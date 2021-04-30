Держсекретар США Блінкен планує відвідати Україну наступного тижня, - CBS News

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну наступного тижня

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє телеканал CBS News.

"Держсекретар Блінкен повідомив нам, що наступного тижня відвідає Україну", - заявила ведуча телеканалу.

Заяву глава Держдепу зробив в інтерв'ю в програмі "60 хвилин".

Блінкен також зазначив, що США почали фіксувати відведення частини російських військ на кордоні з Україною.

"Ми бачили, що за останні кілька днів, очевидно, було ухвалено рішення відвести деякі війська. І ми бачимо, що деякі з них почали відходити", - повідомив держсекретар США.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерело в українському уряді повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена готується відправити Блінкена в Україну наступного місяця.

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"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого найбільш високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту (між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним. - Ред.), дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську націю і цінує її як союзника", - повідомляв телеканал.

Влада США заявляла, що вважає неприйнятним нарощування чисельності російських військових поблизу кордону з Україною і розцінює це як ескалацію.

"Наша мета полягає в тому, щоб працювати з партнерами в Європі, щоб донести, що нарощування чисельності військ є неприйнятним, ця ескалація неприйнятна", - заявляла прессекретарка Білого дому Джейн Псакі, відповідаючи на прохання прокоментувати дані про відведення російських військ від кордону з Україною.

Вона додала, що не робитиме припущень щодо того, який сигнал посилає зовнішньому світу російське керівництво, відводячи військових від кордону.

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Тим часом, американські військові 26 квітня заявляли, що поки не можуть визначити, чи буде Росія відводити від кордону з Україною раніше перекинуті туди війська.

"Поки зарано говорити про те, чи відводять вони всі свої війська", - наводить слова представника Пентагону Джона Кірбі агентство Bloomberg.

При цьому представник Пентагону зазначив, що, за даними Вашингтона, РФ дійсно вже відвела частину військ від кордону.