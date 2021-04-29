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Новини
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Проросійському телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення

Проросійському телеканалу

Національна рада з телебачення і радіомовлення не переоформила телеканалу "НАШ", що належить нардепу Євгену Мураєву, ліцензію на супутникове мовлення.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

Ліцензію мали переоформити в зв'язку зі зміною характеристик каналу і мережі мовлення.

"З огляду на порушення телеканалом законодавства України і ухвалені щодо них санкції, члени регулятора обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які були поставлені регулятором перед переоформленням ліцензії", - йдеться в повідомлені.

"Ми стежили за виконанням зобов’язань компанії, і в нас є певні сумніви щодо того, що вона підійшла до цього добропорядно", – сказала голова регулятора Ольга Герасим’юк.

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Член Національної ради Максим Онопрієнко озвучив матеріали моніторингу телеканалів на супутнику "ASTRA-4". За його словами, 6 квітня на цьому супутнику було розміщено повідомлення, що телеканал "НАШ" не мовить. Але 14 квітня о 18.47 там з’явилося мовлення під логотипом "Максі ТВ". Паралельні моніторинги двох програм з логотипами "НАШ" і "Максі ТВ" засвідчили, що в ефірі транслюється один і той самий продукт, майже в один час, із затримкою 5-6 секунд".

Директорка телеканалу "НАШ" Олена Рудік пояснила це тим, що телеканал "НАШ" нібито має постійно діючий контракт із телеканалом "Максі ТВ" на використання програм у своєму ефірі. І коли "Максі ТВ" вирішили транслюватись на супутнику, що відповідає їх ліцензії, "НАШ" надав можливість транслювати свої програми.

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Підсумовуючи обговорення, Ольга Герасим'юк підкреслила, що це питання вимагає додаткового дослідження.

ліцензія (844) Нацрада ТРМ (458) телебачення (1170)


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Топ коментарі
+19
Клоака кацапська це а не телеканал...
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29.04.2021 16:54
+13
Достаточно прогуглить фамилию Мураев
- и сразу ясно что это щупальца русни
в украинском информ-пространстве...
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29.04.2021 18:13
+9
Дивлюсь на логотип кАналу - а там звізда. Ясно, що в моцкалів запозичили.
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29.04.2021 16:56
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Клоака кацапська це а не телеканал...
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29.04.2021 16:54 Відповісти
Достаточно прогуглить фамилию Мураев
- и сразу ясно что это щупальца русни
в украинском информ-пространстве...
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29.04.2021 18:13 Відповісти
Згоден. Але в містах де є кабельні мережі він і далі буде лити лайно з екрана телевізора. Зараз наземні засоби для провайдерів кабельних мереж дуже гарно працюють, плюс IP TV. Краще навіть чим з супутника це лайно лізе в квартири та будинки людей.
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29.04.2021 19:52 Відповісти
плюс український бардак
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29.04.2021 21:42 Відповісти
Закривають вас чи ні ?
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29.04.2021 16:55 Відповісти
Дивлюсь на логотип кАналу - а там звізда. Ясно, що в моцкалів запозичили.
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29.04.2021 16:56 Відповісти
да. закроют этих кацапьих проституток.
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29.04.2021 17:04 Відповісти
Ото не треба цим парашникам працювати за принципом "І вашим, і НАШим".
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29.04.2021 16:59 Відповісти
Какие переоформления?! Контрацепривить нужно эту штопаную ?андонию, с хорьком гундосым мураевым во главе!!!!
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29.04.2021 17:00 Відповісти
Гы-гы-гы.
Жителям горных селений докладаю.
Этот канал работает ещё под несколькими логотипами..
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29.04.2021 17:02 Відповісти
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29.04.2021 17:09 Відповісти
Чи не піти з "горя" чарчину, не чокаючися, перехильнути.
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29.04.2021 17:20 Відповісти
Телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення - Цензор.НЕТ 4176
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29.04.2021 19:34 Відповісти
Вот как єнто панять? Шо тапєрича нам сматрєть па тєлєвізару, кто нам врєжєт в глаз правдой-маткой?
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29.04.2021 17:30 Відповісти
"Г+Г", " Дом" і інші, які ведуть ту ж політику, але не критикують самого Зєлєнского.
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29.04.2021 17:40 Відповісти
А что, так можно было?
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29.04.2021 17:51 Відповісти
Латвия закрыла зарубила у себя 16 каналов РФ! А тут с предателями страны годами возятся!
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29.04.2021 18:00 Відповісти
и когда "неш"е дерьмо перестанут транслировать через спутник???
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29.04.2021 18:27 Відповісти
Закрить вместе с мураевим.
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29.04.2021 18:41 Відповісти
Телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення - Цензор.НЕТ 1677
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29.04.2021 19:37 Відповісти
Просто создали клона и когда лицензию отобрали они перешли на этого клона с теми же частотами.В Нацраде сидят идиоты,которых просто водят за нос.
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29.04.2021 20:03 Відповісти
 
 