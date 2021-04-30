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Новости Борьба с коронавирусом
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10 млн доз вакцины Pfizer внесут в Национальный план вакцинации, - Степанов

10 млн доз вакцины Pfizer внесут в Национальный план вакцинации, - Степанов

Министерство здравоохранения внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"(В национальный план вакцинации. - Ред.) будут вносить изменения. После заключения контракта мы подали соответствующие изменения, и эти изменения будут в ближайшее время приняты. Мы внесли все эти 10 млн доз и прописали соответствующие сроки поставки", - отметил глава Минздрава.

Ранее Степанов заявил, что следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне.

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Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+9
Казочки від Степашки.
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30.04.2021 10:27
+7
Рецепт Степанова: чтобы перестать умирать от коронавируса надо просто перестать болеть.
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30.04.2021 10:31
+5
зебилы вам сцут в глаза
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30.04.2021 10:26
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зебилы вам сцут в глаза
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30.04.2021 10:26 Ответить
деньги на эти вакцины выделили в ТРЕТИЙ раз..
и вот, степанов наконец-то СМОГ и внес вакцины в список..
Правда самих вакцин - НЕТ.. их не закупили, бо денег снова нет - закончились
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30.04.2021 12:01 Ответить
Казочки від Степашки.
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30.04.2021 10:27 Ответить
Рецепт Степанова: чтобы перестать умирать от коронавируса надо просто перестать болеть.
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30.04.2021 10:31 Ответить
А для того что бы не болеть надо иметь курточку за 620 000 гр. или плащик за 100 000 гр.
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30.04.2021 10:34 Ответить
И привиться от коронки.
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30.04.2021 12:13 Ответить
ПРАФЗЕРОМ!
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30.04.2021 12:41 Ответить
Очередная имитация бурной деятельности, с планом у шмарклей все хорошо это уже все поняли
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30.04.2021 10:32 Ответить
МИНИСТР СМЕРТИ Степанов преступник. Более 40 000 умерших от коронавируса (по их заниженной статистике которой могут верить только ЗеДятлы) на совести степанова, зеленского, шмыгала, ляшко и остальных представителях этой организованной преступной группировки "Слуга народа".
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30.04.2021 10:33 Ответить
то засветилось то,шо закрысили?ну теперь на доху не хватит .будешь ходить в плащике и куртеце
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30.04.2021 10:34 Ответить
Третій рік в програмі ШОУ - "Обісцянки від вазеленських !!! "
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30.04.2021 11:13 Ответить
360 000 тыс умерших от ковида в Рашке скрывают. Говорят о 100 000. И это в стране, которая прокукарекала, что она первой создала вакцину. Нет мощностей у « великой» , да и желающих прививаться этим фуфлом.
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30.04.2021 11:21 Ответить
СТЄПАНОВ...
'ЗЄЛЄНЬ".....
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО...
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30.04.2021 11:32 Ответить
Курточки, плащики, тюфяки - Всё - ХЕРНЯ - ВАКЦИНА ГДЕ??? - В опа опа где же []ОПА или деньги на []ОПУ, куда колоть можно?
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30.04.2021 12:24 Ответить
"после заключения контракта"??? Ты, па#ло, сначала контракт заключи...
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30.04.2021 12:42 Ответить
 
 