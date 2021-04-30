10 млн доз вакцины Pfizer внесут в Национальный план вакцинации, - Степанов

Министерство здравоохранения внесет 10 млн доз вакцины Pfizer в Национальный план вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Степанов заявил в эфире "Украина 24".

"(В национальный план вакцинации. - Ред.) будут вносить изменения. После заключения контракта мы подали соответствующие изменения, и эти изменения будут в ближайшее время приняты. Мы внесли все эти 10 млн доз и прописали соответствующие сроки поставки", - отметил глава Минздрава.

Ранее Степанов заявил, что следующая партия вакцины Pfizer прибудет в Украину в мае-июне.

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