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10 млн доз вакцины Pfizer внесут в Национальный план вакцинации, - Степанов
Министерство здравоохранения внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".
"(В национальный план вакцинации. - Ред.) будут вносить изменения. После заключения контракта мы подали соответствующие изменения, и эти изменения будут в ближайшее время приняты. Мы внесли все эти 10 млн доз и прописали соответствующие сроки поставки", - отметил глава Минздрава.
Ранее Степанов заявил, что следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне.
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показать весь комментарий30.04.2021 10:27
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и вот, степанов наконец-то СМОГ и внес вакцины в список..
Правда самих вакцин - НЕТ.. их не закупили, бо денег снова нет - закончились
'ЗЄЛЄНЬ".....
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО...