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Госсекретарь США Блинкен планирует посетить Украину на следующей неделе, - CBS News

Госсекретарь США Блинкен планирует посетить Украину на следующей неделе, - CBS News

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал CBS News.

"Госсекретарь Блинкен сообщил нам, что на следующей неделе посетит Украину", - заявила ведущая телеканала.

Заявление глава Госдепа сделал в интервью в программе "60 Минут".

Блинкен также отметил, что США начали фиксировать отвод части российских войск на границе с Украиной.

"Мы видели, что за последние несколько дней, очевидно, было принято решение отвести некоторые войска. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - сообщил госсекретарь США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщал, что администрация президента США Джо Байдена готовится отправить Блинкена в Украину в следующем месяце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сроки встречи Байдена и Путина обсуждаются. С президентом РФ важно разговаривать напрямую, - Блинкен

"Тот факт, что администрация Байдена направит своего самого высокопоставленного дипломата на Украину за несколько недель до потенциального саммита (между Байденом и президентом России Владимиром Путиным. - Ред.), дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает восточноевропейскую нацию и ценит ее как союзника", - сообщал телеканал.

Власти США заявляли, что считают неприемлемым наращивание численности российских военных близ границы с Украиной и расценивают это как эскалацию.

"Наша цель заключается в том, чтобы работать с партнерами в Европе, чтобы донести, что наращивание численности войск является неприемлемым, эта эскалация неприемлема", - заявляла пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать данные об отводе российских войск от границы с Украиной.

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Она добавила, что не будет делать предположений насчет того, какой сигнал посылает внешнему миру российское руководство, отводя военных от границы.

Между тем, американские военные 26 апреля заявляли, что пока не могут определить, будет ли Россия отводить от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска.

"Пока рано говорить о том, отводят ли они все свои войска", - приводит слова представителя Пентагона Джона Кирби агентство Bloomberg.

При этом представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, РФ действительно уже отвела часть войск от границы.

визит (3071) Госдепартамент США (1820) Блинкен Энтони (936)


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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает телеканал CBS News. "Госсекретарь Блинкен сообщил нам, что на следующей неделе посетит Украину", - заявила ведущая телеканала.

Мне одному кажется, что информационная цепочка довольно странная? А вот то, что реально есть на сайте Department of State:

We will continue to support Ukraine in strengthening its institutions, including advancing democratic institutions and corporate governance reforms, but Ukraine's leaders must do their part.
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30.04.2021 07:42 Ответить
Та то вовандеру-нарколизі приїде дорослий дядя пі3дю...й виписати, а то всякої муйні за останні пару тижнів нагородив і наговорив.
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30.04.2021 08:31 Ответить
ай эм хеппи вери мач..
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30.04.2021 07:43 Ответить
Добро пожаловать с бригадами морской пехоты США по периметру Чернигов,Харьков, Мариуполь ,Херсон.
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30.04.2021 07:44 Ответить
Цікаво,він їде до Зелєбоби чи до сивочолого гетьмана?
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30.04.2021 07:48 Ответить
Вот какраз жонглерство с Нафтогазом и обсудят. Вправит ЗЕ мозги.
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30.04.2021 09:05 Ответить
Дорогой Блинкен. Увези, пожалуста, с собой нащего *********** Зелю вместе со своим хозяином бабушкой Беней. В просторных багажных отделениях Вашего аэробуса им будет не тесно!
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30.04.2021 09:19 Ответить
 
 