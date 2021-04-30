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Новости Агрессия России против Украины
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Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики "Есаул"

Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной Донецкой области 15 современных российских бронированных автомобилей УАЗ "Есаул", которые производиться исключительно на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 29 апреля.

"Российская Федерация продолжает поставлять своим незаконным вооруженным формированием на Донбассе современное российское вооружение произведенное только в России. 14 апреля СММ впервые заметила 15 бронированных транспортных средств УАЗ" Есаул "вблизи оккупированного села Александровское, в 21 км от линии соприкосновения", - заявил он .

По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских договоренностей. Он также сообщил, что на прошлой неделе в результате нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ погиб один Украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 200 нарушений режима тишины в Донецкой области зафиксировала миссия ОБСЕ

Автор: 

армия РФ (19101) ОБСЕ (4875) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+11
Суки. они нам еще уазиками с телескопом пейзаж портят. Кто этот металлолом разгребать будет?
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30.04.2021 01:43
+7
Есаул-есаул, ихтамнет-ихтамнет...
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30.04.2021 01:30
+5
а таблетку броньованою коли зроблять ?
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30.04.2021 01:36
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Есаул-есаул, ихтамнет-ихтамнет...
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30.04.2021 01:30 Ответить
а таблетку броньованою коли зроблять ?
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30.04.2021 01:36 Ответить
По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских договоренностей.

https://censor.net/ru/n3262947
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30.04.2021 01:41 Ответить
...вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины... WTF???

на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских
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30.04.2021 01:42 Ответить
в оригинале - смысл другой.. но транслейтор - та еще подстава
За словами українського посла, замість того, щоб продовжувати розпалювати насильство на сході України, російська сторона має зосередити свої зусилля на виконанні своєї частини зобов'язань на безпековому треку Мінських домовленостей. Він також повідомив, що протягом минулого тижня внаслідок порушення перемир'я з боку збройних формувань РФ загинув один українських військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.
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30.04.2021 01:47 Ответить
Подозреваю, что пропустили слово "должна",. Но что такое "трек Минских договоренностей" это ХЗ. Может так с кацапами и надо - они херню несут и им в ответ такое же. Пусть репу чешут
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30.04.2021 01:47 Ответить
Суки. они нам еще уазиками с телескопом пейзаж портят. Кто этот металлолом разгребать будет?
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30.04.2021 01:43 Ответить
Ну, це просто труна на колесах, нехай таких побільше завозять.
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30.04.2021 01:49 Ответить
Соглашусь. Особенно бронированный брезент в кормовой части впечатляет.
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30.04.2021 07:00 Ответить
Лучше пулемет и ПТУР на горбу тягать? Мобильная, проходимая и опасная штука для украинской бронетехники. И не надо на диване щеки надувать...
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30.04.2021 09:35 Ответить
отето оно? https://youtu.be/cxy-UbIdb-g
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30.04.2021 07:06 Ответить
Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики "Есаул" - Цензор.НЕТ 106
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30.04.2021 07:09 Ответить
У этого лобовая броня толщиной в голову.
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30.04.2021 07:43 Ответить
такий рафінований дебіл з генеральськими погонами - явно чий-то синок був
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30.04.2021 08:23 Ответить
Походу ракета неоткалибрована...
https://www.google.com/amp/s/focus.ua/amp/world/481459-rossiya-provela-neudachnyy-zapusk-raket-kalibr-s-fregata-marshal-shapovnikov-video
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30.04.2021 07:45 Ответить
Она же ещё и торпеда, правда тоже с непредсказуемой траекторией.
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30.04.2021 08:45 Ответить
На превеликий жаль, ракета не поцілила у фрегат. Відео запорола, скотиняка)
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30.04.2021 12:05 Ответить
Потрібно було "Хаммер" завезти.І не спалились би і Амерікосів підставили.
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30.04.2021 07:49 Ответить
Надо наших предупредить, шоб не стреляли. Вдруг поцарапают, а Зе платить
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30.04.2021 08:16 Ответить
Перший мій,щоб не поцарапать -..візьмемо на Галю..
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30.04.2021 11:39 Ответить
ржака..."обнаружили", да неделю назад открыто в инете сепарня постила фотки с этими корчами, типа для милиции
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30.04.2021 09:54 Ответить
https://rg.ru/2021/04/01/mobilnaia-rota-dnr-poluchila-*************-s-pulemetami-i-ptur.html
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30.04.2021 09:56 Ответить
А "Байрактари" знають, що вони броньовані ?..
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30.04.2021 10:25 Ответить
Энто же "мирные шахтеры" случайно в шахте нашли. Надо распечатать данное фото на нождачной бумаге и каждой говорящей жопе из ОПЗЖ быть по е#алу - когда они говорят о "гражданском конфликте".
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30.04.2021 10:38 Ответить
Та военторг, шо вы ото придумали?
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30.04.2021 11:39 Ответить
 
 