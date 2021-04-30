10 млн доз вакцини Pfizer внесуть до Національного плану вакцинації, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я внесе 10 млн доз вакцини Pfizer до Національного плану вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24".

"(До Національного плану вакцинації. - Ред.) вноситимуть зміни. Після укладення контракту ми подали відповідні зміни, і ці зміни будуть найближчим часом прийняті. Ми внесли всі ці 10 млн доз і прописали відповідні терміни поставки", - зазначив глава МОЗ.

Раніше Степанов заявив, що наступна партія вакцини Pfizer прибуде в Україну в травні-червні.

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