольга Герасимьюк подчеркнула, что этот вопрос требует дополнительного исследования.