Миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированной части Донецкой области современные российские броневики "Есаул"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ впервые зафиксировала на оккупированной Донецкой области 15 современных российских бронированных автомобилей УАЗ "Есаул", которые производиться исключительно на территории РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 29 апреля.

"Российская Федерация продолжает поставлять своим незаконным вооруженным формированием на Донбассе современное российское вооружение произведенное только в России. 14 апреля СММ впервые заметила 15 бронированных транспортных средств УАЗ" Есаул "вблизи оккупированного села Александровское, в 21 км от линии соприкосновения", - заявил он .

По словам украинского посла, вместо того, чтобы продолжать разжигать насилие на востоке Украины, российская сторона сосредоточить свои усилия на выполнении своей части обязательств на сфере безопасности трека Минских договоренностей. Он также сообщил, что на прошлой неделе в результате нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ погиб один Украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

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