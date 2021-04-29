Проросійському телеканалу "НАШ" не переоформили ліцензію на супутникове мовлення

Національна рада з телебачення і радіомовлення не переоформила телеканалу "НАШ", що належить нардепу Євгену Мураєву, ліцензію на супутникове мовлення.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, інформує Цензор.НЕТ.

Ліцензію мали переоформити в зв'язку зі зміною характеристик каналу і мережі мовлення.

"З огляду на порушення телеканалом законодавства України і ухвалені щодо них санкції, члени регулятора обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які були поставлені регулятором перед переоформленням ліцензії", - йдеться в повідомлені.

"Ми стежили за виконанням зобов’язань компанії, і в нас є певні сумніви щодо того, що вона підійшла до цього добропорядно", – сказала голова регулятора Ольга Герасим’юк.

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Член Національної ради Максим Онопрієнко озвучив матеріали моніторингу телеканалів на супутнику "ASTRA-4". За його словами, 6 квітня на цьому супутнику було розміщено повідомлення, що телеканал "НАШ" не мовить. Але 14 квітня о 18.47 там з’явилося мовлення під логотипом "Максі ТВ". Паралельні моніторинги двох програм з логотипами "НАШ" і "Максі ТВ" засвідчили, що в ефірі транслюється один і той самий продукт, майже в один час, із затримкою 5-6 секунд".

Директорка телеканалу "НАШ" Олена Рудік пояснила це тим, що телеканал "НАШ" нібито має постійно діючий контракт із телеканалом "Максі ТВ" на використання програм у своєму ефірі. І коли "Максі ТВ" вирішили транслюватись на супутнику, що відповідає їх ліцензії, "НАШ" надав можливість транслювати свої програми.

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Підсумовуючи обговорення, Ольга Герасим'юк підкреслила, що це питання вимагає додаткового дослідження.