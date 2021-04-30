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10 млн доз вакцини Pfizer внесуть до Національного плану вакцинації, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я внесе 10 млн доз вакцини Pfizer до Національного плану вакцинації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24".
"(До Національного плану вакцинації. - Ред.) вноситимуть зміни. Після укладення контракту ми подали відповідні зміни, і ці зміни будуть найближчим часом прийняті. Ми внесли всі ці 10 млн доз і прописали відповідні терміни поставки", - зазначив глава МОЗ.
Раніше Степанов заявив, що наступна партія вакцини Pfizer прибуде в Україну в травні-червні.
Топ коментарі
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показати весь коментар30.04.2021 10:27
+7 Сергей Гусаченко #482448
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+5 Шимус
показати весь коментар30.04.2021 10:26
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и вот, степанов наконец-то СМОГ и внес вакцины в список..
Правда самих вакцин - НЕТ.. их не закупили, бо денег снова нет - закончились
'ЗЄЛЄНЬ".....
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЙО...